Атлетико – Селтик. Анонс и прогноз матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов на 07.11.2023

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа E

7 ноября. 22:00. Мадрид. "Цивитас Метрополитано"

Трансляция: MEGOGO Football 4

Третий и четвертый туры группового этапа похожи на маленький квартетный плей-офф. "Селтик" совсем недавно принимал "Атлетико" дома, в конце октября, и вот уже в начале ноября едет играть "ответный матч" в Мадрид.

К слову, поединок в Глазго получился очень боевым – "кельты" вышли воевать с фаворитом противостояния и сумели заработать один зачетный пункт (2:2). Повторят ли в столице Испании? Давайте обо все по порядку.

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Новости "Атлетико"

Подопечные Симеоне бодро идут в чемпионате: четвертое место, отрыв от "Атлетика" в 4 очка, отставание от "Барселоны" всего в 2 пункта и матч в запасе. С момента паритета в Шотландии "Атлетико" провел два поединка на локальной арене: обыграл дома "Алавес", 2:1, и с таким же счетом неожиданно сгорел в гостях "Лас-Пальмасу".

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То есть, мадридцы запросто могли идти и третьими, внезапно не прерви они свою 9-матчевую серию без поражений. Новичок элиты выступил организованно, структурно и с большим желанием. Когда "Атлетико" бросился спасать положение, было уже поздно. "Реал", "Жирона" и "Барселона" очень обрадовались осечке оппонента.

Да, странный сбой "матрасников", но тот же "Селтик пару недель назад остановил "Атлетико" примерно в том же стиле. Команда Симеоне, некогда зарекомендовавшая себя как мастер по максимальной отдаче, была бита своим же фирменным приемом.

Comenzamos a preparar el duelo de @LigadeCampeones ante el @CelticFC ????????⚽️ pic.twitter.com/KXYTnzrGYw — Atlético de Madrid (@Atleti) November 5, 2023

Новости "Селтика"

В Шотландском Премьершипе у "кельтов" проблем не возникает: 10 побед, 2 ничьи, 0 поражений. К тому же есть игра в запасе, а отрыв от ближайшего оппонента, вечного соперника в лице "Рейнджерс", составляет 8 очков.

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Как правило, подопечные Брендана Роджерса уверенно всех выносят в чемпионате Шотландии. После ничьи с "Атлетико" "кельты" не забили, но и не пропустили в гостях у "Хайберниана" (0:0), а затем обыграли "Сент-Миррен" (2:1) и "Росс Каунти" (0:3). Интересно, что "Селтик" успел провести три матча за этот отрезок, а мадридцы – два. Особенности сурового британского расписания однозначно повлияют во вторник на физический ресурс команды Роджерса.

В остальном – все упирается в уровень исполнителей "Селтика". Брендан же проделывает качественную тренерскую работу. Североирландец вернулся туда, где проходил рехаб после сложного этапа в "Ливерпуле" и туда, где трудился перед "Лестером". В Глазго ему рады.

Турнирная таблица

На данный момент ситуация в квартете E достаточно запутанная. "Фейеноорд" лидирует с 6 очками, "Атлетико" – второй, у мадридцев всего на 1 балл меньше, а "Лацио" дышит в спину "матрасникам" с 4 зачетными пунктами. Все три команды претендуют на выход из группы. "Селтик" же, скорее всего, останется ни с чем, но потрепать нервы соперникам шотландцы постараются.

Личные встречи

25.10.23 ЛЧ "Селтик" – "Атлетико" 2:2

30.11.11 ЛЕ "Селтик" – "Атлетико" 0:1

15.09.11 ЛЕ "Атлетико" – "Селтик" 2:0

24.04.74 ЛЧ "Атлетико" – "Селтик" 2:0

10.04.74 ЛЧ "Селтик" – "Атлетико" 0:0

Цифры и факты

– "Селтик" не проигрывает уже 6 матчей подряд;

– Беспроигрышная серия "Атлетико" из 9 поединков была прервана "Лас-Пальмасом" в 12-м туре Ла Лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Симеоне не рассчитывает на Лемара, Лино и Грбича из-за травм. Де Пауль – дисквалифицирован, Рейнилдо и Депай – под вопросом. Роджерс не досчитается Уэлша, Абады, Хататэ и Маккарти.

"Атлетико", 3-5-2: Облак – Савич, Витсель, Эрмосо – Молина Лусеро, Льоренте, Коке, Сауль, Галан – Мората, Гризманн

"Селтик", 4-3-3: Харт – Джонстон, Картер-Уикерс, Скейлз, Тейлор – О'Райли, Макгрегор, Бернарду – Маэда, Фурухаси, Пальма

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Атлетико" и "Селтиком" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Все выглядит так, что еще раз у шотландцев старый трюк не пройдет. Ничью в Глазго мадридские болельщики еще были готовы списать "Атлетико", но вот поражение в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии фанатов изрядно напрягло. Уверенная победа "матрасников" реабилитирует их дома перед поклонниками и покажет, что с командой Симеоне все в порядке.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.