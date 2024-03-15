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Новая страна в карьере Особенного? Моуриньо может возглавить турецкий гранд
Жозе может поработать в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano
Известный португальский тренер Жозе Моуриньо может продолжить свою тренерскую карьеру в турецкой Суперлиге.
Как сообщает Football Italia, в услугах 61-летнего специалиста серьёзно заинтересован стамбульский "Фенербахче".
После увольнения из "Ромы" в январе 2024 года Моуриньо находится без работы. Жозе возглавлял римский клуб с 2021 года, и успел за этот период выиграть с "волками" Лигу Конференций в сезоне 2021-22, и дойти через год до финала Лиги Европы
Ранее Моуриньо тренировал большое количество европейских топ-клубов: "Реал", "Челси", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и другие.
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