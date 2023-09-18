Немецкий дебют. Шахтер – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.23

Лига чемпионов

Группа H, первый тур

19 сентября, 22:00. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Шахтар - Порту Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Из пяти представителей украинских команд в еврокубках в этом сезоне не играл только "Шахтер". Донецкий клуб – единственная команда УПЛ, которая вышла сразу в групповой этап ЕК, где и начнет свой путь матчем против “Порту”. Первый день основного раунда Лиги чемпионов – всегда ожидаемое событие после 3,5 месяцев паузы. А тем более, когда играет украинский коллектив в новых для себя условиях.

Гамбург был выбран местом проведения поединков группового этапа ЛЧ не случайно. Менеджмент “горняков” взвесил все за и против (в том числе и экономические и логистические) и решил проводить матчи все-таки на “Фолькспаркштадион”. В общей сложности ожидается на арене около 46 тысяч болельщиков – более 90% емкости стадиона. Большая часть будет именно немецких фанатов, для которых Лига чемпионов в Гамбурге – это нечто необычное.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

"Шахтер" (Донецк, Украина)

"Горняки", хоть и являются номинально домашней командой, добирались на матч дольше гостей. Это уже привычные условия для украинских коллективов в еврокубках – в общей сложности дорога заняла около восьми часов. "Порту" потратил на свой путь самолетом около трех часов. Однако правильное восстановление должно нивелировать эту разницу.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Главный тренер Патрик ван Леувен на старте этого сезона поймал очень большую волну хейта из-за неуверенной игры команды. В первых семи турах чемпионата команда пропустила семь голов, кроме этого игроки заработали в свой пассив пять удалений. В то же время результаты говорят обратное. "Горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, потеряв четыре очка за семь матчей. Достаточно неплохо, несмотря на все проблемы нидерландского тренера.

Кадры хозяев

Определенные проблемы с составом у "Шахтера" есть. Не попали в заявку на этот поединок недавно травмированные центрбеки Матвиенко и Чигринский. Также в лазарете находятся Бондарь и Траоре. Прошлый матч против "Оболони" пропустил Дмитрий Ризнык. У голкипера недавно погиб брат Сергей на фронте российско-украинской войны: выражаем ему наши искренние соболезнования. На данный момент известно, что Ризнык поехал с командой в Гамбург.

"Порту" (Порту, Португалия)

В прошлом розыгрыше Примейра-лиги "драконы" всего на два очка уступили "Бенфике". Они до последнего шли нога в ногу, но “орлы” все-таки не отдали титул. На данный момент “Порту” также занимает вторую позицию в чемпионате Португалии, однако теперь лидирует “Спортинг”. Но это только начало первенства: "львы", "драконы" и "орлы" идут бок о бок в турнирной таблице на первых трех местах, имея разрыв только в один зачетный пункт.

За пять стартовых туров сезона "Порту" потерял очки только однажды. Примечательно, что это был матч против команды украинца Богдана Милованова. Тогда "Ароука" в безумном матче забила на 83-й минуте, однако пропустила на 90+19 (!) минуте с пенальти. На минувших выходных "драконы" в довольно тяжелом матче смогли минимально обыграть новичка Примейра-лиги "Эштрела Амадору" – все решил один гол. Наверное, как и "Шахтер", уже больше думали не о чемпионате, а о Лиге чемпионов.

Кадры гостей

Потерь в “Порту” более чем достаточно. Из-за дисквалификации не сыграет бразильский вингер Пепе. Также не примут участие в матче нападающий Эванилсон, защитник Маркано и полузащитник Груич – эти ключевые игроки команды находятся в лазарете. Не доступен тренеру и молодой Габриэл Верон.

Последние пять матчей Шахтера и Порту

Последние пять встреч хозяев

16.09. Шахтер – Оболонь 1:0 (УПЛ)

02.09. Минай – Шахтер 1:4 (УПЛ)

27.08. Колос – Шахтер 0:2 (УПЛ)

20.08. Кривбасс – Шахтер 3:3 (УПЛ)

14.08. Шахтер – Александрия 2:1 (УПЛ)

Последние пять встреч гостей

15.09. Эштрелла Амадора – Порту 0:1 (Чемпионат Португалии)

03.09. Порту – Ароука 1:1 (Чемпионат Португалии)

28.08. Риу Аве – Порту 1:2 (Чемпионат Португалии)

20.08. Порту – СК Фаренсе 2:1 (Чемпионат Португалии)

14.08. Морейренсе – Порту 1:2 (Чемпионат Португалии)

Личные встречи между командами

Четыре раза играли между собой коллективы – все в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Интересно (или скорее грустно), что во всех случаях домашние матчи "Шахтер" принимал на разных стадионах. В 2011-м году это был Донецк, в 2014-м – Львов, а сейчас – Гамбург.

10.12.14. Порту – Шахтер 1:1

30.09.14. Шахтер – Порту 2:2

23.11.11. Шахтер – Порту 0:2

13.09.11. Порту – Шахтер 2:1

Цифры и факты

"Шахтер" еще ни разу не побеждал "Порту". Хотя в декабре 2014 был близок к такому результату. Тогда Степаненко забил на 50-й минуте, но Абубакар на 87-й вырвал ничью для "драконов".

Итальянец Давиде Масса будет судить матч украинской команды в роли главного рефери в третий раз. В 2016 году он работал на товарищеском поединке Румыния – Украина (3:4), а в 2022 году на встрече квалификационного раунда ЛЕ “АИК” – “Днепр-1” (3:0).

В трех из последних шести розыгрышах группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" стартовал с победы. Это были матчи против РБ "Лейпциг", "Реала" и "Наполи".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает "Шахтер" в 106,6 млн евро, а "Порту" – в 282,5 млн евро.

За 14 матчей против украинских команд (кроме "Шахтера" было еще "Динамо") "Порту" победил семь раз, уступил дважды и пять раз сыграл вничью.

"Шахтер" провел 20 поединков против португальцев: девять побед, пять ничьих и шесть поражений.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Порту

"Шахтер": Ризнык – Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Азаров – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Сикан.

"Порту": Кошта – Жуан Мариу, Пепе, Кармо, Зайду – Эустакио, Нико – Боржес, Тареми, Галену – Мартинес.

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Порту

Прогноз на матч Шахтер – Порту от UA-Football

Команды подойдут ко встрече примерно в одинаковых кондициях. Букмекеры ставят на “Порту", как на фаворита, с чем вполне можно согласиться. Однако слишком они уверены в поразительном преимуществе "драконов". Хоть это и первый тур, но матч уже очный в борьбе за выход в 1/8 финала. "Горняки" должны пытаться цепляться за очки уже сейчас. По крайней мере, на один зачетный пункт у них силы и возможности есть. Прогноз: Ничья.