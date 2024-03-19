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Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ

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Девушка, которая знает как минимум пять иностранных языков

Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ

Фото - Instagram

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Ангелина Забарная - очаровательная жена защитника английского "Борнмута" и сборной Украины. Она скромная, но в то же время очень талантливая девушка, которая делает все на результат. Как они познакомились? И чем она занимается? Об этом - далее в нашем исследовании.

Содержание

Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ - изображение 1

Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ - изображение 2

Ее творческий путь

Как сообщает украинское издание YeSport, Ангелина родилась 13 июня 2002 года в Хмельницком, где и прожила свое раннее детство. Впоследствии маме Ангелины предложили работу в Киеве, поэтому у маленькой девочки не оставалось никаких вариантов, кроме как покинуть свой родной город. Свой второй класс Ангелина заканчивала уже в киевской школе.

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Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ - изображение 3

В детстве она занималась гимнстикой и ходила в музыкальную школу. Но впоследствии девочка потеряла склонность к музыке, поэтому продолжала серьезно заниматься гимнастикой. Хотя это дело она и не бросила, однако на соревнования так и не поехала, хотя имела очень хорошие задатки.

Всестороннее образование

Так как у Ангелины - безумная страсть к иностранным языкам, впоследствии она поступила в Киевский Национальный Университет имени Тараса Шевченко. Там она изучала: испанский, английский и французский. И если Вы подумали, что на этом завершилось изучение языков, то Вы ошибаетесь! Ведь девушка взялась за изучение древнегреческого и латыни.

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Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ - изображение 4

Еще с 16-ти лет Ангелина стремилась работать. На первом курсе она подрабатывала репетитором и открыла свой собственный магазин одежды. Правда, поставщики подвели красавицу, поэтому вскоре магазин был закрыт. Позже Ангелина окунулась в мир СММ и снимала рекламные фотосессии - однако это тоже было до поры, до времени. Сейчас дело своей души девушка не разглашает.

Звездный отчим, который унижал ее

В жизни Ангелины не все было так красочно и красиво. О громком разрыве шоумена Андрея Джеджулы и его жены Юлии Леус не слышал разве что ленивый. Юлия, мать Ангелины, после окончательного развода с мужем призналась, что он неоднократно унижал ее старшую дочь из-за фигуры, красоты...

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Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ - изображение 5

Мать не дала свою кровинку в обиду и порвала с мужем. Несмотря на все у Ангелины остались прекрасные отношения с матерью и младшей сестрой.

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Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ - изображение 6

Как познакомилась с Ильей

С будущим мужем судьба свела Ангелину в десятом классе. Это была настоящая школьная романтика: много прогулок, цветы и подарки.

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Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ - изображение 7

Им удалось, вместе вырасти и не потерять свою любовь. Поэтому 4 сентября 2022 года Илья услышал желанное "ДА!". Свадьба состоялась без лишнего пафоса, только на 30 человек - так, чтобы все свои и никого лишнего.

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Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ - изображение 8

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Ангелина - это самая прекрасная и скромная девушка, которая нашла свою любовь в этой жизни, которая будет ее всегда поддерживать и вдохновлять. Желаем ей только успеха!

Все фото - из Инстаграмм

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