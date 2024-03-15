  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Новая страна в карьере Особенного? Моуриньо может возглавить турецкий гранд
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новая страна в карьере Особенного? Моуриньо может возглавить турецкий гранд

Турция

Жозе может поработать в Турции

Новая страна в карьере Особенного? Моуриньо может возглавить турецкий гранд

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Romano

Новина українською

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо может продолжить свою тренерскую карьеру в турецкой Суперлиге.

Как сообщает Football Italia, в услугах 61-летнего специалиста серьёзно заинтересован стамбульский "Фенербахче".

После увольнения из "Ромы" в январе 2024 года Моуриньо находится без работы. Жозе возглавлял римский клуб с 2021 года, и успел за этот период выиграть с "волками" Лигу Конференций в сезоне 2021-22, и дойти через год до финала Лиги Европы

Ранее Моуриньо тренировал большое количество европейских топ-клубов: "Реал", "Челси", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и другие.

По теме
yellow-arrow
Балотелли после матча чемпионата Турции взорвал петарду в раздевалке своей команды. ВИДЕО
yellow-arrow
Два топ-клуба Премьер-Лиги следят за 18-летним бомбардиром Бешикташа
yellow-arrow
Один из турецких грандов предлагал за Судакова 15-18 млн евро, - СМИ
Жозе Моуриньо Фенербахче (Стамбул) Турецкая Суперлига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости