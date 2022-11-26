 Криховяк против своих соперников по чемпионату. Стали известны составы на матч Польша – Саудовская Аравия ᐉ UA-Футбол
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Криховяк против своих соперников по чемпионату. Стали известны составы на матч Польша – Саудовская Аравия

Чемпионат мира FIFA
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Левандовский будет пытаться забить первый гол на ЧМ

Криховяк против своих соперников по чемпионату. Стали известны составы на матч Польша – Саудовская Аравия

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польша и Саудовская Аравия встретятся в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира-2022. Главные тренеры команд выбрали свои стартовые составы на этот поединок.

Польша: Щенсный – Кэш, Глик, Кивер, Берешинский – Крыховяк, Белик – Зелинский, Франковский – Левандовский, Милик.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис – Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Болеахи, Аль-Брейк – Аль-Малки – Аль Наджеи, Канно – Аль-Бурайкан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.

Отметим, что на поле появится 12 игроков, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии. Кроме всего состава сегодняшних номинальных гостей, там играет также и полузащитник “кадры” Гжегож Криховяк. Правда, с первых минут ни одного одноклубника опорника из “Аль-Шабаба” среди аравийцев не выйдет.

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Польша и Саудовская Аравия стартуют в 15.00. За текстовым онлайн матча можно будет следить здесь.

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В статье: Польша Саудовская Аравия
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