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Ирландия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 8 июня 2022
Забываем о неудачах, настраиваемся на победы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина проиграла Уэльсу. Возможно, это действительно был важнейший матч в истории сборной сроком на данную минуту, однако это уже в прошлом. И как бы не сводило от досады зубы, нужно проделать работу над ошибками и отпустить тот результат. Это уже история, пускай и без счастливого финала. Такое бывает.
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Впереди у Украины отбор на Евро-2024, а также матчи Лиги Наций, которые стартуют уже в среду. Команда Петракова начинает свой путь в дивизионе В игрой против Ирландии. Да, непростой соперник, который даст бой на выезде, но главную задачу, то есть возвращение в элиту в Лигу А, не отменял никто. А потому нужно побеждать, и чем увереннее, тем лучше.
Ирландия 21:45 Украина
Лига Наций, дивизион В, второй тур
8 июня, Дублин, "Авива Стэдиум"
Трансляция: каналы "Индиго TV" и "Футбол 1"
Арбитр: Ф.Глова
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Последние новости и составы
Ирландия:
Пока "сине-желтые" играли против Шотландии и Уэльса, "зеленая армия" начинала свой путь в новом розыгрыше Лиги Наций. И стоит сказать, что начинала не совсем удачно. Вряд ли в планы Стиве Кларка входило поражение в игре против Армении, однако именно это и произошло. Возможно, причиной такого апсета стала недооценка соперника, но факт поражения оспаривать не получится. Это привело к последнему месту в группе.
Что касается пути Ирландии в Лиге Наций, то он достаточно скучен. "Трехцветные" никогда не покидали дивизион В, при этом, что интересно, за десять игр не добыли ни одной победы. Были только ничьи да поражения, причем обоих по пять штук. Вероятно, коллектив Кларка в этом сезоне захочет прервать своего рода проклятье, но пока что они ближе к вылету в дивизион С, чем к элите европейского футбола.
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Вряд ли наставник ирландцев решится на серьезные изменения в составе. Прогнозируем привычную для "клеверных" схему в три центральных защитника, опытных фулбеков, один из которых одноклубник Виталия Миколенко в "Эвертоне", а также форварда впереди. В общем, своего рода классика.
Ориентировочный состав: Келлехер - Коллинс, Даффи, Эган - Коулман, Хендрин, Каллен, Макклин - Огбене, Робинсон - Пэрротт
Украина:
Ирландия этим летом сыграла лишь раз, коллектив Петракова - дважды. И оба раза достойно. Отбросим результат против Уэльса. В обоих матчах плей-офф отбора на Мундиаль украинская сборная смотрелась добротно, старалась контролировать ход матча и атаковать. Смотрелось это неплохо, а некоторые ошибки, которые в основном случались из-за не лучших физических кондиций, мы простим. Со всеми бывает.
Если Ирландия никогда не покидала дивизион В, то "сине-желтые" играли в элите, причем совсем недавно. Все ведь помнят тот забег команды Шевченко в группе с Германией, Испанией и Швейцарией? С первыми сыграли достойно, вторых смогли обыграть, а третьи подложили "свинью". Во Львове Украина обыграла Швейцарию, однако на выезде так и не сыграла из-за вспышки COVID-19. Итог - дисквалификация и понижение в классе.
I am incredibly proud of our Ukrainian National football team and our most loyal and amazing fans ! ???????? You have proved that we will always fight to the end no matter what and always stay together. Not everything in life is determined by the result. Glory to Ukraine! pic.twitter.com/Cq4VV6HG7G— Andriy Shevchenko (@jksheva7) June 5, 2022
Не особо верится, что Александр Петраков решится менять схему в матче против Ирландии. 4-3-3 работает здорово, а ломать то, что работает хорошо - плохой поступок. Если схема, вероятно, останется прежней, то наполнение точно поменяется. Как минимум частично, поскольку, во-первых, некоторые заслужили передышку, а во-вторых, резерву также нужна практика. Соболь, Сидорчук, Мудрик, Довбик, Пихаленок, Шапаренко и Бондарь - любой из них может выйти в Дублине с первых минут. А может и все сразу.
За день до матча Александр Петраков заявил о травмах Бущана и Степаненко. Они пропустят по десять дней. Также приболел Эдуард Соболь.
Ориентировочный состав: Ризнык - Бондарь, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Малиновский, Шапаренко - Цыганков, Довбик, Мудрик
Группа в Лиге Наций
Помимо Украины и Ирландии, в группе 1 дивизиона В находятся еще две сборные - Шотландии и Армении. Матч первых против "сине-желтых" был перенесен на сентябрь, вторые временно возглавили квартет, обыграв дома "парней в зеленом". Вот такой вот неожиданный лидер.
Статистика команд
Ирландия:
Украина:
Очные встречи
Команды ранее не пересекались на футбольном поле.
Ирландия - Украина: Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Ирландия - Украина от UA-Football
Победа Украины 2:1. Любой, кто смотрел матч "зеленой армии" против Армении в курсе, что будущий соперник сборной Украины - не гранд мирового футбола. И даже европейского. И даже британского. Не стоит недооценивать эту команду, особенно, когда она будет играть дома, но все же "сине-желтые" сильнее. Игроки чаще выступали на крупных турнирах, имеют опыт игры против классных сборных в дивизионе А Лиги Наций и в целом должны доказать свой класс и желание вернуться в элитную лигу.
Конечно, немало вопросов вызывает ротация, однако не стоит занижать уровень тех игроков, кто не выходил в старте против Уэльса или Шотландии. Они точно так же умеют неплохо играть в футбол, а потому мы ждем победы "сине-желтых" в эту среду с разницей в один-два мяча. Нужно показать, что ребята Петракова умеют держать удар.
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