Ван Гал сломал бедренную кость, упав с велика. Как Луи будет руководить Нидерландами в матче с Норвегией?

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи Ван Гал сломал бедренную кость. Наставник "Оранье" упал, когда слезал с велосипеда по возвращению в отель после тренировки команды.

Отметим, что несколько лет назад Ван Гал перенес операцию на бедре. Именно эту кость он и травмировал на этот раз. 70-летний специалист прошел медосмотр, повторное хирургическое вмешательство ему не нужно. Добавим, что во время занятия 15 октября помощник тренера возил Луи на гольф-каре, а пресс-конференцию он провел по видеосвязи.

Louis van Gaal didn't let a bike accident stop him from attending Netherland’s training session ???? pic.twitter.com/lix4so8ccH

I'm dead man look at Van Dijk's face when Van Gaal starts saying he has a clean brain ???????????????? pic.twitter.com/i6AatrXRqo