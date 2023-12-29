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Бешикташ хочет подписать экс-лидера обороны Динамо
Александар Драгович уже зимой может переехать в Турцию
фото из свободных источников
Турецкий "Бешикташ" ищет варианты для усиления игры в обороне и обратил внимание на 32-летнего Александара Драговича, который в свое время играл за киевское "Динамо".
Сейчас сербский футболист играет за за белградскую "Црвену Звезду", и подходит под ключевые категории поиска, турецкого клуба, являясь опытным центральным защитником европейского уровня.
До окончания контракта Контракт Драговича с "Црвеной Звездой" осталось полгода, что может облегчить потенциальные переговоры "Бешикташа" с сербским клубом.
Напомним, что летом нынешнего года сообщалось, что попытку вернуть Драговича предпринимало "Динамо", но тогда футболист отказался возвращаться в Украину из-з полномасштабной войны.
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