Ирландия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 8 июня 2022

Украина проиграла Уэльсу. Возможно, это действительно был важнейший матч в истории сборной сроком на данную минуту, однако это уже в прошлом. И как бы не сводило от досады зубы, нужно проделать работу над ошибками и отпустить тот результат. Это уже история, пускай и без счастливого финала. Такое бывает.

Впереди у Украины отбор на Евро-2024, а также матчи Лиги Наций, которые стартуют уже в среду. Команда Петракова начинает свой путь в дивизионе В игрой против Ирландии. Да, непростой соперник, который даст бой на выезде, но главную задачу, то есть возвращение в элиту в Лигу А, не отменял никто. А потому нужно побеждать, и чем увереннее, тем лучше.

Лига Наций, дивизион В, второй тур

8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"

Арбитр: Ф.Глова

Пока "сине-желтые" играли против Шотландии и Уэльса, "зеленая армия" начинала свой путь в новом розыгрыше Лиги Наций. И стоит сказать, что начинала не совсем удачно. Вряд ли в планы Стиве Кларка входило поражение в игре против Армении, однако именно это и произошло. Возможно, причиной такого апсета стала недооценка соперника, но факт поражения оспаривать не получится. Это привело к последнему месту в группе.

Что касается пути Ирландии в Лиге Наций, то он достаточно скучен. "Трехцветные" никогда не покидали дивизион В, при этом, что интересно, за десять игр не добыли ни одной победы. Были только ничьи да поражения, причем обоих по пять штук. Вероятно, коллектив Кларка в этом сезоне захочет прервать своего рода проклятье, но пока что они ближе к вылету в дивизион С, чем к элите европейского футбола.

Вряд ли наставник ирландцев решится на серьезные изменения в составе. Прогнозируем привычную для "клеверных" схему в три центральных защитника, опытных фулбеков, один из которых одноклубник Виталия Миколенко в "Эвертоне", а также форварда впереди. В общем, своего рода классика.

Ориентировочный состав: Келлехер - Коллинс, Даффи, Эган - Коулман, Хендрин, Каллен, Макклин - Огбене, Робинсон - Пэрротт

Ирландия этим летом сыграла лишь раз, коллектив Петракова - дважды. И оба раза достойно. Отбросим результат против Уэльса. В обоих матчах плей-офф отбора на Мундиаль украинская сборная смотрелась добротно, старалась контролировать ход матча и атаковать. Смотрелось это неплохо, а некоторые ошибки, которые в основном случались из-за не лучших физических кондиций, мы простим. Со всеми бывает.

Если Ирландия никогда не покидала дивизион В, то "сине-желтые" играли в элите, причем совсем недавно. Все ведь помнят тот забег команды Шевченко в группе с Германией, Испанией и Швейцарией? С первыми сыграли достойно, вторых смогли обыграть, а третьи подложили "свинью". Во Львове Украина обыграла Швейцарию, однако на выезде так и не сыграла из-за вспышки COVID-19. Итог - дисквалификация и понижение в классе.

