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Минай - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.04.2021
Минай - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.04.2021 ⋊ УПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото - ФК Колос / Автор - невідомий
Чемпионат Украины. 20-й тур. 04.04.2021
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Дмитрий Бондаренко (Одесса)
"Минай" 14:00 "Колос"
Трансляция в Украине - "Футбол 1"
Накануне появилась новость, которая касается "Миная" и акцентирует на угрозе перспективам этого клуба. СНБО был опубликован список "самых влиятельных" контрабандистов Украины, к которым применены санкции. В списке – президент "Миная" Валерий Пересоляк.
На самом деле участие экс-работника таможни, а сегодня владельца закарпатского клуба в смутных делишках – не секрет. UA-Футбол еще осенью публиковал представление "Миная", в котором все нити вели к сомнительным источникам финансирования. Вопрос в другом: если есть преступление, если есть доказательства преступления, то почему санкции, а не уголовные производства, арест и т.д.? Ведь контрабанда – это не терроризм, который является основанием применения санкций к гражданам Украины. К тому же список СНБО оказался немножечко выборочным.
Однако все это уже не футбольные, а политические вопросы. Футбола же касается визит в Ужгород ковалевского "Колоса". В прошлом туре подопечные Костышина одолели "Зарю" и уже до предела разогрели аппетиты на участие в еврокубках 2021/22. Для достижения этой цели ковалевцы обязаны побеждать аутсайдера турнира.
"Минай"
"Минай" очень плохо выглядит в атаке – двенадцать забитых в восемнадцати матчах, пять из которых с пенальти. Показательно характеризует картину последний официальный матч закарпатцев, в котором тогда еще подопечным Василия Кобина удалось получить очки. Но картина выступления в атаке была удручающей.
Не сказать, что и защита надежна, поэтому "Минай" закономерно находится там, где есть – на предпоследнем месте турнирной таблицы. Именно поэтому руководство прибегло к изменениям – был уволен Василия Кобина, а в структуре "Миная" трудоустроился Александр Севидов. Сейчас ситуация очень интересная: Николай Цымбал и раньше по документам был главным тренером, поскольку у Кобина не было лицензии Pro. А фактически руководил Кобин.
Теперь же Цымбала официально объявили главным, но он ли будет руководить "Минаем"? Севидов говорит о работе по созданию научно-методического отдела в клубе, а фактически может быть рулевым.
Так или иначе, отчетный матч даст ответы на некоторые вопросы. Пока же констатируем, что Анатолий Нуриев вернулся в "Миная" из расположения сборной Азербайджана, официально было объявлено о подписании игрока сборной Мали Сияка Бакайоко.
Новых кадровых потерь у "Миная" нет (травмированы Сакив, Маткобожик), поэтому выбор у тренерского штаба максимально широкий из возможного.
Ориентировочный состав: Попович - Маембе, Матич, Лопирьонок, Малепе - Снижко, Хахлёв - Кожанов, Нуриев - Шиндер, Милевский
"Колос"
"Колос" во время окна ФИФА тоже был в центре внимания. Причина – та же, что и раньше: разборки Селезнева с клубом. На этот раз публично выступил президент клуба Засуха. И на этот раз уже поставлена точка. Селезнев не вернется.
Но "Колос" не теряется и без Селезнева. В последних трех матчах УПЛ ковалевцы добыли семь очков, из последних пяти поединков чемпионата проиграли только один. Сейчас "Колос" шестой с реальными шансами на топ-5, топ-4 и даже топ-3. Но перед серией поединков с прямыми конкурентами нужно не терять очки с аутсайдерами.
Так, как случилось с "Колос" в первом круге этого чемпионата. Немного усложнит задачу ковалевцам отсутствие из-за дисквалификации Дениса Костышина и Максима Максименко.
Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец - Богданов, Задоя, Ориховский - Антюх, Чурко - Лысенко
"Минай" - "Колос". Статистика личных встреч
Когда в предыдущем абзаце речь шла о ситуации с первого круга, имелся в виду матч в Ковалевке. Тогда "Минай" сумел сыграть вничью, обусловив первую в сезоне потерю очков "Колоса" на родном стадионе. Дублем тогда отметился Анатолий Нуриев и это был первый случай в истории УПЛ, когда "Минай" забил в одном матче более гола на выезде.
Тот матч до сих пор остается единственным между соперниками на официальном уровне.
"Минай" - "Колос". Последние матчи команд
***
"Минай" - "Колос". Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Ворскла
|19
|8
|7
|4
|27-15
|+12
|31
|0
|6
|Колос
|19
|7
|8
|4
|26-19
|+7
|29
|0
|7
|ФК Александрия
|19
|7
|5
|7
|26-22
|+4
|26
|0
|12
|ФК Львов
|18
|4
|3
|11
|15-44
|-29
|15
|0
|13
|ФК Минай
|18
|3
|5
|10
|12-33
|-21
|14
|0
|14
|Рух
|19
|2
|7
|10
|15-36
|-21
|13
|0
"Минай" - "Колос". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Колос. Прогноз матча от UA-Football
Победа "Колоса" 1:0. Не очень понятно, благодаря чему "Минай" собирается забивать. У ковалевцев не идеальна защита, но в прошлом туре она устояла под натиском "Зари", еще раньше в Кубке пропускала от "Динамо" лишь в серии пенальти. Кроме того, подопечные Костышина до сих пор раздражены ничьей в первом круге и испорченным днем открытия стадиона "Колос". Поэтому будет сугубо прагматическая игра на результат, в которой гостям поможет опыт и высокий класс. Предлагаем сыграть на сухую победу ковалевцев, или на выигрыш "Колоса" и тотал меньше 2,5.
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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