Динамо - Колос. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы

Favbet-лига. Второй этап. 27-й тур

22 июня. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 19:30

"Динамо" (Киев) - "Колос" (Ковалёвка)

Главный арбитр - Сергей Бойко

Ассистенты: Андрей Скрипка и Александр Корнийко

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Телетрансляция - "УНІАН"

Интернет-трансляция: UA-Футбол, 1plus1.video и FootballHub

Цифры и факты

"Колос" замыкает верхнюю шестёрку УПЛ. Команда Руслана Костышина отстаёт от ближайшего соперника на 17 очков. В случае поражения в понедельник, ковалёвцы досрочно обеспечат себе шестое место на втором этапе чемпионата и будут готовиться к плей-офф за еврокубки.

"Динамо" занимает вторую строчку. В воскресенье с киевлянами по очкам может сравняться "Десна" или "Заря", которых ожидает очный матч. За лидером чемпионата, понятно, гонки уже нет, поэтому сейчас главная задача - сохранить у себя лигочемпионское место.

"Колос" проиграл в УПЛ шесть матчей подряд. Серия началась с предыдущего поединка против "Динамо" в марте. После рестарта чемпионата ковалёвцы ещё ни разу не забивали.

"Динамо" в среду выиграло полуфинал Кубка Украины. Киевляне в разбавленном запасными составе одолели перволиговый "Минай" 2:0.

в целом, у "бело-синих" трёхматчевая победная серия. После карантина Киев проиграл "Шахтёру", а затем поочерёдно бил "Александрию", "Зарю" и уже упомянутый "Минай".

на первом этапе чемпионата "Колос" дважды проиграл с сухим счётом - 0:4 на "Оболонь-Арене" и 0:2 на "Олимпийском".

Виталий Буяльский забивал во всех матчах чемпионата после карантина.

Составы

"Динамо"

Не сыграют: Бурда, Сидорчук (травмы), Беседин (дисквалификация)

Алексей Михайличенко, конечно же, перетрясёт состав по сравнению с тем, который выходил на поле в матче против "Миная" на Кубок. Должны вернуться в старт Бущан, Миколенко, Кендзёра, Буяльский, Вербич и Русин. Не исключено, что вновь сыграет Андриевский, а Цыганков отправит в запас Цитаишвили.

Ориентировочный состав "Динамо" (слева - направо): Бущан - Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзёра - Андриевский, Шепелев - Вербич, Буяльский, Цыганков - Русин.

"Колос"

Не сыграют: Яшков (травма / под вопросом), Смирный (условия аренды)

Руслану Костышину придётся найти замену центральному хавбеку Смирному, который не может сыграть против своей команды. Возможно, его заменит Гавриш, что вызовет определённые перестроения в центральной оси ковалёвской команды.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Волынец - Емец, Петров, Парамонов, Ефремов - Гавриш, Милько - Арни, Богданов, Ильин - Лысенко.

Прогноз на матч Динамо - Колос Александра Рыженко

"Динамо" сейчас показывает результативную игру: "Минаю" забили только дважды, хотя могли значительно больше. "Заре" и "Александрии" - двум претендентам на еврозону - в сумме отправили в ворота восемь голов. Думается, в понедельник Киев продолжит голевую феерию. К тому же, "Колос" сейчас откровенно размяк и абсолютно без шансов на что-то большее замыкает нижнюю шестёрку.

Ставка: индивидуальный тотал "Динамо" больше 2,5 за 1,88

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