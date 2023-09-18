Барселона – Антверпен. Анонс и прогноз матча 1-го тура группового этапа ЛЧ на 19.09.2023

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур.

19 сентября. 22:00. Барселона. "Олимпийский"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

На данный момент "Антверпен"… занимает первое место в группе. "Барселона" – второе, дальше расположились "Порту" и "Шахтер". Против алфавита, пока команды еще не сыграли ни одного матча, не попрешь.

Естественно, все очень быстро перемешается. К середине декабря каталонцев вряд ли устроит что-то, кроме первой строчки, в то время как бельгийцы, наверное, обрадуются любому итогу. Даже четвертое место и вылет из группового раунда ознаменует для "Антверпена" очень ценный опыт.

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Новости "Барселоны"

Дамы и господа, встречайте действующего чемпиона Испании! Летом "Барселона" и неплохо разгрузила состав, и одновременно точечно плюс дешево его усилила. Заплатить пришлось только "Жироне" за своего же воспитанника Ориоля Ромеу, а вот Илкай Гюндоган и Иньиго Мартинес достались "сине-гранатовым" абсолютно бесплатно. Потянуть полноценные трансферы Канселу и Феликса "Барселоне" не под силу, но не беда, если есть возможность взять двух Жоау в аренду.

Неожиданной вишенкой на каталонском торте стал 16-летний талант из молодежки Ламин Ямал. И все, обновленная "Барселона" готова. Розыгрыш Примеры начался для команды Хави не слишком удачно, ее жестко встретил "Хетафе" (0:0). Удивительно, как после драки на "Колисеум Альфонсо Перес" в лазарет "Барсы" не загремело полсостава.

Дальше представители "блауграна" одолели "Кадис" (2:0) и "Осасуну" (1:2), устроили перестрелку с "Вильярреалом" (3:4) и разбили "Бетис" (5:0). Возможно, местами у "Барселоны" не чувствуется запаса мощности, но как для начала кампании – это нормальная ситуация. Тем более, когда соперники тоже особо не могут похвастаться идеальной физической формой. В таких условиях "Барсе" хватает класса отдельных исполнителей и пониманиями игроками философии Хави.

Новости "Антверпена"

"Генк", "Гент", "Андерлехт", "Брюгге", "Сент-Жиллуаз", "Стандард". Данные представители футбольной бельгийской элиты, так или иначе, но на слуху у среднестатистического фаната. А вот про "Антверпен" в последние годы многие забыли. Впрочем, Ван Боммель-тренер вернул старейший клуб страны на вершину.

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Ставка на контроль мяча, высокий прессинг, проверенные исполнители в обороне (капитанит в коллективе 34-летний защитник Тоби Алдервейрелд). Все эти перечисленные черты прогрессивного стиля позволили "красным" впервые за 66 лет выиграть чемпионат Бельгии. Также команда Марка взяла Кубок и Суперкубок.

"Антверпен" уже давно начал сезон, еще в июле. С середины лета "красные" проиграли всего лишь раз – минимально "Андерлехту" (0:1). Бельгийцы прошли в плей-офф ЛЧ афинский АЕК (две победы – 1:0, 1:2). К матчу против "Барселоны" команда Ван Боммеля подходит с ничьей с "Сент-Жиллуазом" (2:2) и выездной победой над "Вестерло", за который успел дебютировать Сергей Сидорчук (0:3).

Цифры и факты

– Это первый матч для команд в турнирах УЕФА, ранее "Барса" и "Антверпен" не встречались;

– "Антверпен" впервые играет на групповом этапе ЛЧ;

– В сезоне-2023/24 "Олимпийский" в Барселоне будет служить домашней ареной для каталонцев в связи с реконструкцией "Камп Ноу", которая должна завершиться к сезону-2025/26.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Недоступен Педри, не попал в заявку и Рональд Араухо. Защитник "Барселоны" возобновил тренировки в общей группе, он отсутствовал более месяца из-за травмы бедра, но Хави не включил Араухо в список тех, кто сможет сыграть против "Антверпена". Видимо, Рональд еще не готов.

Ван Боммель не рассчитывает на Корбани, Верхюлста и Энгельса. Не факт, что сыграет Де Вольф. А еще держите забавный факт. В "Антверпене" по административной ошибке не заявили на групповой этап ЛЧ 24-летнего левого защитника сборной США Сэма Вайнса. Сейчас футболист залечивает травму. По прогнозам врачей, Сэм бы успел вернуться на поле в декабре и помочь "красным" на завершающей стадии раунда. Буквально перед самым закрытием подачи заявок бельгийцы арендовали левого фулбека "Аякса" Оуэна Вейндала. В его случае с бумагами проблем не возникло.

"Барселона", 4-3-3: Тер Штеген – Канселу, Кюнде, Кристенсен, Бальде – Гюндоган, Де Йонг, Гави – Ямал, Левандовский, Торрес

"Антверпен", 4-3-3: Бюте – Баталь, Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал – Кейта, Эккеленкамп, Вермерен – Муйя, Янссен, Баликвиша

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Барселоной" и "Антверпеном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 4:1. Тот случай, когда что-то кардинально другое не напишешь, даже если бы очень сильно хотелось. Во время матча "Шахтер" – "Порту" каталонцы будут методично осаждать ворота "Антверпена". Опыта Левандовского, Гюндогана и остальных должен помочь и в наборе первых трех очков, и на дистанции всего группового этапа в целом. На бумаге места для сенсации в контексте каталонцев в группе H пока нет. Посмотрим, удастся ли банде Ван Боммеля зацепиться за владение в матче с "Барселоной". С командой уровня "сине-гранатовых" сегодняшний "Антверпен" еще не играл, поэтому, вполне естественно, если мяч в основном будет у хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.