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Ван Гал сломал бедренную кость, упав с велика. Как Луи будет руководить Нидерландами в матче с Норвегией?
Хорошо, что мы живем в 21-м веке
Persconferentie vooruitblik Nederland - Noorwegen YouTube
Главный тренер национальной сборной Нидерландов Луи Ван Гал сломал бедренную кость. Наставник "Оранье" упал, когда слезал с велосипеда по возвращению в отель после тренировки команды.
Отметим, что несколько лет назад Ван Гал перенес операцию на бедре. Именно эту кость он и травмировал на этот раз. 70-летний специалист прошел медосмотр, повторное хирургическое вмешательство ему не нужно. Добавим, что во время занятия 15 октября помощник тренера возил Луи на гольф-каре, а пресс-конференцию он провел по видеосвязи.
"Мне очень больно. Физическое состояние не очень, но мозг все еще работает. Выглядит не так красиво, но работа тренера – это слова. На тренировке я делал все, что сделал бы и так. Смогу ли я присутствовать на матче с Норвегией? Это решается. Я знаю, что на стадионе есть лифт".
Louis van Gaal didn't let a bike accident stop him from attending Netherland’s training session ???? pic.twitter.com/lix4so8ccH— GOAL (@goal) November 15, 2021
I'm dead man look at Van Dijk's face when Van Gaal starts saying he has a clean brain ???????????????? pic.twitter.com/i6AatrXRqo— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) November 15, 2021
Напомним, сборной Нидерландов нужна победа над Норвегией, чтобы "Апельсин" напрямую вышел на ЧМ-2022. Журналисты ожидают, что Ван Гал будет руководить игроками, сидя в кресле-каталке.
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