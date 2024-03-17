"Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник

Дэвид Бекхэм не раз признавался, что его любимыми хобби, которые помогают ему справляться со стрессом и расслабляться, на протяжении многих лет являются кулинария, пчеловодство и спорт. Однако недавно он рассказал ещё об одном своём увлечении, причём довольно необычном. Об этом далее – в нашем исследовании.

Домашние куры Бекхэма

Не так давно, известный футболист опубликовал видео в своих социальных сетях, где поделился тем, как он заботится о своем поголовье кур в загородном доме в Котсуолдсе. Фермерская деятельность Дэвида Бекхэма проходит неподалеку Лондона, а курятник, информацией о котором поделился футболист, является подарком от его жены Виктории Бекхэм на Рождество. Об этом пишет издание Daily Mail.

С тех пор, как жена подарила кур Дэвиду, он и устроил курятник на территории своего дома. И на новом видео видно, как звезда прогуливается по загону и участку в элегантной куртке цвета хаки, коричневых брюках, стильных резиновых сапогах и кепке. А цыплята бегают за своим хозяином.

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Виктория, которая осталась за кадром, пошутила, что курочки пока что застенчивы и опасаются камеры, но это ненадолго.

В посте он добавил:

"Небольшая работа в саду с малышами! Думаю, я им нравлюсь, @victoriabeckham, спасибо за вдохновение".

Более того, ранее Дэвид даже хвастался первым яйцом, которое снесли его цыплята.

"Я пришел проверить, есть ли яйца, потому что на самом деле я не был здесь, чтобы стать свидетелем первого яйца, поэтому я сейчас вернулся и давайте поищем их вместе. Они лежали сверху, я провел небольшое исследование и кое-что изменил, и знаете что? Я их нашел!", - написал футболист.

Мед собственного производства

Дэвид явно наслаждается жизнью на ферме и ранее хвастался, что они построили пасеку в своем большом поместье. Несколько лет назад в прессу просочилась информация, что у Бекхэма появилось новое увлечение - пчеловодство. Он начал заниматься им от скуки во время ковидных ограничений, но неожиданно это занятие его не на шутку увлекло.

"Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием", - написал Дэвид в Инстаграм.

Жена подтвердила хобби мужа, сказав, что его любимой одеждой стала защитная куртка пчеловода, в которой он ходит даже по дому. А друг семьи сказал, что Бекхэм "полностью одержим пчеловодством". Этим занятием он пытается также увлечь своих детей.

Поговаривают, что в ближайшее время мед, собранный на пасеке Дэвида (в том числе собственноручно), будет продаваться под его брендом и не приходится сомневаться, что он будет дорогой, популярный и приносить хорошую прибыль.

Поэтому звезда продолжает наслаждаться фермерской жизнью и, кажется, не собирается на этом останавливаться. А Виктория Бекхэм продолжает радоваться за мужа и поддерживать его в начинаниях.

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