Бенфика - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.12.2021

Максимально неприятная ситуация. У команды еще есть один матч, но уже нет абсолютно никаких шансов на продолжение борьбы. Из расположения "Динамо" слышны разговоры о престиже, деньгах, об уважении и борьбе за эмблему клуба. Но ничто из этого не способно по-настоящему заменить спортивную составляющую.

Спортивный интерес есть у "Бенфики". Ей нужны три очка, чтобы сохранять шансы на выход в 1/8-ю финала Лиги чемпионов. Для этого также нужно дождаться осечки "Барселоны" в матче с "Баварией", однако ввиду состояния команд такой сценарий не является фантастикой. Дополнительной мотивацией для "орлов" станет результат матча с "Динамо" в первом круге. "Бенфика" – единственная команда этой группы, которая не смогла победить аутсайдера. На своем поле португальцы захотят исправить это недоразумение.

Лига чемпионов. Группа Е. Шестой тур

08.12.2021. Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

Арбитр в поле – Денис Айтекин (Германия)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 22:00 "Динамо" (Киев, Украина)

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – MEGOGO | вклад "Динамо" в украинскую Таблицу коэффициентов – в телеграмм-канале >>>

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Бенфика"

Перед этим матчем в чемпионате "Бенфика" проиграла дерби "Спортингу" 1:3. В турнирной таблице португальской лиги "орлы" отстают на четыре балла не только от "львов", но и от "драконов" из Порту. Следовательно, Лига чемпионов может стать для команды Жорже Жезуса утешением и приятным бонусом. А, возможно, и спасением. Ведь поговаривают, что это последний шанс тренера не уйти в отставку.

Для этого нужно выходить в плей-офф. Было бы гораздо больше шансов, если бы на последних секундах поединка пятого тура против "Барсы" Сеферович реализовал свой идеальный момент. Была возможность и у Романа Яремчука, хотя и соперник атаковал. Поэтому в целом ничья – довольно справедливый результат.

Благодаря ему, а также победе над "Барсой" дома, "Бенфика" имеет преимущество над каталонцами в плоскости личных встреч. Это значит, что в случае победы над "Динамо" "Бенфику" устроит даже ничья "Барсы" с "Баварией". Главное, чтобы каталонцы не победили. Учитывая, что Мюнхен сейчас – другая планета, шансы на это немалые.

Но в первую очередь "Бенфика" должна думать о своем матче. Выполнять задание придется без травмированного стоппера Лукаса Вериссиму. Также травмированы Неманья Радоньич и Диога Гонсалвеш.

Ориентировочный состав: Влаходимос – Алмейда, Отаменди, Вертонген – Жилберто, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо – Рафа Силва, Эвертон – Нуньес

"Динамо"

Даже в условиях отсутствия спортивной конкуренции Мирча Луческу не изменяет себе. Команда, как обычно при румынском наставнике, отправилась на выезд за два дня до игры (хотя подвела техника, сместив график на четыре часа). Луческу всегда старается организовать поездку так, чтобы дать своим подопечным время на адаптацию и привыкание к другим погодным/временным условиям.

На основе этого можно сделать выводы об абсолютной концентрированности "Динамо" на ближайшем матче. Вряд ли Мирча Луческу позволяет себе перед "Бенфикой" думать о "Заре", с которой его команда закроет этот календарный год. Лига чемпионов – это не только престиж, но и возможность заработать дополнительные деньги. Кроме того, в течение своей каденции румынский тренер декларирует цели развития молодых игроков. Так что пренебрегать матчами Лиги чемпионов, даже если они не имеют турнирного значения, не позволено. Их и так немного.

"Динамо" не проиграло "Бенфике" в первом круге, но ничья была скорее выстрадана, чем добыта (по характеру игры). С другой стороны, до сих пор перед глазами стоит финальный штурм, устроенный киевлянами, а также отмененный из-за минимального офсайда Гармаша гол Шапаренко. Будь тогда победа, сейчас "Динамо" боролось бы за евровесну.

К традиционным кадровым потерям, – Артем Беседин, Денис Попов, Никита Бурда, – добавилась одна неожиданная. Из-за коронавируса заблаговременно в отпуск ушел Томаш Кендзёра. Нет в заявке также Супряги. Остальные все в строю.

Ориентировочный состав: Бущан –Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Цыганков, Де Пена – Гармаш

"Бенфика" – "Динамо". Статистика личных встреч

До сих пор "Бенфика" и "Динамо" сыграли между собой пять матчей – только однажды победила украинская команда. Примечательно, что в каждом поединке этого противостояния забивала только одна команда. "Динамо" никогда не выигрывало у "Бенфики" на ее поле и даже не забивало там мячей. Возможно, прорыв произойдет в условиях, когда уже нечего терять.

"Бенфика" – "Динамо". Последние матчи команд

Для "Бенфики" поражение от "Спортинга" в дерби стало болезненным ударом. Это первый неудачный результат за последние пять официальных поединков. Зато в трех матчах этой серии "орлы" забивали более трех голов.

Следует отметить, что гостевую победу над "Белененсешом" (7:0) не следует рассматривать серьезно. Там соперник вышел на матч вдевятером, а потом и вовсе сошел с поля.

"Динамо" ждет довольно трудный и ответственный матч чемпионата Украины перед зимним перерывом против "Зари". Непросто было и в недавнем матче с "Минаем", а выезд в Луцк на игру с "Вересом" осложнился промерзшим газоном. Однако на португальском "да Луж" условия будут уютными, но болельщики будут поддерживать другую команду. Было бы хорошо их расстроить и прервать выездную безголевую серию Лиги чемпионов, которая сейчас составляет три матча.

"Бенфика" – "Динамо". Турнирное положение команд

Если "Динамо" выиграет, то все равно останется с отставанием в одно очко от "Бенфики". "Орлам" три очка позволят надеяться на плей-офф Лиги чемпионов, но придется поглядывать на результат параллельной игры. Ничья же устроит "Барселону". При таком сценарии каталонцы выйдут в 1/8-ю Лиги чемпионов, даже если проиграют "Баварии".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 5 5 0 0 19-3 +16 15 2 "Барселона" 5 2 1 2 2-6 -4 7 3 "Бенфика" 5 1 2 2 5-9 -4 5 4 Динамо 5 0 1 4 1-9 -8 1

"Бенфика" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Бенфика" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Бенфики" 3:2. Рискнем спрогнозировать результативный счет. "Динамо" уже нечего терять, поэтому команда будет действовать раскрепощенно. Кроме того, соперника устраивает только победа, так что он будет раскрываться и идти вперед. Это позволит "динамовцам" ловить "орлов" на контратаках. Мастерства должно хватить для одного-двух голов, но защита вряд ли справится с давлением. Так что поражение "Динамо" и тотал больше 3,5.