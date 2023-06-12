Ждут Луческу? Главный тренер Фенербахче покинул свой пост

Главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш после победы в Кубке Турции над "Истанбулом" (2:0) объявил об уходе из клуба.

"Этот трофей важен как для "Фенербахче", так и для меня лично. Мы продолжали борьбу в лиге до предпоследнего тура. Я хочу поблагодарить нашего президента за возможность поработать в Турции, а также болельщиков за поддержку. Я чувствовал их любовь в каждом матче. Я говорю это, потому что хочу попрощаться: с сегодняшнего дня я больше не являюсь тренером "Фенербахче". Я сказал об этом президенту несколько недель назад и дал несколько советов по поводу потенциального сменщика", — приводит слова Жезуша Fotomac.

68-летний португалец Жорже Жезуш руководил "Фенербахче" с лета 2022 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Турции и выиграла Кубок страны.

Напомним, что турецкие СМИ начали писать об уходе Жезуша еще месяц назад, при этом, источники одним из возможных сменщиков португальца называют наставника "Динамо" Мирчу Луческу.