Шахтер - Ренн. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16 февраля 2023

Украинский футбол возвращается после зимней спячки. Правда не весь. В этот четверг два представителя УПЛ стартуют в рамках евровесны, пока другие клубы местного первенства набирают форму перед весной. Первый бой начнет донецкий "Шахтер", которому в рамках 1/16 Лиги Европы (ныне, к слову, эту стадию официально принято называть "стыковые матчи") достался непростой оппонент. Даже очень.

На бумаге французский "Ренн" кажется фаворитом будущего противостояния, но наперед забегать мы не советуем. Да, коллектив Йовичевича не играл в официальных играх на протяжении почти трех месяцев, потерял зимой главного игрока, однако и у соперника ныне дела идут так себе. Об этом и не только мы и поговорим в детальном анонсе. Пристегивайтесь.

"Шахтер" 19:45 "Ренн"

ЛЕ, стыковые матчи. Первая игра

16 февраля, Варшава, стадион "Войска Польского"

Арбитр: И.Пельто

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Последний официальный матч "горняки" провели еще в ноябре 2022-го. С того времени клуб немного изменился, особенно если говорить о кадрах команды. Прежде всего нельзя не вспомнить о рекордном трансфере Михаила Мудрика, который был продан в "Челси". О самом переходе, а также последующей судьбе украинца вы и так прекрасно знаете, однако интересное другое. Уже в первых матчах "Шахтера" после зимней паузы будет видно, как, и главное кем, Игор Йовичевич заменил главную звезду. Роль Мудрика в новом, можно сказать украинском "Шахтере" была огромной, а значит последствия его продажи могут быть болезненными.

Также зимой "Шахтер" покинул опытный Сергей Кривцов, однако в последние годы его роль в команде шла на спад. К тому же, параллельно с продажами, "горняки" работали над укреплением состава. Был куплен Кевин Келси в атаку, Гиорги Гочолеишвили - в защиту, а Дмитрий Ризнык, за которого выложили три миллиона евро, станет новым конкурентом Трубина. Ну и вишенка: в качестве свободного агента в клуб вернулся опытный Ярослав Ракицкий.

Несмотря на немалое количество новичков, лично мы не ждем больших изменений в составе от Йовичевича. Впереди важный матч против непростого оппонента, а потому и сильно менять проверенную обойму смысла нет. Да, Ракицкий не пришел в клуб для нахождения в запасе, однако пара Матвиенко - Бондарь слишком сыгранная, дабы сходу её ломать. Да, за Ризныка были выложены неплохие деньги, но присоединился он к команде недавно, а потому вряд ли сходу сможет вытолкнуть из основы Трубина (разве что вмешаются нефутбольные факторы). Что касается сменщика Мудрика, то, вероятно, на первых этапах его подменит Дмитрий Крыськив. Об этом говорят сборы, на которых 22-летний полузащитник часто наигрывался на фланге, а также интервью самого Йовичевича, в котором он давал игроку подобную характеристику.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Крыськив - Траоре

"Ренн":

Если "Шахтер" зимой не играл, то "красно-черные" после завершения Чемпионата мира провели десять игр. И большинство из них коллектив Бруно Женезьо с радостью бы забыл. "Ренн" зимой потерял былую стабильность, часто теряя очки, как принято говорить, на ровном месте. В семи последних встречах клуб проиграл пять раз, сходу опустившись на шестое место (были третьими), а также вылетев из кубка Франции от "Марселя" Малиновского. Светлое пятно - минимальный триумф в игре против "ПСЖ", однако как показывает практика, ныне парижский гранд обыграть не так и сложно, особенно при должной мотивации.

Стал ли "Шахтер" фаворитом пары на фоне последних неудач соперника? Не стоит забегать так далеко. Да, опытный Женезьо вполне может пожертвовать Лигой Европы во благо стабильности в Лиге 1, однако есть и другое мнение. Французы могут сплотиться вокруг еврокубкового турнира, успехи в котором дадут новый толчок в развитии команды.

Теперь о кадрах. Хорошая новость для "Шахтера" - отсутствие в будущих матчах Мартена Терье, который порвал "кресты". Вингер - лучший бомбардир команды и пока Женезьо продолжает искать ему наиболее подходящую замену на остаток сезона. Велика вероятность, что на левом краю его заменит опытный Токо-Экамби, которого удалось арендовать у "Лиона". Но главная сила "Ренна" - 22-летний форвард Амин Гуири, на счету которого в этом сезоне уже 16 голевых действий. Кто бы не вышел в центре обороны "горняков", оставлять Гуири свободное пространство категорически противопоказано. Накажет.

Ориентировочный состав: Манданда - Спенс, Родон, Теате, Трюффер - Бурижо, Сантамария, Угочукву, Токо-Экамби - Доку, Гуири

Путь в еврокубках

"Шахтер" в 1/16 Лиги Европы попал благодаря перфомансу в ЛЧ, когда занял третье место в группе с "Реалом", "РБ Лейпцигом" и "Селтиком". "Ренн" изначально оказался в турнире статусом ниже. В одном квартете с "Фенербахче", кипрским "АЕКом" и "Динамо" команда Женезьо стала второй, уступив лидерство турецкому коллективу. К слову, оба матча против киевлян Луческу "Ренн" выиграл.

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Прогноз на матч "Шахтер" - "Ренн" от UA-Football

Ничья 1:1. Несмотря на то, что букмекеры видят во французской стороне фаворита пары, мы рискнем поставить на аккуратную ничью. "Шахтер" в этом сезоне уже огорчал кризисную команду из топ-5 лиг, обыграв на выезде "Лейпциг". Да, ныне ситуация другая, однако "горняки" Йовичевича знают свою сильную сторону (игра на свободном пространстве), и если соперник будет допускать ошибки в обороне (а учитывая 28 пропущенных в Лиге 1 - это вполне реальный вариант), то "Шахтер" всегда сможет за это наказать.

Кто-то скажет, что без Мудрика "горняки" не смогут держать уровень, однако Траоре, Зубков, Судаков и Крыськив вполне могут компенсировать уход одного лидера, особенно если никто из них не будет тянуть одеяло на себя. В общем, ставим на то, что в четверг обе команды точно сумеют забить, при этом оставив все вопросы на ответный поединок.