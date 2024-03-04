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Два топ-клуба Премьер-Лиги следят за 18-летним бомбардиром Бешикташа

Турция

Турецким игроком заинтересовались клубы АПЛ

Два топ-клуба Премьер-Лиги следят за 18-летним бомбардиром Бешикташа

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"Арсенал" и "Манчестер Сити" заинтересовались форвардом "Бешикташа" Семихом Киличсой.

По информации турецкого издания Sabah, скауты клубов наблюдают за игрой 18-летнего футболиста. Они присутствовали на матче против "Галатасарая" в воскресенье.

Семих в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

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Источник:
sabah
Опубликовал: Екатерина Власова
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