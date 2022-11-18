Катар нанял пакистанских болельщиков для заполнения трибун на ЧМ-2022

Хозяин чемпионата мира-2022 Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы они заполняли стадионы, сообщает Sporx.

Организаторы Мундиаля пошли на такой вынужденный шаг из-за нехватки ожидаемого интереса к турниру. Правительство будет платить каждому фанату по 10 долларов в день, обеспечит его 3-х разовым питанием и бесплатным жильем.

Фейковые поклонники получат флаги и футболки с эмблемами команд, которые нужно поддерживать.

Если за несколько часов до поединка на трибунах еще останутся свободные места, туда будут приглашать трудовых мигрантов из близлежащих строек с сохранением заработной платы.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. В матче открытия турнира встретятся сборные Катара и Эквадора.