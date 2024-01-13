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Официально: Раде Крунич - игрок Фенербахче
Полугодовая аренда с правом выкупа
Фото: пресслужби ФК "Фенербахче"
Стамбульский "Фенербахче" объявил о подписании полузащитника "Милана" Раде Крунича. 30-летний полузащитник переходит в турецкий клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Боснийский хавбек присоединился в ряды "россонери" в 2019-м году из "Эмполи" за почти 9 млн евро. Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 8.5 млн. В этом сезоне Раде принял участие в 14-и матчах за итальянский клуб, однако результативными действиями не отличался.
Напомним, недавно "Фенербахче"
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