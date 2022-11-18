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Катар нанял пакистанских болельщиков для заполнения трибун на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Катар нанял пакистанских болельщиков для заполнения трибун на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Хозяин чемпионата мира-2022 Катар нанял пакистанских болельщиков, чтобы они заполняли стадионы, сообщает Sporx.

Организаторы Мундиаля пошли на такой вынужденный шаг из-за нехватки ожидаемого интереса к турниру. Правительство будет платить каждому фанату по 10 долларов в день, обеспечит его 3-х разовым питанием и бесплатным жильем.

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Фейковые поклонники получат флаги и футболки с эмблемами команд, которые нужно поддерживать.

Если за несколько часов до поединка на трибунах еще останутся свободные места, туда будут приглашать трудовых мигрантов из близлежащих строек с сохранением заработной платы.

Чемпионат мира стартует 20 ноября. В матче открытия турнира встретятся сборные Катара и Эквадора.

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В статье: Болельщики Катар Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Sporx

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