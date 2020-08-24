Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз на матч Суперкубка Украины

Матч, который не может оставить равнодушным ни одного украинского болельщика, всегда ожидаемый поединок и всегда непредсказуемый. Есть ли фаворит в этом матче? Наверное, нет. С одной стороны "Шахтер" имел бы чуть больше шансов на успех, за счет доминирования в прошлые годы, но этим летом "горняки" не имели паузы и полноценного отдыха, плавно сезон 2019/20 продолжился для них новым сезоном. А "Динамо" смогло немного отдохнуть, перевести дыхание, затем провело более-менее плодотворные сборы и сыграло первый официальный матч, который показался более убедительным, чем поединок "Шахтера".

Суперкубок Украины 2020

Стадион: НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Шахтер Донецк 21:00 Динамо Киев

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Команда Луческу в прошлую пятницу в первом туре УПЛ с удивительным запасом прочности разобралось с "Олимпиком" - 4:1. Чувствовалась уверенность и желание играть у киевлян, постоянно создавали они моменты и реализовывали их. Впрочем, безусловно, противостояние с "Шахтером" это совсем другой уровень и совсем другой экзамен.

"Горняки" в первом туре Премьер-лиги не столько играли, сколько мучились с "Колосом", просматривалась определенная усталость и вязкость. Еще и чудовищно низкая реализация моментов была у дончан. Только за счет класса и того, что получилось добавить во втором тайме, "Шахтер" обеспечил победу 3:1.

Сразу шесть матчей сыграли "Динамо" и "Шахтер" в сезоне 2019/20. Киевляне выиграли в двух из них – в Суперкубке и 1/8 финала Кубка Украины, оба раза со счетом 2:1. А вот в чемпионате все четыре матча остались за "горняками". Особенно зрелищной получилась последняя виктория полтора месяца назад - Степаненко и Коноплянка забили голы до перерыва, затем во втором тайме киевляне отыгрались усилиями Вербича и Де Пены. А на 72-й минуте решающий гол забил Патрик – 3:2.

Напомним, что как "Динамо", так и "Шахтер" имеют по восемь побед в Суперкубке Украины, но донецкая команда участвовала в 15 таких матчах, у киевлян на два меньше. "Шахтер" последний раз побеждал в турнире в 2017-м году, "Динамо" - в 2019-м.

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Тут же необходимо отметить, что у Мирчи Луческу семь побед в Суперкубке Украины, конечно, все они с "Шахтером". Последний раз румынский специалист выигрывал этот трофей в 2015-м году. Тогда в компенсированное время голы Срны (с пенальти) и Бернарда принесли победу "горнякам" над киевлянами (2:0). Луиш Каштру всего один раз сыграл в Суперкубке Украины, в 2019-м "Динамо" оказалось сильнее за счет голов Бурды и Гармаша во втором тайма, Патрик забил в первом тайме – 1:2 волевая победа.

СТАТИСТИКА

Всего за период независимости "Шахтер" и "Динамо" провели 96 матчей.

У "горняков" 37 побед, у "бело-синих" 33 победы, 26 матчей завершилось вничью.

Общий счет в пользу дончан 124:114. В среднем команды забивают 2,48 гола за игру.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Неожиданная новая проблема появилась у "Динамо" накануне Классико, лучший игрок встречи с "Олимпиком" Виталий Буяльский получил травму и может пропустить Суперкубковое противостояние. Но есть высокая вероятность, что Цыганков может сыграть с первых минут. Также под большим вопросом у "бело-синих" участие в игре Дениса Попова, Владимира Шепелева, Артема Шабанова, Беньямина Вербича, Виталия Миколенко, Никиты Бурды и Ахмеда Алибекова. На этом фоне "Шахтер" имеет преимущество, только одна серьезная потеря у номинальных хозяев – Исмаили, который уже возобновил тренировки, но еще не готов выходить на поле.

Динамо: Бущан - Кендзера, Тымчик, Сирота, Караваев - Сидорчук, Андриевский, Шапаренко - Де Пена, Цыганков - Супряга.

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес.

ПРОГНОЗ

Ничего невозможно гарантировать в предстоящем поединке, если будет быстрый гол, может получиться зрелищная, увлекательная игра. Но если долго команды не смогут забить, а это вполне вероятно, учитывая возможную низкую реализацию, тогда все может затянуться надолго и 90 минут командам не хватит. Первым номером будет действовать "Шахтер", просто потому что не умеет играть по-другому (матч с "Интером" тому свидетельство), а "Динамо" постарается воспользоваться этой слабостью. Луческу помнит о проблемах "горняков" и может построить игру на контратаках. Сделаем смелый прогноз - победа "Динамо" 3:2.