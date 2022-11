Участники ЧМ-2022 – Австралия. Сборная – солянка, ее тренер не включил в заявку зятя-футболиста

Когда-то за сборную Австралии играли Марк Шварцер, Тим Кэхилл, Марк Видука, Харри Кьюэлл и Нил Лукас. Жаль, конечно, но в сегодняшней версии "Соккеруз" нет таких сильных и харизматичных исполнителей.

В любом случае, поговорить об этой команде точно стоит, ведь "кенгуру-футболисты" на групповой стадии сыграют в квартете D с не требующей представления Францией (22 ноября) и регулярно влюбляющей в себя фанатов Данией (30.11). Между поединками против топов Австралия встретится с Тунисом (26.11).

Кстати, прозвище "Соккеруз" было придумано в 1967 году сиднейским журналистом Тони Хорстедом. Оно передает культурную склонность жителей материка к использованию разговорных выражений.

Исторический максимум

В 1974-м на ЧМ австралийцы остановились на групповой стадии, так же как и в 2010-м, 2014-м и 2018-м. Зато на Мундиале 2006 года, том самом, когда Украина дошла до четвертьфинала, "кенгуру-футболисты" запрыгнули в 1/8, откуда их выбили будущие обидчики команды Блохина, итальянцы, которые в итоге стали триумфаторами турнира.

Австралия тогда вышла из квартета вместе с Бразилией, оставив за своей спиной Японию и Хорватию. "Пентакампеонам" "Соккеруз" проиграли, с "шашечными" оформили ничью, а японцев разбили в 1-м туре, что и позволило оформить достижение в рамках выступлений на чемпионатах мира. По окончании соревнования Гус Хиддинк покинул сборную. В историю "кенгуру-2006" вошли как "золотое поколение".

Group D: #Australia's best WC team was in 2006. With Tim Cahill, Mark Schwarzer, Mark Viduka, and Harry Kewell in the squad they are the only Australian team to make the RO16. They fell to eventual champions Italy after conceding a last second penalty. #AUS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HJLslaU3RY — World Cup Throwback (@WCThrowback) November 8, 2022

Драматический момент

Есть такой 18-летний талантливый плеймейкер у Жозе Моуриньо в "Роме", зовут парня Кристиан Вольпато. Летом он перешел в основную команду римлян из U-19, местами он уже даже влияет на игру "волков". Например, в матче с "Вероной" Вольпато вышел на замену при счете 0:1, оформил "гол + ассист" и помог "Роме" вырвать три очка.

Кристиан – выходец из Австралии, он закончил академию "Сиднея", позднее переехал на Апеннины. Естественно, в тренерском штабе "Соккеруз" напомнили парню о его корнях и оформили для него вызов на ЧМ, правда, Вольпато оказался не только талантливым, но и максимально уверенным в себе парнем. Он отклонил предложение "кенгуру", так как намерен ждать инвайта от итальянцев. Или, возможно, Вольпато по-детски обиделся на Австралию за то, что не был вызван на матч отбора с Японией. Потом после поражения он смеялся над "Соккеруз" в социальных сетях...

Говорят, наставник Австралии Грэм Арнольд убеждал Кристиана ночами напролет. Тщетно. А ведь Вольпато на фоне других австралийцев потенциально как раз мог бы стать для команды кем-то вроде Пандева для Северной Македонии, Шевченко для Украины, Левандовского для Польши. В Италии дарованию уже дали прозвище "Будущий король Рима". Кумир Кристиана – Франческо Тотти. Что ж, остается дождаться билета в лагерь "Squadra Azzurra".

Cristian Volpato rejected the chance to play for Australia (he was born there) and this upcoming World Cup because he wants to play for Italy



What a decision that must’ve been for just an 18 year old pic.twitter.com/5ZygCask2k — Marco Messina (@IFTVMarco) November 8, 2022

Путь в отборе

Свой тернистый и долгий путь на ЧМ-2022 Австралия начала еще осенью 2019 года. Сперва "Соккеруз" не заметили Кувейт, Иорданию, Непал и Китайский Тайбей в первой группе квалификации азиатской конференции: 8 побед в 8 матчах, разница мячей 28:2. "Кенгуру-футболисты" выглядели на фоне таких соперников словно боги, сошедшие с небес.

В рамках следующего этапа отбора "Соккеруз" не было так легко, во втором секстете квалификации они играли с Саудовской Аравией, Японией, Оманом, Китаем и Вьетнамом. Места распределились достаточно четко. Первые две команды вышли из группы с солидным запасом, в поединках с ними австралийцы заработали всего 1 зачетный пункт из 12 возможных. "Кенгуру" боролись с Оманом за третью строчку и выиграли забег (победа + ничья), а Китай и Вьетнам расположились на дне турнирной таблицы.

Начало лета ознаменовалось для австралийцев двумя матчами плей-офф за окончательное право поехать в Катар. Сборную Объединенных Арабских Эмиратов в конце поединка удалось дожать (1:2), после чего были драматичные 0:0 с Перу и победа 5:4 в серии пенальти. Перед началом лотереи Грэм Арнольд заменил Мэтью Райана, капитана команды, и выпустил отражать 11-метровые Эндрю Редмэйна. Удивительно раскрепощенный вратарь "Сиднея" устроил настоящий перформанс на ленточке. Просто посмотрите короткий трехминутный сюжет с пересказом тех невероятных июньских событий:

¿Quién es Andrew Redmayne? El arquero de Australia que en un cambio de último minuto dejó afuera a Perú de #Qatar2022.



¡32 equipos, 32 ilusiones! @OKGoyco90 analiza las selecciones que disputarán el Campeonato Mundial. Mirá https://t.co/fnEKkuadQ9 #TVEnQatar pic.twitter.com/QOTxzGIikO — Televisión Pública (@TV_Publica) November 7, 2022

Главная звезда

Даже у не самого золотого поколения любой сборной всегда есть свой лидер. Случай Австралии в чем-то перекликается с Чехией, которую долгие годы после спада Томаша Росицкого тащил Петр Чех. Болельщики АПЛ наверняка помнят Мэтью Райана в воротах "Брайтона". В целом, для австралийского кипера этап в Англии стал самым удачным в биографии. Вратарь бодро начинал на родине, также у него был неплохой отрезок в футболке "Брюгге"; в остальных клубах он особо не задерживался, поэтому период в стане "чаек" для Мэтью однозначно лучший.

На данный момент Райан выступает за "Копенгаген" и выполняет функцию дублера поляка Камиля Грабары. Тем не менее, в главной команде своей страны Мэтью после ухода Марка Шварцера – бессменный вратарь. Особенно прекрасно он провел Кубок Азии-2015. "Соккеруз" выиграли трофей, Райана признали лучшим голкипером турнира.

Вообще, здесь важно сказать, что 2/3 сегодняшнего состава Австралии могли защищать цвета других сборных, ведь их мамы и папы родились не на материке. Страна иммигрантов, ничего не поделаешь.

Тренер, тактика, стиль

В 2000 году Арнольда назначили на должность ассистента наставника сборной Австралии. Да, именно Грэм работал помощником у Гуса Хиддинка в кампании чемпионата мира 2006 года, где "кенгуру" установили свой исторический максимум. После ухода Хиддинка Арнольд недолгий период возглавлял национальную команду, также работал в австралийских грандах (в пригороде Сиднея Гленвуде даже есть район, названный в его честь), сборной U-23 и японской "Вегалте Сэндай". Наконец, в 2018-м коуч вернулся в главную команду страны, ее он и тренирует по сей день.

Интересно, что Арнольд не включил в заявку на чемпионат мира в Катаре мужа своей дочери, защитника бельгийского "Кортрейка" Трента Сейнсбери. 30-летний футболист провел за сборную 58 матчей, ездил на ЧМ-2018, но из-за отсутствия игровой практики его справедливо отсеяли. Сам Грэм сказал, что решение далось ему очень трудно.

Graham Arnold director técnico de Australia, dejó fuera del mundial a su yerno Trent Sainsbury para la copa del mundo de Qatar. #PorLasQueMueres ⚽️ pic.twitter.com/jvRTtHEgaV — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) November 8, 2022

Как играет сборная Австралии? Очевидно, что с соперниками посильнее, а на ЧМ так в основном только и будет, "Соккеруз" действуют вторым номером и ищут шанса на контратаках. Модуль с тремя защитниками Арнольд сознательно не использует: только каноничная четверка в обороне, а уже количество игроков в средней линии и атаке варьируется под соперника.

Ожидание от выступления

Франция, Дания и Тунис. Объективно у Австралии очень мало шансов в матчах против подопечных Дешама и Юлманда, ведь речь идет о совершенно ином, намного более высоком классе исполнителей. Тунис – пожалуйста, можно побеждать, но одной виктории, естественно, не хватит для выхода в 1/8. Поэтому Австралия с очень большой долей вероятности просто приедет погулять по Катару, посмотреть на Мбаппе и Эриксена, вдохнуть атмосферу Мундиаля.