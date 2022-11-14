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Стала известна заявка сборной Ирана на чемпионат мира-2022
В ней оказалось 26 футболистов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренерский штаб сборной Ирана определился с заявкой команды на чемпионат мира в Катаре. В списке игроков есть и форвард "Байера" Сердар Азмун, который поддерживал массовые антиправительственные протесты на родине.
Вратари: Алиреза Беиранванд ("Персеполис"), Амир Абедзаде ("Понферрадина"), Хоссейн Хоссейни ("Эстеглал"), Паям Ниазманд ("Сепахан").
Защитники: Маджид Хоссейни ("Трабзонспор"), Хоссейн Канаани ("Аль-Ахли"), Шоджа Халилзаде ("Аль-Ахли"), Мортеза Пурлиганджи ("Аль-Араби"), Садег Мохаррами ("Локомотив" Загреб), Милад Мохаммади ("Гент"), Эхсан Хаджсафи (АЕК), Рамин Резаэян ("Персеполис"), Аболфазл Джалали ("Эстеглал").
Полузащитники: Саид Эззатоллахи ("Вайле"), Али Карими ("Кайсериспор"), Ахмад Нуроллахи ("Шабаб Аль-Ахи"), Рузбе Чешми ("Эстегляль"), Вахид Амири ("Персеполис"), Саман Годдос ("Брентфорд"), Алиреза Джаханбахш ("Фейеноорд"), Али Голизаде ("Шарлеруа"), Мехди Тораби ("Персеполис").
Нападающие: Сердар Азмун ("Байер"), Мехди Тареми ("Порту"), Карим Ансарифард (АЕК).
Напомним, соперниками Ирана на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре станут сборные США, Англии и Уэльса.
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