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Фенербахче уволит Жезуша – СМИ
Он работал в команде с прошлого лета
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seskim Photo/MB Media
"Фенербахче" уволит главного тренера Жорже Жезуша. Об этом пишет в своем Twitter журналист Педру Алмейда.
Согласно его информации, португалец обсуждает условия своего ухода с турецким клубом. Он проработал в команде с прошлого лета. Имя преемника пока неизвестно.
Отметим, что "Фенербахче" занимает второе место в чемпионате Турции. Накануне "канарейки" проиграли в дерби "Бешикташу" (2:4). Кроме того, команда вылетела на стадии 1/8 финала из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей "Севилье".
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