Фенербахче перед матчем против Динамо одержал уверенную победу в турецкой Суперлиге

В рамках пятого тура турецкой Суперлиги "Фенербахче" обыграл "Кайсериспор" со счетом 2:0.

"Канарейки" забили по голу в каждом из таймов. До перерыва отличился Жоау Педру, а после – Джошуа Кинг. Оба являются летними новичками команды.

Этот поединок стал последним перед встречей "Фенербахче" против "Динамо" в Лиге Европы. Матч запланирован на 8 сентября и пройдет в Стамбуле.

Отметим, что "канарейки" сейчас идут на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 10 очков за пять игр. Опережает их только "Коньяспор", у которого на один зачетный пункт больше. В то же время сразу у пяти команд есть шанс обогнать "Фенербахче" до конца этого тура.