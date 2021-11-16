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Ван Гал сломал бедренную кость, упав с велика. Как Луи будет руководить Нидерландами в матче с Норвегией?

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Ван Гал сломал бедренную кость, упав с велика. Как Луи будет руководить Нидерландами в матче с Норвегией?

Persconferentie vooruitblik Nederland - Noorwegen YouTube

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Главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи Ван Гал сломал бедренную кость. Наставник "Оранье" упал, когда слезал с велосипеда по возвращению в отель после тренировки команды.

Отметим, что несколько лет назад Ван Гал перенес операцию на бедре. Именно эту кость он и травмировал на этот раз. 70-летний специалист прошел медосмотр, повторное хирургическое вмешательство ему не нужно. Добавим, что во время занятия 15 октября помощник тренера возил Луи на гольф-каре, а пресс-конференцию он провел по видеосвязи.

"Мне очень больно. Физическое состояние не очень, но мозг все еще работает. Выглядит не так красиво, но работа тренера – это слова. На тренировке я делал все, что сделал бы и так. Смогу ли я присутствовать на матче с Норвегией? Это решается. Я знаю, что на стадионе есть лифт".

Напомним, сборной Нидерландов нужна победа над Норвегией, чтобы "Апельсин" напрямую вышел на ЧМ-2022. Журналисты ожидают, что Ван Гал будет руководить игроками, сидя в кресле-каталке.

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В статье: Нидерланды Луи Ван Гал
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Источник:
ESPN

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