Два топ-клуба Премьер-Лиги следят за 18-летним бомбардиром Бешикташа

"Арсенал" и "Манчестер Сити" заинтересовались форвардом "Бешикташа" Семихом Киличсой.

По информации турецкого издания Sabah, скауты клубов наблюдают за игрой 18-летнего футболиста. Они присутствовали на матче против "Галатасарая" в воскресенье.

Семих в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.