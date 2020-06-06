Динамо - Александрия: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 25-й тур

7 июня. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - "Александрия"

Главный арбитр - Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон) и Виктор Нижник (Винница)

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "2+2"

Интернет-трансляция: 1plus1.video, UA-Футбол и FootballHub

Цифры и факты

это будет третий матч на НСК "Олимпийский" после возобновления чемпионата. На прошлой неделе на главном стадионе страны сыграли "Шахтёр" и "Динамо", а в эту субботу - поединок "горняков" и "Десны".

в первом после карантина туре "динамовцы" уступили "Шахтёру" 1:3. Киев первым открыл счёт (Буяльский с передачи Цитаишвили), однако тут же пропустили в ответ (от Марлоса), а после перерыва ещё дважды вынимали мяч из своих ворот (Марлос и Антонио).

"Александрия" дебютную игру после рестарта сыграла в родных стенах против "Зари". Исход встречи решил гол Гречишкина с пенальти на 90+4 минуте.

перед стартом 25 тура УПЛ "Динамо" в компании с "Зарёй" и "Десной" делит вторую-четвёртую строчки таблицы. Отставание от "Шахтёра" - 16 баллов. А в трёх очках позади от трио как раз "Александрия".

по ходу текущего сезона "Динамо" и "Александрия" встречались трижды. На первом этапе чемпионата "бело-синие" дважды выиграли (1:0 дома и 3:1 в гостях). В Кубке страны всё решилось в дополнительное время: гол Цыганкова на 106 минуте подарил путёвку в полуфинал турнира киевлянам.

в последний раз александрийцы отбирали очки у действующего вице-чемпиона Украины в мае 2019 года. Тогда в Киеве соперники разошлись миром 1:1. Это был единственный очный матч на уровне УПЛ, когда "Динамо" не выиграло на своём поле у "Александрии" в родных стенах.

и "Александрия", и "Динамо" забивали во всех матча украинской Премьер-лиги в 2020 году (до и после карантина).

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Попов (дисквалификация), Цыганков, Бурда, Пиварич (все - травмы)

У хозяев серьёзные проблемы с центром обороны: Попов забанен на один матч, Бурда ещё не восстановился, а Миколенко (он здесь уже играл) закрыть позицию не может, потому что другой левый защитник - Пиварич - травмирован. Скорее всего, в паре с Шабановым сыграет либо Кадири (такой опыт у него есть, но в столице Украины он до этого выходил только опорником), либо 19-летний Сирота. По остальным позициям особых вопросов нет, хотя, зная Михайличенко, ротации не исключаем.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Шабанов, Кадири, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - де Пена, Буяльский, Цитаишвили - Русин.

"Александрия"

Не сыграют: Вантух (условия аренды),

У Владимира Шарана нет особого резона менять тот состав, который неделю назад начинал поединок против "Зари". Да, тогда Банада здорово включился в игру после перерыва, но он и сейчас "на свежих ногах" может выйти на поле во втором тайме, добавив скорости и креатива. Единственная замена, которая, возможно, напрашивается, это выход в старте Задераки вместо Третьякова, а во второй половине их ротация на поле.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Гречишкин - Третьяков, Ковалец, Грицук, Лучкевич - Ситало.

Прогноз на матч Динамо - Александрия Александра Рыженко

Первый тур не дал каких-то точных ответов, которые стояли на часть сезона, которая осталась. Киев неделю назад против "Шахтёра" хватило на 40 минут, а "Александрию" против "Зари" - на 20. На этот раз также много будет зависеть от того, кто успел набрать какие кондиции, но вряд ли всё завершится уверенной победой одной из сторон. Поэтому можно обратить внимание на фору в пользу гостей. Тем более, последние матчи против "горожан" даются "динамовцам" очень тяжело.

Ставка: "Александрия" с форой +1 за 2,03

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