Ван Гал сломал бедренную кость, упав с велика. Как Луи будет руководить Нидерландами в матче с Норвегией?

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи Ван Гал сломал бедренную кость. Наставник "Оранье" упал, когда слезал с велосипеда по возвращению в отель после тренировки команды.

Отметим, что несколько лет назад Ван Гал перенес операцию на бедре. Именно эту кость он и травмировал на этот раз. 70-летний специалист прошел медосмотр, повторное хирургическое вмешательство ему не нужно. Добавим, что во время занятия 15 октября помощник тренера возил Луи на гольф-каре, а пресс-конференцию он провел по видеосвязи.

"Мне очень больно. Физическое состояние не очень, но мозг все еще работает. Выглядит не так красиво, но работа тренера – это слова. На тренировке я делал все, что сделал бы и так. Смогу ли я присутствовать на матче с Норвегией? Это решается. Я знаю, что на стадионе есть лифт".

Louis van Gaal didn't let a bike accident stop him from attending Netherland’s training session ???? pic.twitter.com/lix4so8ccH — GOAL (@goal) November 15, 2021

I'm dead man look at Van Dijk's face when Van Gaal starts saying he has a clean brain ???????????????? pic.twitter.com/i6AatrXRqo — ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) November 15, 2021

Напомним, сборной Нидерландов нужна победа над Норвегией, чтобы "Апельсин" напрямую вышел на ЧМ-2022. Журналисты ожидают, что Ван Гал будет руководить игроками, сидя в кресле-каталке.