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Участники ЧМ-2022 – Австралия. Сборная – солянка, ее тренер не включил в заявку зятя-футболиста

Чемпионат мира FIFA
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Много экзотичных фактов

Участники ЧМ-2022 – Австралия. Сборная – солянка, ее тренер не включил в заявку зятя-футболиста

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Когда-то за сборную Австралии играли Марк Шварцер, Тим Кэхилл, Марк Видука, Харри Кьюэлл и Нил Лукас. Жаль, конечно, но в сегодняшней версии "Соккеруз" нет таких сильных и харизматичных исполнителей.

В любом случае, поговорить об этой команде точно стоит, ведь "кенгуру-футболисты" на групповой стадии сыграют в квартете D с не требующей представления Францией (22 ноября) и регулярно влюбляющей в себя фанатов Данией (30.11). Между поединками против топов Австралия встретится с Тунисом (26.11).

Кстати, прозвище "Соккеруз" было придумано в 1967 году сиднейским журналистом Тони Хорстедом. Оно передает культурную склонность жителей материка к использованию разговорных выражений.

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Исторический максимум

В 1974-м на ЧМ австралийцы остановились на групповой стадии, так же как и в 2010-м, 2014-м и 2018-м. Зато на Мундиале 2006 года, том самом, когда Украина дошла до четвертьфинала, "кенгуру-футболисты" запрыгнули в 1/8, откуда их выбили будущие обидчики команды Блохина, итальянцы, которые в итоге стали триумфаторами турнира.

Австралия тогда вышла из квартета вместе с Бразилией, оставив за своей спиной Японию и Хорватию. "Пентакампеонам" "Соккеруз" проиграли, с "шашечными" оформили ничью, а японцев разбили в 1-м туре, что и позволило оформить достижение в рамках выступлений на чемпионатах мира. По окончании соревнования Гус Хиддинк покинул сборную. В историю "кенгуру-2006" вошли как "золотое поколение".

Драматический момент

Есть такой 18-летний талантливый плеймейкер у Жозе Моуриньо в "Роме", зовут парня Кристиан Вольпато. Летом он перешел в основную команду римлян из U-19, местами он уже даже влияет на игру "волков". Например, в матче с "Вероной" Вольпато вышел на замену при счете 0:1, оформил "гол + ассист" и помог "Роме" вырвать три очка.

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Кристиан – выходец из Австралии, он закончил академию "Сиднея", позднее переехал на Апеннины. Естественно, в тренерском штабе "Соккеруз" напомнили парню о его корнях и оформили для него вызов на ЧМ, правда, Вольпато оказался не только талантливым, но и максимально уверенным в себе парнем. Он отклонил предложение "кенгуру", так как намерен ждать инвайта от итальянцев. Или, возможно, Вольпато по-детски обиделся на Австралию за то, что не был вызван на матч отбора с Японией. Потом после поражения он смеялся над "Соккеруз" в социальных сетях...

Говорят, наставник Австралии Грэм Арнольд убеждал Кристиана ночами напролет. Тщетно. А ведь Вольпато на фоне других австралийцев потенциально как раз мог бы стать для команды кем-то вроде Пандева для Северной Македонии, Шевченко для Украины, Левандовского для Польши. В Италии дарованию уже дали прозвище "Будущий король Рима". Кумир Кристиана – Франческо Тотти. Что ж, остается дождаться билета в лагерь "Squadra Azzurra".

Путь в отборе

Свой тернистый и долгий путь на ЧМ-2022 Австралия начала еще осенью 2019 года. Сперва "Соккеруз" не заметили Кувейт, Иорданию, Непал и Китайский Тайбей в первой группе квалификации азиатской конференции: 8 побед в 8 матчах, разница мячей 28:2. "Кенгуру-футболисты" выглядели на фоне таких соперников словно боги, сошедшие с небес.

В рамках следующего этапа отбора "Соккеруз" не было так легко, во втором секстете квалификации они играли с Саудовской Аравией, Японией, Оманом, Китаем и Вьетнамом. Места распределились достаточно четко. Первые две команды вышли из группы с солидным запасом, в поединках с ними австралийцы заработали всего 1 зачетный пункт из 12 возможных. "Кенгуру" боролись с Оманом за третью строчку и выиграли забег (победа + ничья), а Китай и Вьетнам расположились на дне турнирной таблицы.

Начало лета ознаменовалось для австралийцев двумя матчами плей-офф за окончательное право поехать в Катар. Сборную Объединенных Арабских Эмиратов в конце поединка удалось дожать (1:2), после чего были драматичные 0:0 с Перу и победа 5:4 в серии пенальти. Перед началом лотереи Грэм Арнольд заменил Мэтью Райана, капитана команды, и выпустил отражать 11-метровые Эндрю Редмэйна. Удивительно раскрепощенный вратарь "Сиднея" устроил настоящий перформанс на ленточке. Просто посмотрите короткий трехминутный сюжет с пересказом тех невероятных июньских событий:

Главная звезда

Даже у не самого золотого поколения любой сборной всегда есть свой лидер. Случай Австралии в чем-то перекликается с Чехией, которую долгие годы после спада Томаша Росицкого тащил Петр Чех. Болельщики АПЛ наверняка помнят Мэтью Райана в воротах "Брайтона". В целом, для австралийского кипера этап в Англии стал самым удачным в биографии. Вратарь бодро начинал на родине, также у него был неплохой отрезок в футболке "Брюгге"; в остальных клубах он особо не задерживался, поэтому период в стане "чаек" для Мэтью однозначно лучший.

На данный момент Райан выступает за "Копенгаген" и выполняет функцию дублера поляка Камиля Грабары. Тем не менее, в главной команде своей страны Мэтью после ухода Марка Шварцера – бессменный вратарь. Особенно прекрасно он провел Кубок Азии-2015. "Соккеруз" выиграли трофей, Райана признали лучшим голкипером турнира.

Вообще, здесь важно сказать, что 2/3 сегодняшнего состава Австралии могли защищать цвета других сборных, ведь их мамы и папы родились не на материке. Страна иммигрантов, ничего не поделаешь.

Тренер, тактика, стиль

В 2000 году Арнольда назначили на должность ассистента наставника сборной Австралии. Да, именно Грэм работал помощником у Гуса Хиддинка в кампании чемпионата мира 2006 года, где "кенгуру" установили свой исторический максимум. После ухода Хиддинка Арнольд недолгий период возглавлял национальную команду, также работал в австралийских грандах (в пригороде Сиднея Гленвуде даже есть район, названный в его честь), сборной U-23 и японской "Вегалте Сэндай". Наконец, в 2018-м коуч вернулся в главную команду страны, ее он и тренирует по сей день.

Интересно, что Арнольд не включил в заявку на чемпионат мира в Катаре мужа своей дочери, защитника бельгийского "Кортрейка" Трента Сейнсбери. 30-летний футболист провел за сборную 58 матчей, ездил на ЧМ-2018, но из-за отсутствия игровой практики его справедливо отсеяли. Сам Грэм сказал, что решение далось ему очень трудно.

Как играет сборная Австралии? Очевидно, что с соперниками посильнее, а на ЧМ так в основном только и будет, "Соккеруз" действуют вторым номером и ищут шанса на контратаках. Модуль с тремя защитниками Арнольд сознательно не использует: только каноничная четверка в обороне, а уже количество игроков в средней линии и атаке варьируется под соперника.

Ожидание от выступления

Франция, Дания и Тунис. Объективно у Австралии очень мало шансов в матчах против подопечных Дешама и Юлманда, ведь речь идет о совершенно ином, намного более высоком классе исполнителей. Тунис – пожалуйста, можно побеждать, но одной виктории, естественно, не хватит для выхода в 1/8. Поэтому Австралия с очень большой долей вероятности просто приедет погулять по Катару, посмотреть на Мбаппе и Эриксена, вдохнуть атмосферу Мундиаля.

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В статье: Австралия анонс ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира прогноз UA-Футбол Мэтью Райан Прогнозы Прогноз
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