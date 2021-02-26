Колос - Рух. Прогноз со ставкой, где смотреть, ориентировочные составы

По-боевому возобновила сезон команда Руслана Костышина и продлила серию без поражений во внутренних турнирах до шести игр. Причем матчи с лидерами отечественного футбола также есть в перечне этих результатов. Нельзя не отметить и прогресс "Руха", пусть и не столь стремительный, как прошлогодний в исполнении "Колоса".

Favbet-лига, 16-й тур

Стадион: "Колос" (Ковалевка)

Арбитр: Александр Омельченко (Донецк)

Колос 19:30 Рух

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После нулевой ничьей с "Шахтером" клуб из Ковалевки обыграл на выезде "Львов" (2:0). В матче был языковой скандал, но именно команды гостей он ни коим образом не коснулся - у коллектива и без того было перенасыщение скандалов зимой 2021-го.

Евгений Селезнев отстранен от основы и непонятно когда в нее вернется и вернется ли вообще. Впрочем, и Павел Ореховский может уверенно пробивать с пенальти, что подтвердил наглядно в прошлом матче.

Ориентировочный состав Колоса (4-1-4-1): Волынец - Кравченко, Гаврыш, Новак, Черноморец - Задоя - Антюх, Ориховский, Богданов, Ильин - Лысенко.

"Рух" также начал официальный год с ничьей, причем с позиции как минимум равной игры против "Ворсклы" (1:1). Но отобрать очки еще и у "Шахтера" (0:2) подопечным Ивана Федика оказалось не под силу.

Александр Бандура дисквалифицирован на предстоящую игру, но у львовской команды есть два равноценных вратаря, так что вряд ли эта потеря станет существенной.

Ориентировочный состав Руха (4-1-4-1): Мисак - Гагун, Белый, Стаменкович, Мисик - Карасюк - Климчук, Русин, Федорчук, Бойчук - Кондраков.

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Цифры и факты по игре

Хавбек "Колоса" Павел Ориховский был признан УПЛ лучшим игроком 15-го тура.

Будущий матч станет шестым очным в истории соперничества команд, до сих пор ничьих между ними не было - три победы "Колоса" и две виктории "Руха".

В трех последних очных матчах между командами побеждали гости. Например, игра первого круга завершилась успехом подопечных Костышина во Львове (2:1).

Прогноз

Возвращение в родные пенаты, соперник вполне подходящий по статусу - казалось бы, что еще нужно для уверенной победы "Колоса"? Еще и коэффициенты подходящие, что позволит заиграть подобную ставку без тени сомнения. Но! Помню как ковалевский клуб сам себе создавал проблемы при подобных раскладах, поэтому считаю, что в этот раз без ошибок в обороне снова не обойдется. Так что голы будут в обе стороны.

Ставка: Обе забьют за 1.86