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Два топ-клуба Премьер-Лиги следят за 18-летним бомбардиром Бешикташа
Турецким игроком заинтересовались клубы АПЛ
transfermarkt
"Арсенал" и "Манчестер Сити" заинтересовались форвардом "Бешикташа" Семихом Киличсой.
По информации турецкого издания Sabah, скауты клубов наблюдают за игрой 18-летнего футболиста. Они присутствовали на матче против "Галатасарая" в воскресенье.
Семих в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.
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Источник:sabah
Опубликовал: Екатерина Власова
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