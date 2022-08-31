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Аугсбург арендовал нападающего у соперника Динамо

Турция
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Хорошие новости для киевлян

Аугсбург арендовал нападающего у соперника Динамо

Фото: fca-vms

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"Аугсбург" на своем официальном сайте сообщил о подписании нападающего "Фенербахче" Мергима Бериши. Стороны заключили арендное соглашение до конца сезона-2022/23.

Кроме того, договор включает в себя опцию выкупа 24-летнего футболиста. Форвард выступает за "Фенербахче" с осени 2021 года. В этом сезоне Бериши провел 1 матч за турецкий клуб и отметился одной результативной передачей. Портал Тransfermarkt оценивает нападающего в 6 миллионов евро.

Напомним, что "Фенербахче" сыграет в одной группе Лиги Европы с киевским "Динамо", французским "Ренном" и кипрским "АЕКом". Первая игра против киевлян состоится 8 сентября в Турции.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Аугсбург
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Источник:
fcaugsburg.de

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