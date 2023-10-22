Милан - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 22.10.2023

"Милан" - "Ювентус" - всегда замечательный матч. Особенно, когда борются друг с другом за Скудетто. Такого не было с сезона 2011/12. Разумеется, сейчас лишь девятый тур, да и, кроме них, есть "Интер", "Наполи". Прямо сейчас благодаря своей победе в субботу миланские "черно-синие" соседи вышли на первое место. Тем острее будет противостояние "красно-черных" и "бело-черных" сегодня вечером.

22 октября. 21:45. Серия А. Девятый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ювентус"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

1 "Інтер" 9 7 1 1 22 2 "Мілан" 8 7 0 1 21 3 "Фіорентина" 8 5 2 1 17 4 "Наполі" 9 5 2 2 17 5 Ювентус 8 5 2 1 17 6 "Лаціо" 9 4 1 4 13

Состояние команд

В "Милане" о Скудетто говорят, весьма активно. Особенно новички Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик. В предыдущем сезоне команда пробилась в Лигу Чемпионов лишь благодаря снятию очков у "Ювентуса" и не хочет повторять ничего подобного, а желает вернуться в борьбу за первое место. Уже вернулась. Она выглядит мощно, собранно и тур начала на первом месте.

В "Юве" же Массимилиано Аллегри яростно отрицает борьбу за Скудетто, говоря о цели попадания в Топ-4, о силе "Милана", "Интера" и "Наполи". Но вокруг считают, что без нагрузки Еврокубков "бьянконери" просто обязаны побороться за трофей в лиге. Их соперники, в том числе и "россонери", уверены, что поборются. Аллегри считает такие высказывания скорее психологической войной, но имя "Ювентуса" обязывает.

Обе команды уже проваливались однажды в нынешнем сезоне. После чего собирались с акцентом прежде всего на оборону. "Милан" после 1:5 в дерби заиграл гораздо ответственнее и жёстче, хотя потерял в яркости и в первых таймах уже совершенно не форсирует события. "Ювентус" после 2:4 от "Сассуоло" отказался от непривычно яркой игры начала сезона и вернулся к типичному унылому футболу Аллегри.

Разница мячей "россонери" в шести матчах во всех турнирах после дерби - 7:1. В восьмом туре они дожали "Дженоа" в крайне унылом матче лишь на 87-ой минуте, да ещё и после этого мяч попадал в их перекладину, вратарь Маньян был удалён, в ворота вставал Оливье Жиру и спасал. В предыдущем домашнем матче против "Лацио" первые 59 минут были унылыми, и лишь затем дважды включился турбо-двигатель Рафаэля Леау.

Разница мячей "бьянконери" в трех матчах после "Сассуоло" - 3:0. Их болельщики свистели им при уходе на перерыв матча против "Лечче" (1:0), все обвиняли в трусливой игре в Бергамо против "Аталанты" (0:0), нежелании атаковать, в дерби (2:0) они никуда не спешили в первом тайме, а во втором забили дважды со стандартных положений. Тем не менее, Аллегри очень доволен взрослостью и собранностью команды.

Сегодня обе команды будут действовать так же осторожно, как и в своих последних матчах. По владению мячом "Милан" второй в лиге, а "Ювентус" - десятый, так что в этом компоненте все ясно. Первый будет рассчитывать на прорывы Леау и подключения Пулишича, второй - на стандартные положения (Стефано Пиоли уже заявил, что побаивается высоты игроков соперника).

Скорее всего, обе команды захотят отложить решение вопроса на второй тайм.

Разумеется, нельзя не напомнить о скандалах вокруг "Ювентуса". Допинг-тесте Поля Погба, дисквалификации Николо Фаджоли за незаконные ставки. Все разговоры в последнее время только об этом. Удастся ли оставить их в стороне сегодня?

Последние матчи команд

Милан

Милан – Эллас Верона 1:0 (лига)

Кальяри – Милан 1:3 (лига)

Милан - Лацио 2:0 (лига)

Боруссия Дортмунд - Милан 0:0 (Лига Чемпионов)

Дженоа – Милан 0:1 (лига)

Ювентус (все - лига)

Ювентус - Лацио 3:1

Сассуоло - Ювентус 4:2

Ювентус - Лечче 1:0

Аталанта - Ювентус 0:0

Ювентус - Торино 2:0

Кадры

Маньян и Тео Эрнандес дисквалифицированы, и это серьёзные удары. Еще и травмирован второй вратарь Спортьелло, так что дебютирует за "Милан" в стартовом составе в воротах 40-летний Антонио Миранте, летом этого года собиравшийся завершить карьеру. Кстати, бывший вратарь "Ювентуса", за который отыграл семь матчей ещё в Серии Б в сезоне 2006/07.

Тео на левом фланге обороны весьма прилично заменял Алессандро Флоренци, но против скромных команд. Как получится против "Ювентуса" у правого защитника по основному амплуа?

В центре поля вернулся Крунич после месяца отсутствия, но вряд ли его сразу же бросят в стартовый состав. Травмирован Лофтус-Чик. Остаются Адли, Муса, Рейндерс и силовой Побега. Трое из четырёх выйдут. Первые трое никогда в карьере не выходили в стартовом составе против "Ювентуса", четвёртый неожиданно вышел в миланском матче в предыдущем сезоне и очень хорошо боролся.

Травмирован вингер Чуквуэзе, под вопросом форвард Окафор, но они - игроки запаса. Пулишич, Жиру и Леау на троих с начала сезона набрали уже 11 голов (четыре, четыре, три соответственно) и семь ассистов.

Потери преследуют и "Ювентус". Защитники Данило и Алекс Сандро вылетели, и даже говорят о возможном отходе Аллегри от трех центральных. Если не отойдёт - Ругани получит шанс. Его ситуация та же, что и Флоренци - хорошо прикрывает против скромных команд, большой вопрос против грандов. Фаджоли был игроком стартового состава.

Кьеза вновь травмирован. А ведь он начал сезон отлично и успел забить четыре мяча. Сейчас Федерико в заявке, но вряд ли готов для "старта". Влахович, также автор четырех мячей, только-только после травмы и выглядит не в форме.

В центре поля вместо Фаджоли сыграет либо похожий на него Миретти, либо менее техничный, но более силовой и динамичный МакКенни, в этом сезоне больше игравший на правом фланге обороны. Там теперь может сыграть Веа либо Камбиазо. А в атаке компанию Влаховичу может составить Милик либо Кен. Оба в последних турах выглядели весьма прилично, хотя последний так забить и не смог.

"Милан": Миранте, Калабрия, Тиав, Томори, Флоренци, Адли, Побега, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбиазо, Локателли, МакКенни, Рабио, Костич, Влахович, Милик

Цифры и факты

В сезоне 2022/23 впервые с сезона 2009/10 "Милан" сумел победить "Ювентус" в обоих матчах лиги - 2:0 дома и 1:0 в гостях. В сезоне перед этим оба матча завершились вничью - 0:0 и 1:1. А в сезоне 2020/21 команды обменялись гостевыми победами - 3:0 и 3:1. Таким образом, "россонери" не проигрывали этому сопернику в пяти последних матчах - три победы и две ничьи. Шесть подряд без поражений от него в лиге они не выдавали с 1989-го года

В четырех из пяти последних матчей против "Ювентуса" в лиге "Милан" не пропускал. До этого не пропустив от него в том же турнире в четырех из 22-ух. Не пропускал в трех последних

В восьми из 11-ти последних очных матчей в лиге как минимум одна команда не забивала

"Милан" выигрывал восемь из девяти своих первых матчей в сезоне в лиге лишь в сезонах 1954/55 и 2021/22. Сегодня это может произойти в третий раз

Ни одна команда в Серии А не выдала больше матчей в 2023-ем году без пропущенных, чем "Ювентус" - 15. В том числе и последние три

Антонио Миранте не начинал матч Серии А в воротах с апреля 2021-го года. Тогда он выступал за "Рому". С тех пор на поле в каком-либо турнире он появлялся лишь однажды. На 89-ой минуте последнего матча "Милана" в предыдущем сезоне

Прогноз: Милан - Ювентус 1:1

В предыдущем сезоне "Милан" переигрывал "Ювентус" уверенно. Дома и вовсе по игре разгромил. Но с тех пор многое изменилось. Обе в последние недели очень стабильны в обороне. Хотя конкретно сейчас потеряли её лидеров. "Россонери" и вовсе с третьим вратарём. У "бьянконери" также проблемы в атаке. Хотя голы со "стандартов" они находят часто.

В целом разумно ожидать вязкий нервный матч. Может быть, даже 0:0. Но скорее по одному забьют.