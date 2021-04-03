Минай - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.04.2021

Чемпионат Украины. 20-й тур. 04.04.2021

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко (Одесса)

"Минай" 14:00 "Колос"

Трансляция в Украине - "Футбол 1"

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Накануне появилась новость, которая касается "Миная" и акцентирует на угрозе перспективам этого клуба. СНБО был опубликован список "самых влиятельных" контрабандистов Украины, к которым применены санкции. В списке – президент "Миная" Валерий Пересоляк.

На самом деле участие экс-работника таможни, а сегодня владельца закарпатского клуба в смутных делишках – не секрет. UA-Футбол еще осенью публиковал представление "Миная", в котором все нити вели к сомнительным источникам финансирования. Вопрос в другом: если есть преступление, если есть доказательства преступления, то почему санкции, а не уголовные производства, арест и т.д.? Ведь контрабанда – это не терроризм, который является основанием применения санкций к гражданам Украины. К тому же список СНБО оказался немножечко выборочным.

Однако все это уже не футбольные, а политические вопросы. Футбола же касается визит в Ужгород ковалевского "Колоса". В прошлом туре подопечные Костышина одолели "Зарю" и уже до предела разогрели аппетиты на участие в еврокубках 2021/22. Для достижения этой цели ковалевцы обязаны побеждать аутсайдера турнира.

"Минай"

"Минай" очень плохо выглядит в атаке – двенадцать забитых в восемнадцати матчах, пять из которых с пенальти. Показательно характеризует картину последний официальный матч закарпатцев, в котором тогда еще подопечным Василия Кобина удалось получить очки. Но картина выступления в атаке была удручающей.

Не сказать, что и защита надежна, поэтому "Минай" закономерно находится там, где есть – на предпоследнем месте турнирной таблицы. Именно поэтому руководство прибегло к изменениям – был уволен Василия Кобина, а в структуре "Миная" трудоустроился Александр Севидов. Сейчас ситуация очень интересная: Николай Цымбал и раньше по документам был главным тренером, поскольку у Кобина не было лицензии Pro. А фактически руководил Кобин.

Теперь же Цымбала официально объявили главным, но он ли будет руководить "Минаем"? Севидов говорит о работе по созданию научно-методического отдела в клубе, а фактически может быть рулевым.

Так или иначе, отчетный матч даст ответы на некоторые вопросы. Пока же констатируем, что Анатолий Нуриев вернулся в "Миная" из расположения сборной Азербайджана, официально было объявлено о подписании игрока сборной Мали Сияка Бакайоко.

Новых кадровых потерь у "Миная" нет (травмированы Сакив, Маткобожик), поэтому выбор у тренерского штаба максимально широкий из возможного.

Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Матич, Лопирьонок, Малепе - Снижко, Хахлёв - Кожанов, Нуриев - Шиндер, Милевский

"Колос"

"Колос" во время окна ФИФА тоже был в центре внимания. Причина – та же, что и раньше: разборки Селезнева с клубом. На этот раз публично выступил президент клуба Засуха. И на этот раз уже поставлена точка. Селезнев не вернется.

Но "Колос" не теряется и без Селезнева. В последних трех матчах УПЛ ковалевцы добыли семь очков, из последних пяти поединков чемпионата проиграли только один. Сейчас "Колос" шестой с реальными шансами на топ-5, топ-4 и даже топ-3. Но перед серией поединков с прямыми конкурентами нужно не терять очки с аутсайдерами.

Так, как случилось с "Колос" в первом круге этого чемпионата. Немного усложнит задачу ковалевцам отсутствие из-за дисквалификации Дениса Костышина и Максима Максименко.

Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец - Богданов, Задоя, Ориховский - Антюх, Чурко - Лысенко

"Минай" - "Колос". Статистика личных встреч

Когда в предыдущем абзаце речь шла о ситуации с первого круга, имелся в виду матч в Ковалевке. Тогда "Минай" сумел сыграть вничью, обусловив первую в сезоне потерю очков "Колоса" на родном стадионе. Дублем тогда отметился Анатолий Нуриев и это был первый случай в истории УПЛ, когда "Минай" забил в одном матче более гола на выезде.

Тот матч до сих пор остается единственным между соперниками на официальном уровне.

"Минай" - "Колос". Последние матчи команд

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"Минай" - "Колос". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 5 Ворскла 19 8 7 4 27-15 +12 31 0 6 Колос 19 7 8 4 26-19 +7 29 0 7 ФК Александрия 19 7 5 7 26-22 +4 26 0 12 ФК Львов 18 4 3 11 15-44 -29 15 0 13 ФК Минай 18 3 5 10 12-33 -21 14 0 14 Рух 19 2 7 10 15-36 -21 13 0

"Минай" - "Колос". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Колос. Прогноз матча от UA-Football

Победа "Колоса" 1:0. Не очень понятно, благодаря чему "Минай" собирается забивать. У ковалевцев не идеальна защита, но в прошлом туре она устояла под натиском "Зари", еще раньше в Кубке пропускала от "Динамо" лишь в серии пенальти. Кроме того, подопечные Костышина до сих пор раздражены ничьей в первом круге и испорченным днем ​​открытия стадиона "Колос". Поэтому будет сугубо прагматическая игра на результат, в которой гостям поможет опыт и высокий класс. Предлагаем сыграть на сухую победу ковалевцев, или на выигрыш "Колоса" и тотал меньше 2,5.

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша