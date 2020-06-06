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Динамо - Александрия: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Украина
(3 голосов)

"Горожане" в Киеве побеждали только раз

Динамо - Александрия: анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
UA-Футбол
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Favbet-лига. Второй этап. 25-й тур
7 июня. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00
"Динамо" (Киев) - "Александрия"

Главный арбитр - Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон) и Виктор Нижник (Винница)

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "2+2"
Интернет-трансляция: 1plus1.video, UA-Футбол и FootballHub

Цифры и факты

  • это будет третий матч на НСК "Олимпийский" после возобновления чемпионата. На прошлой неделе на главном стадионе страны сыграли "Шахтёр" и "Динамо", а в эту субботу - поединок "горняков" и "Десны".
  • в первом после карантина туре "динамовцы" уступили "Шахтёру" 1:3. Киев первым открыл счёт (Буяльский с передачи Цитаишвили), однако тут же пропустили в ответ (от Марлоса), а после перерыва ещё дважды вынимали мяч из своих ворот (Марлос и Антонио).
  • "Александрия" дебютную игру после рестарта сыграла в родных стенах против "Зари". Исход встречи решил гол Гречишкина с пенальти на 90+4 минуте.
  • перед стартом 25 тура УПЛ "Динамо" в компании с "Зарёй" и "Десной" делит вторую-четвёртую строчки таблицы. Отставание от "Шахтёра" - 16 баллов. А в трёх очках позади от трио как раз "Александрия".
  • по ходу текущего сезона "Динамо" и "Александрия" встречались трижды. На первом этапе чемпионата "бело-синие" дважды выиграли (1:0 дома и 3:1 в гостях). В Кубке страны всё решилось в дополнительное время: гол Цыганкова на 106 минуте подарил путёвку в полуфинал турнира киевлянам.
  • в последний раз александрийцы отбирали очки у действующего вице-чемпиона Украины в мае 2019 года. Тогда в Киеве соперники разошлись миром 1:1. Это был единственный очный матч на уровне УПЛ, когда "Динамо" не выиграло на своём поле у "Александрии" в родных стенах.
  • и "Александрия", и "Динамо" забивали во всех матча украинской Премьер-лиги в 2020 году (до и после карантина).

Составы

"Динамо"
Не сыграют: Попов (дисквалификация), Цыганков, Бурда, Пиварич (все - травмы)

У хозяев серьёзные проблемы с центром обороны: Попов забанен на один матч, Бурда ещё не восстановился, а Миколенко (он здесь уже играл) закрыть позицию не может, потому что другой левый защитник - Пиварич - травмирован. Скорее всего, в паре с Шабановым сыграет либо Кадири (такой опыт у него есть, но в столице Украины он до этого выходил только опорником), либо 19-летний Сирота. По остальным позициям особых вопросов нет, хотя, зная Михайличенко, ротации не исключаем.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Шабанов, Кадири, Кендзёра - Сидорчук, Шепелев - де Пена, Буяльский, Цитаишвили - Русин.

"Александрия"
Не сыграют: Вантух (условия аренды),

У Владимира Шарана нет особого резона менять тот состав, который неделю назад начинал поединок против "Зари". Да, тогда Банада здорово включился в игру после перерыва, но он и сейчас "на свежих ногах" может выйти на поле во втором тайме, добавив скорости и креатива. Единственная замена, которая, возможно, напрашивается, это выход в старте Задераки вместо Третьякова, а во второй половине их ротация на поле.

Ориентировочный состав "Александрии" (слева - направо): Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Гречишкин - Третьяков, Ковалец, Грицук, Лучкевич - Ситало.

Прогноз на матч Динамо - Александрия Александра Рыженко

Первый тур не дал каких-то точных ответов, которые стояли на часть сезона, которая осталась. Киев неделю назад против "Шахтёра" хватило на 40 минут, а "Александрию" против "Зари" - на 20. На этот раз также много будет зависеть от того, кто успел набрать какие кондиции, но вряд ли всё завершится уверенной победой одной из сторон. Поэтому можно обратить внимание на фору в пользу гостей. Тем более, последние матчи против "горожан" даются "динамовцам" очень тяжело.

Ставка: "Александрия" с форой +1 за 2,03

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1,51
4,00
7,20
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1,45
4,35
7,60
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1,50
4,00
7,30
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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Прогнозы
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Комментарии (8)
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satellite (Харьков)
06.06.2020 в 15:50
50 на 50
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0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
06.06.2020 в 15:15
До тренерської слабкості додаються проблеми зі складом А може рано Реброва звільнили? "Досягнення" інших коучів ледь не на порядок гірші Утім, як там казав один герой фільму "Будем жить!"
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+1
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.06.2020 в 14:31
Алексы вперёд!
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 14:00
куклачёвцы, сделайте дупамо!
Ответить
+2
-3
Serg02 (Одесса)
06.06.2020 в 14:36
Зачем коверкать название команды?
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2020 в 15:07
dynaмо - оно?
0
-1
oda1979 (Запорожье)
06.06.2020 в 13:52
Самый центральный матч тура! Центральнее тяжело себе представить! Самая первая сила в украинском футболе поставит выскочке на место! Все на стадион!
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0
-3
Пришта Литин (Киев)
06.06.2020 в 13:44
В Праздник Святой Троицы удача может быть у каждого, особенно у тех кто больше заслужил у Господа.
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0
0


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