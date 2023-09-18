Немецкий дебют. Шахтер – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.23

Из пяти представителей украинских команд в еврокубках в этом сезоне не играл только "Шахтер". Донецкий клуб – единственная команда УПЛ, которая вышла сразу в групповой этап ЕК, где и начнет свой путь матчем против “Порту”. Первый день основного раунда Лиги чемпионов – всегда ожидаемое событие после 3,5 месяцев паузы. А тем более, когда играет украинский коллектив в новых для себя условиях.
Гамбург был выбран местом проведения поединков группового этапа ЛЧ не случайно. Менеджмент “горняков” взвесил все за и против (в том числе и экономические и логистические) и решил проводить матчи все-таки на “Фолькспаркштадион”. В общей сложности ожидается на арене около 46 тысяч болельщиков – более 90% емкости стадиона. Большая часть будет именно немецких фанатов, для которых Лига чемпионов в Гамбурге – это нечто необычное.
"Горняки", хоть и являются номинально домашней командой, добирались на матч дольше гостей. Это уже привычные условия для украинских коллективов в еврокубках – в общей сложности дорога заняла около восьми часов. "Порту" потратил на свой путь самолетом около трех часов. Однако правильное восстановление должно нивелировать эту разницу.
Главный тренер Патрик ван Леувен на старте этого сезона поймал очень большую волну хейта из-за неуверенной игры команды. В первых семи турах чемпионата команда пропустила семь голов, кроме этого игроки заработали в свой пассив пять удалений. В то же время результаты говорят обратное. "Горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, потеряв четыре очка за семь матчей. Достаточно неплохо, несмотря на все проблемы нидерландского тренера.
Кадры хозяев
Определенные проблемы с составом у "Шахтера" есть. Не попали в заявку на этот поединок недавно травмированные центрбеки Матвиенко и Чигринский. Также в лазарете находятся Бондарь и Траоре. Прошлый матч против "Оболони" пропустил Дмитрий Ризнык. У голкипера недавно погиб брат Сергей на фронте российско-украинской войны: выражаем ему наши искренние соболезнования. На данный момент известно, что Ризнык поехал с командой в Гамбург.
"Порту" (Порту, Португалия)
В прошлом розыгрыше Примейра-лиги "драконы" всего на два очка уступили "Бенфике". Они до последнего шли нога в ногу, но “орлы” все-таки не отдали титул. На данный момент “Порту” также занимает вторую позицию в чемпионате Португалии, однако теперь лидирует “Спортинг”. Но это только начало первенства: "львы", "драконы" и "орлы" идут бок о бок в турнирной таблице на первых трех местах, имея разрыв только в один зачетный пункт.
За пять стартовых туров сезона "Порту" потерял очки только однажды. Примечательно, что это был матч против команды украинца Богдана Милованова. Тогда "Ароука" в безумном матче забила на 83-й минуте, однако пропустила на 90+19 (!) минуте с пенальти. На минувших выходных "драконы" в довольно тяжелом матче смогли минимально обыграть новичка Примейра-лиги "Эштрела Амадору" – все решил один гол. Наверное, как и "Шахтер", уже больше думали не о чемпионате, а о Лиге чемпионов.
Кадры гостей
Потерь в “Порту” более чем достаточно. Из-за дисквалификации не сыграет бразильский вингер Пепе. Также не примут участие в матче нападающий Эванилсон, защитник Маркано и полузащитник Груич – эти ключевые игроки команды находятся в лазарете. Не доступен тренеру и молодой Габриэл Верон.
Четыре раза играли между собой коллективы – все в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Интересно (или скорее грустно), что во всех случаях домашние матчи "Шахтер" принимал на разных стадионах. В 2011-м году это был Донецк, в 2014-м – Львов, а сейчас – Гамбург.
"Шахтер" еще ни разу не побеждал "Порту". Хотя в декабре 2014 был близок к такому результату. Тогда Степаненко забил на 50-й минуте, но Абубакар на 87-й вырвал ничью для "драконов".
Итальянец Давиде Масса будет судить матч украинской команды в роли главного рефери в третий раз. В 2016 году он работал на товарищеском поединке Румыния – Украина (3:4), а в 2022 году на встрече квалификационного раунда ЛЕ “АИК” – “Днепр-1” (3:0).
В трех из последних шести розыгрышах группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" стартовал с победы. Это были матчи против РБ "Лейпциг", "Реала" и "Наполи".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает "Шахтер" в 106,6 млн евро, а "Порту" – в 282,5 млн евро.
За 14 матчей против украинских команд (кроме "Шахтера" было еще "Динамо") "Порту" победил семь раз, уступил дважды и пять раз сыграл вничью.
"Шахтер" провел 20 поединков против португальцев: девять побед, пять ничьих и шесть поражений.
Команды подойдут ко встрече примерно в одинаковых кондициях. Букмекеры ставят на “Порту", как на фаворита, с чем вполне можно согласиться. Однако слишком они уверены в поразительном преимуществе "драконов". Хоть это и первый тур, но матч уже очный в борьбе за выход в 1/8 финала. "Горняки" должны пытаться цепляться за очки уже сейчас. По крайней мере, на один зачетный пункт у них силы и возможности есть. Прогноз: Ничья.