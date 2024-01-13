Официально: Раде Крунич - игрок Фенербахче

Стамбульский "Фенербахче" объявил о подписании полузащитника "Милана" Раде Крунича. 30-летний полузащитник переходит в турецкий клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Боснийский хавбек присоединился в ряды "россонери" в 2019-м году из "Эмполи" за почти 9 млн евро. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 8.5 млн. В этом сезоне Раде принял участие в 14-и матчах за итальянский клуб, однако результативными действиями не отличался.