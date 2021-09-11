Колос - Мариуполь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 сентября 2021

"Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Эту крылатую фразу знают многие, но можно ли её перенести на футбольное поле? Стоит ли говорить, что каждая кризисная команда имеет разные причины огорчать болельщиков и находиться на дне таблицы? Давайте рассмотрим это на примере "Колоса" и "Мариуполя", которые сыграют в это воскресенье на полях Ковалевки.

У первых, после взлета на четвертое место в прошлой кампании, начался кризис идей, который привел к ужасному старту, вылету из еврокубков и поражению 0:7 от чемпиона. Выходом из ситуации стал уход Руслана Костышина, однако пока непонятно, поможет ли это "Колосу" отпустить плохое и начать побеждать. "Мариуполь" и их главный тренер много говорят о кадровых проблемах и необходимости усилений, однако до закрытия трансферного окна новичков он не получил. Как мы видим, причины кризиса разные, но выход из него один - победы. Причем чем раньше, тем лучше.

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"Колос" 17:00 "Мариуполь"

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12 сентября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Г.Серпутько

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Колос":

Все успехи ковалевской команды принято ассоциировать с Русланом Костышиным, который построил этот коллектив, обыгрывал с ним грандов и играл в еврокубках. Но его эра подошла к своему завершению и сейчас место тренера занял помощник Костышина - Сергей Кузнецов. Поговаривают, что он получит время проявить себя, а потому очень интересно будет посмотреть, как "Колос" начнет играть при новом наставнике.

Во время международной паузы ковалевцы разобрались с "Десной" в спарринге (2:1), однако состав не афишировали. Параллельно с этим был подписан форвард "Львова" Ренан, который должен добавить вариативности в переднюю линии команды. Последние несколько матчей пропустил основной вратарь Волынец. Его физическое состояние пока неизвестно. В целом, тяжело прогнозировать, какой набор игроков выпустит Кузнецов во время первого официального матча, а потому просто предположим, что он не будет менять схему, доверившись проверенной 4-2-3-1.

Ориентировочный состав: Маханьков - Золотов, Павловец, Новак, Сакив - Задоя, Богданов - Чурко, Костышин, Ильин - Ситчинава

"Мариуполь":

Давайте говорить прямо: одно очко после шести туров - ужасный результат. "Приазовцы" тяжело начали сезон, а международная пауза, наступившая после 0:3 с "Ингульцом", пришла как нельзя кстати. Тренер и футболисты должны были провести серьезную работу над ошибками и вернуться на поле с совсем другим настроением. Пора бы уже побеждать, а то сентябрь на дворе.

12 вересня на виїзді зіграємо з Колосом pic.twitter.com/yFFfz0OonD — ⚓ MARIUPOLFC (@mariupolfc) August 31, 2021

Кадровая ситуация у "приазовцев" непростая. На долгий срок выбыл Чоботенко, а другой центрбек, Мампаси, перебрал желтых, из-за чего не сможет отправиться в Ковалевку. Помимо этого, все еще не приступил к работе Очеретько, а Вьюнник и Драмбаев лишь недавно вернулись из расположения молодежной сборной. Маркевичу придется серьезно подумать во время формирования стартового состава.

Ориентировочный состав: Кудрик - Меличенко, Микицей, Удод, Стасюк - Чех, Петерман - Кащук, Мишнев, Топалов - Кулаков

Цифры и факты

Между собой ковалевцы и "приазовцы" провели девять встреч, восемь их которых были официальными. Перевеса нет ни у одной из сторон - по четыре победы и одна ничья. Символично, что мировой результат был зафиксирован в единственной товарищеской встрече

"Колос" обыгрывал "Мариуполь" в трех последних матчах

Ковалевцы не забивают больше одного за 90 минут в этом сезоне

Свой 10-й гол на клубном уровне может забить Денис Костышин

"Мариуполь" проигрывает в УПЛ на протяжении пяти игр кряду

При Маркевиче-младшем гостевая команда может провести свой десятый ничейный матч

Лучший бомбардир в составе двух команд - Андрей Кулаков, забивший четыре гола. Ни один футболист "Колоса" не забивал больше одного раз

Ковалевцы - худшая команда этого сезона в плане атаки. За пять туров, внимание, они забили всего дважды. В два раза меньше одного Кулакова

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 13 Колос 5 1 2 2 2-9 -7 5 0 16 Мариуполь 6 0 1 5 8-15 -7 1 0

Статистика команд

"Колос":

"Мариуполь":

Очные встречи

"Колос" - "Мариуполь": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Мариуполь" от UA-Football

Победа "Колоса" 1:0. Тяжело давать прогноз на игру двух кризисных команд, но в качестве небольшого фаворита стоит выделить хозяев. По нескольким причинам. Во-первых, смена тренера очень часто дает положительный эффект, пускай и на короткий срок. Футболисты начинают бежать быстрее и бить точнее. Во-вторых, у "Мариуполя" хватает кадровых проблем, в то время, как у оппонента достаточно длинная скамейка запасных и возможность усилить игру по ходу происходящего. В-третьих, домашний стадион и болельщики заждались побед, а потому будут гнать команду вперед. Ставим на то, что "Колос" победит, что поможет ему начать идти в правильную сторону.