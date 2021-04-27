Львов – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.04.2021

В этом сезоне в украинской Премьер - лиге матчи переносили, отменяли и меняли местами хозяев / гостей по разным причинам. Но львовское дерби в этом контексте стоит особняком. "Львов" и "Рух" вовремя не сыграли между собой, поскольку УАФ берегла газон "Арены-Львов" для сборной Украины, которая в итоге играла в Киеве.

На этот раз, к счастью, поединку двух львовских команд ничто и никто не помешает. Дерби состоится и по его итогам одна из команд может полностью смыть с себя клеймо борца за выживание, а другая может сделать большой шаг по направлению к спасению. А также этот поединок имеет принципиальное значение – какая из двух команд достойна называться главной футбольной жемчужиной города Львова?

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УПЛ. Перенесенный матч 18-го тура. 28.04.2021

Львов. "Арена-Львов" (со зрителями)

Арбитр в поле – Денис Шурман (без VAR)

"Львов" 19:00 "Рух"

Текстовая ОНЛАЙН трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>; видеотрансляция – ТК "Футбол 1"

"Львов"

"Львов" практически выполнил задачу на сезон. За три тура до конца чемпионата команда Бессмертного опережает зону вылета на шесть очков, что практически отводит от львовян угрозу понижения в классе. Но благоприятное турнирное положение не должно останавливать "Львов" в процессе получения зрительских симпатий. После прихода Бессмертного "Львов" переродился и почувствовал вкус побед, порадовал зрителей не только результатами, но и добротной игрой. Сбавлять обороты уже негоже.

В последних трех матчах "Львов" одержал три победы. Причем, поочередно были биты разные по статусу соперники: крепкий середняк "Александрия", аутсайдер "Минай" и претендент на одну из передовых позиций "Десна". Команда Анатолия Бессмертного сегодня идеально соответствует образцам самобытного бойца, хотя еще несколько месяцев назад такая метаморфоза казалась фантастикой. Вполне закономерно, что уже в этом матче, - за три тура до конца чемпионата, - "Львов" может избавиться даже от формальной угрозы вылететь из УПЛ.

Для этого нужно победить "Рух". Бороться за три очка придется без дисквалифицированных защитников Энеса Махмутовича и Владимира Якимца.

Ориентировочный состав: Илющенков - Бусько, Михоуби, Романчук, Грисьо - Чиряк, Довгий, Альваро - Семенив, Эрнест - Ныч

"Рух"

Команда Федыка ушла с последнего места турнирной таблицы благодаря победе в прошлом туре над "Мариуполем". Остались вопросы по судейству, но какая из команд украинского чемпионата не имеет такого "грешка"? "Рух" в целом заслужил быть не в хвосте – рисунок игры подопечных Федыка не самый плохой в УПЛ.

Но два очка – не то преимущество, с которым можно спокойно доигрывать сезон. Даже ничья в отчетном поединке не отведет "Рух" из-под давления угрозы понизиться в классе. А вот победа будет способствовать подъему: как в турнирной таблице, так и в плане морального настроя.

Выше говорилось о победной серии "Львова", но и "Руху" есть чем похвастаться. Команда Федыка не проиграла ни одного из последних трех поединков (две победы и ничья) и не пропустила в них ни одного мяча. Наверное, к этому дерби обе львовские команды подходят в оптимальном состоянии.

Но не с оптимальными составами. Есть потери у "Львова", есть они и у "Руха", в частности, из-за дисквалификации не сыграет Богдан Бойчук. Под вопросом - Николай Кухаревич.

Ориентировочный состав: Бандура - Гагун, Стаменкович, Белый, Мысык - Мартынюк, Федорчук, Кухарук - Климчук, Борячук - Кондраков

"Львов" - "Рух". Статистика личных встреч

В первом круге команды сыграли между собой в безголевую ничью. Примечательно, что в 2018-м "Львов" и "Рух" проводили товарищеский матч и он тоже закончился миром (1:1).

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"Львов" - "Рух". Последние матчи команд

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"Львов" - "Рух". Турнирное положение команд

Победа гарантирует "Львову" сохранение прописки в элитарном чемпионате на следующий сезон. Выигрыш "Руха" будет способствовать повышению команды на десятое место. Ничья, по большому счету, тоже устраивается львовские команды, но "Рух" будет опережать зону вылета лишь на три очка. Это будет оставлять варианты для конкурентов.

Важно добавить, что в среду свой перенесенный матч проведет и "Олимпик". Он может обойти "Рух", если победит, а подопечные Федыка потеряют очки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 7 ФК Александрия 23 8 5 10 31-31 0 29 0 8 СК Днепр-1 23 8 5 10 34-34 0 29 0 9 ФК Львов 22 7 3 12 21-47 -26 24 0 10 ФК Мариуполь 23 5 7 11 22-38 -16 22 0 11 Ингулец 23 3 11 9 20-38 -18 20 0 12 Рух 22 4 8 10 20-36 -16 20 0 13 Олимпик 22 5 3 14 25-40 -15 18 0 14 ФК Минай 23 4 6 13 15-40 -25 18 0

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"Львов" - "Рух". Ставка и коэффициенты

"Львов" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Львова" 1:0. Есть соблазн поставить на ничью, однако "Львов" в предыдущих матчах произвел впечатление команды, которая готова играть с позиции силы против любого соперника. "Руху" же для успеха нужны ошибки соперника. Прогнозируем, что "Львов" ошибаться не будет и шансов сопернику не даст. Ставить предлагаем на тотал меньше 2,5.