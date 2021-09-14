Шериф - Шахтер. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 15 сентября 2021

Преодолев квалификационный барьер в виде матчей с непростым "Генком" и мощным "Монако", донецкий "Шахтер" добрался до группового этапа Лиги Чемпионов, выполнив одну из главных целей нынешнего сезона. Путь к 32-м лучшим был тернистым и непростым, однако "горняки" справились, оставив немало сил, энергии и эмоций. Но самое сложное впереди. Как и год назад, проказница судьба подсунула "Шахтеру" набор из двух грандов - "Реала" и "Интера", правда начинать свой путь вице-чемпион будет не в Испании или Италии, а в Молдове, где их ждет местный "Шериф".

Огоньку добавляет тот факт, что работает с будущим соперником "Шахтера" украинец Юрий Вернидуб. Для клуба из Тирасполя коуч стал легендой уже из-за того, что помог им дойти до группового этапа, но вряд ли он собирается на этом останавливаться. Вернидуб отлично знает "Шахтер" и постарается сделать все, дабы омрачить его старт в группе.

"Шериф" 19:45 "Шахтер"

ЛЧ, групповой этап. 1-й тур

15 сентября, Тирасполь, стадион "Шериф"

Арбитр: Д.Айтекин

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

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Последние новости и составы

"Шериф":

Видя название команды и её статус новичка в главном европейском соревновании, в голове сама собой возникает фраза: "В этом турнире появился новый "Шериф". Да, именно так и есть, и помог клубу добраться до небывалых высот украинец Юрий Вернидуб. Команда уверенно шла через все этапы квалификации, выбив на последнем из них "Динамо" Загреб. Первая встреча потрясла многих, поскольку опытный хорватский клуб был уничтожен со счетом 0:3.

На внутренней арене "Шериф" практически не имеет конкурентов. Один факт - в 21-м последнем розыгрыше внутреннего первенства "желто-черные" становились чемпионами 19 раз. Также они стали единственной командой из Молдові, которая сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

UEFA Champions League magazine show #02 FC Sheriff, Tiraspolhttps://t.co/KSGo4r86rt — FC Sheriff (@FotclubSheriff) September 13, 2021

Схема игры "Шерифа" идентична "горнякам" - 4-2-3-1. В большинстве матчей этого сезона Вернидуб доверяет одному и тому же набору игроков, а потому маловероятно, что коуч решится делать серьезные перестановки. Можно конечно предположить, что Юрий Николаевич, к примеру, сыграет в пять защитников, однако и без таких затей, в обороне "Шерифа" полный порядок. Они не пропустили ни одного гола в пяти последних матчах.

Ориентировочный состав: Атанасиадис - Фернандо, Арбодела, Дуланто, Кристиано - Аддо, С.Тилль - Траоре, Колосов, Кастаньеда - Янсане

"Шахтер":

У Роберто де Дзерби есть одна схожая черта с будущим соперником своего клуба - итальянец тоже впервые почувствует вкус группового этапа Лиги Чемпионов. В отличие от своих подопечных, которые с турниром знакомы очень хорошо, что можно назвать плюсом перед началом будущего матча.

Первую свою игру после международной паузы "горняки" провели в Киеве против "Днепра-1", где добились непростой победы. Алленаторе вновь немного удивил с составом, дав отдохнуть ряду сборников. С большой долей вероятности, многие из них выйдут с первых минут в среду.

Главная потеря для ДД - Манор Соломон, который поединок с "Шерифом" пропустит из-за религиозного праздника Йом-Кипур. Благо для тренерского штаба, в последнем матче неплохо проявил себя на его позиции Фернандо, выход в старте которого мы ждем. Вернутся после дисквалификации в УПЛ Марлон и Додо, заняв свои привычные позиции. Из украинцев мы ожидаем увидеть двоих - Пятова в воротах и Матвиенко в центре обороны.

Ориентировочный состав: Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Антонио - Педриньо, Патрик, Фернандо - Траоре

Цифры и факты

Молдова стала 34-й национальной ассоциацией УЕФА, чьи клубы когда-либо играли в основной сетке Лиги чемпионов. Последним новичком группового этапа был Азербайджан, когда "Карабах" вышел в группу в сезоне 2017/18

"Шериф" - 146-я команда, пробившаяся в групповой этап Лиги чемпионов, и единственный дебютант этого сезона

Ранее "Шериф" играл с киевским "Динамо" - на групповом этапе Лиги Европы-2010/11. Тираспольчане победили дома 2:0 и сыграли по нулям в Киеве

"Шахтер" выступит на групповом этапе турнира в 16-й раз

"Горняки", помимо "Шерифа", из молдовских клубов ранее играл только против "Зимбру" - в отборочном раунде Кубка кубков-1997/98 (1:1 в гостях, 3:0 дома)

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Путь в квалификации

"Шериф" и "Шахтер" не попали напрямую в группу ЛЧ, из-за чего были вынуждены играть в раунде квалификации. "Горняки" встречались с двумя соперниками - "Генком" (2:1, 2:1) и "Монако" (1:0, 2:2). Тропинка команды Вернидуба была куда более тернистой. На пути к мечте они прошли четырех оппонентов, поочередно выбив албанскую "Теуту" (4:0, 1:0), армянский "Алашкерт" (1:0, 3:1), сербскую "Црвену Звезду" (1:1, 1:0) и хорватское "Динамо" (3:0, 0:0)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Интер 0 0 0 0 0-0 0 0 2 Реал 0 0 0 0 0-0 0 0 3 Шахтер 0 0 0 1 0-0 0 0 4 Шериф 0 0 0 0 0-0 0 0

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Статистика команд

"Шериф":

"Шахтер":

Очные встречи

"Шериф" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шериф" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Давайте прямо, "горняки" - фаворит будущего противостояния. Вице-чемпион Украины куда более опытный еврокубковый боец, имеет более сильный состав с минимумом кадровых проблем. Но это не означает, что на футбольном поле все сложится очень гладко. "Шахтер" еще на пути своего становления, и до футбола де Дзерби, который наставник так хочет видеть, еще очень и очень далеко. На правах дебютанта, в среду "Шериф" будет действовать вторым номером, сделав ставку на защиту, а со вскрытием массированной обороны у "Шахтера" временами возникают трудности.

К тому же, хорошо знает соперника Юрий Вернидуб, который точно подготовится лучшим образом. Но все вышесказанное не может стать оправданием. "Шахтер" подходит к игре фаворитом, что и должен доказать на футбольном поле. Очень важен будет первый гол, ведь чем раньше "горняки" его найдут, тем быстрее игра раскроется, что может стать началом конца для хозяев. Мы ставим на то, что де Дзерби правильно настроит футболистов, выберет правильные тактику и состав, благодаря чему "Шахтер" и добудет свою победу.