Фенербахче уволит Жезуша – СМИ

"Фенербахче" уволит главного тренера Жорже Жезуша. Об этом пишет в своем Twitter журналист Педру Алмейда.

Согласно его информации, португалец обсуждает условия своего ухода с турецким клубом. Он проработал в команде с прошлого лета. Имя преемника пока неизвестно.

Отметим, что "Фенербахче" занимает второе место в чемпионате Турции. Накануне "канарейки" проиграли в дерби "Бешикташу" (2:4). Кроме того, команда вылетела на стадии 1/8 финала из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей "Севилье".