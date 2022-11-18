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Катар нанял пакистанских болельщиков для заполнения трибун на ЧМ-2022
Неожиданно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хозяин чемпионата мира-2022 Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы они заполняли стадионы, сообщает Sporx.
Организаторы Мундиаля пошли на такой вынужденный шаг из-за нехватки ожидаемого интереса к турниру. Правительство будет платить каждому фанату по 10 долларов в день, обеспечит его 3-х разовым питанием и бесплатным жильем.
Фейковые поклонники получат флаги и футболки с эмблемами команд, которые нужно поддерживать.
Если за несколько часов до поединка на трибунах еще останутся свободные места, туда будут приглашать трудовых мигрантов из близлежащих строек с сохранением заработной платы.
Чемпионат мира стартует 20 ноября. В матче открытия турнира встретятся сборные Катара и Эквадора.
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