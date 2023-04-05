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Фенербахче уволит Жезуша – СМИ

Турция
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Он работал в команде с прошлого лета

Фенербахче уволит Жезуша – СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seskim Photo/MB Media

Новина українською

"Фенербахче" уволит главного тренера Жорже Жезуша. Об этом пишет в своем Twitter журналист Педру Алмейда.

Согласно его информации, португалец обсуждает условия своего ухода с турецким клубом. Он проработал в команде с прошлого лета. Имя преемника пока неизвестно.

Отметим, что "Фенербахче" занимает второе место в чемпионате Турции. Накануне "канарейки" проиграли в дерби "Бешикташу" (2:4). Кроме того, команда вылетела на стадии 1/8 финала из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей "Севилье".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Жорже Жезуш
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