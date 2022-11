Травмированного Мане включили в состав сборной Сенегала на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Сенегара представил окончательную заявку на чемпионат мира-2022 в Катаре. Интересно, что в списке из 26 игроков оказался и форвард Садио Мане, который травмировался в матче Бундеслиги.

У него диагностировали травму малоберцовой кости. Сообщалось, что он не сможет принять участие в турнире.

Ниже приведен полный список футболистов, которые поедут в Катар.

Сборная Сенегала сыграет в одной группе с Нидерландами, Эквадором и Катаром.

