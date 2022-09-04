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Фенербахче перед матчем против Динамо одержал уверенную победу в турецкой Суперлиге
"Канарейки" - одни из лидеров таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках пятого тура турецкой Суперлиги "Фенербахче" обыграл "Кайсериспор" со счетом 2:0.
"Канарейки" забили по голу в каждом из таймов. До перерыва отличился Жоау Педру, а после – Джошуа Кинг. Оба являются летними новичками команды.
Этот поединок стал последним перед встречей "Фенербахче" против "Динамо" в Лиге Европы. Матч запланирован на 8 сентября и пройдет в Стамбуле.
Отметим, что "канарейки" сейчас идут на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 10 очков за пять игр. Опережает их только "Коньяспор", у которого на один зачетный пункт больше. В то же время сразу у пяти команд есть шанс обогнать "Фенербахче" до конца этого тура.
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