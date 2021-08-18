Ингулец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18.08.2021

Сложный календарь – это оправдание и уважительная причина, но отнюдь не спасительный жилет. "Ингулец" имеет право объяснять отсутствие зачетных баллов крайне тяжелыми матчами на старте сезона, но не может воспринимать ситуацию спокойно. Ведь увязнуть теперь на дне – значит, усложнить себе будущее.

Первые очки в чемпионате набрал "Черноморец", поэтому сейчас именно "Ингулец" остается единственной командой из "нулем" в соответствующей графе. А на носу матч с "Динамо", где также будет крайне трудно разжиться зачетными баллами. Киевлянам нужно догонять "Десну", поэтому надеяться на снисходительное отношение от чемпиона не стоит.

УПЛ. Четвертый тур. 18.08.2021.

Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Ингулец" 19:30 "Динамо"

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"Ингулец"

"Шахтер", "Заря" и "Десна"... в матчах против этих соперников "Ингулец" не набрал ни одного очка, забил два гола и пропустил сразу девять. Это последнее место турнирной таблицы.

И серия матчей против топ-соперников еще не завершена. В четвертом туре команде Лавриненко предстоит сыграть против действующего чемпиона, и только после этого у "Ингульца" начнется конкурентная борьба. Кроме "Динамо", до перерыва на матчи сборных петровчане сыграют еще против "Львова" и "Мариуполя". И именно те поединки будут определяющими в плане перспектив.

Интересно, что "Ингулец" безнадежно выглядел только в одном из трех вышеназванных поединках – против "Зари". А вот "Шахтеру" и "Десне" аутсайдер дал приличный бой, заставляя статусных соперников на максимальных оборотах работать почти до финального свистка. Вот таким будет задание и на поединок с "Динамо" – потрепать нервы фавориту.

Ориентировочный состав: Гальчук - Полегенько - Бен Салем, Ковалев, Павлов - Опанасенко - Запорожец, Шишка - Коробенко, Гопей - Ситало

"Динамо"

"Динамо" не сыграло вовремя свой матч четвертого тура, потому что на выходных противостояло "Интеру" в товарищеском поединке. Противостояло неудачно - 0:3 как символ пропасти между чемпионами Украины и Италии.

Товарищескими матчами Мирча Луческу пытался воспроизвести для "Динамо" атмосферу будущей Лиги чемпионов. Но важно за этим процессом не потерять нити турнирной борьбы в УПЛ: три первые матчи "Динамо" выиграло, однако не создало себе гандикапа. Победа над "Ингульцом" позволит всего-навсего догнать "Десну".

В предыдущих трех матчах УПЛ "динамовцы" не имели проблем – независимо от того, кто был соперником: "Минай" / "Верес" или "Заря". "Ингулец" относится к аутсайдерам чемпионата, поэтому снова можно ожидать легкого для подопечных Мирчи Луческу противостояния. Или все же возможны сюрпризы?

Ориентировочный состав: Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко - Шапаренко, Сидорчук - Цыганков, Буяльский, Де Пена - Рамирес

"Ингулец" - "Динамо". Статистика личных встреч

История этого противостояния совсем небогата – только два матча. Оба состоялись в прошлом чемпионате и оба завершились сухими победами "Динамо". Отметим, что сегодняшний матч будет формально домашним для "Ингульца", но фактически он состоится на домашнем для "Динамо" стадионе.

22.11.2020

"Ингулец" - "Динамо 0:2

25.04.2021

"Динамо" - "Ингулец" 5:0

"Ингулец" - "Динамо". Последние матчи команд

В официальных матчах "Динамо" в последний раз проигрывало в начале весны текущего года в рамках плей-офф Лиги Европы. А вот товарищеские поединки показали, что еще нужно расти и развиваться. Особенно ощутимой была разница между "Динамо" и "Интером" в спарринге, который был сыгран на выходных.

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"Ингулец" проиграл последний матч прошлого чемпионата, поэтому сейчас серия поражений в УПЛ насчитывает уже четыре поединка. Бросается в глаза, что четыре из девяти пропущенных голов в этом чемпионате залетели в ворота "Ингульца" после 80-й минуты.

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"Ингулец" - "Динамо". Турнирное положение команд

Победа позволит "Динамо" догнать "Десну" по очкам и опередить ее по дополнительным показателям. "Ингулец" же пока остается единственной командой чемпионата, которая еще не набирала очков.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Десна 4 4 0 0 9-2 +7 12 0 2 Динамо 3 3 0 0 8-1 +7 9 0 3 Шахтер 4 3 0 1 8-3 +5 9 0 13 Верес 4 0 2 2 2-7 -5 2 0 14 ФК Львов 4 0 2 2 3-9 -6 2 0 15 ФК Мариуполь 4 0 1 3 5-8 -3 1 0 16 Ингулец 3 0 0 3 2-9 -7 0 0

"Ингулец" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Ингулец" - "Динамо". Прогноз матча от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Команды разного класса. "Динамо" при большом желании способно забить много. Но вряд ли мы увидим неудержимый порыв, скорее – победу именно на классе. Поэтому можно сделать ставку на "Ингулец" с форой "+3,5".