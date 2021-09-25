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Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 сентября 2021

Украина
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Претендент на бронзу против претендента на бронзу

Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 сентября 2021

Фото: СК Днепр-1

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" и "Заря" сойдутся в центральном матче девятого тура УПЛ. Оба коллектива претендуют на звание третьей силы, но чтобы занять место в этой очереди, каждому желательно взять максимум на этих выходных. Особенно это касается ребят Виктора Скрипника, которые традиционно плоховато начали сезон и рискуют уже на старте серьезно отстать от конкурентов.

У днепрян дела также идут не идеально. Коллектив Йовичевича неостановим против андердогов, но в играх с более зрелыми командами и себе подобными соперниками они не побеждают. В этом сезоне "Днепр-1" проиграл "Шахтеру" и "Десне", параллельно с этим сыграв вничью с "Ворсклой". Пора бы хорватскому коучу исправлять тенденцию.

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"Днепр-1" 17:00 "Заря"

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26 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Арбитр: И.Пасхал
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канала "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Днепр-1":

За последнюю неделю коллектив Йовичевича успел провести сразу два поединка - в чемпионате и кубке. Обе встречи закончились победами над "Вересом" (1:0) и "ВПК-Агро" (2:1). Да, счет бросается в глаза, ведь ни в одной из игр не наблюдалось разгрома, но в обоих случаях днепряне доминировали все 90 минут и вполне могли забивать.

Перед встречей с луганчанами у Йовичевича сразу несколько кадровых проблем. Александр Назаренко не сможет помочь команде еще несколько недель, а Когут и Логинов не доиграли кубковый матч из-за повреждений, степень серьезности которых пока что неизвестна. С большей долей вероятности в состав вернется Чуже, который займет позицию слева в атаке, а новичок Монте, неплохо отыгравший с "ВПК", окажется в центре обороны.

Ориентировочный состав: Кожукару - Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак - Игнатенко, Джурасек - Гуцуляк, Пихаленок, Чуже - Довбик

"Заря":

В отличие от будущего оппонента, луганчане посреди недели не проводили кубковый матч, ведя целенаправленную подготовку к встрече с "Днепром-1". Виктор Скрипник несколько раз говорил о важности будущего противостояния, намекая, что о встрече с "Ромой" и Моуриньо в четверг они подумают позже. Впереди девятый тур. Неделю назад луганчане не заметили на своем поле "Черноморец", добыв уверенную победу (3:0).

Крайне вероятно, что в воскресенье мы увидим сильнейший состав "Зари", который будет немного отличаться от выходившего в прошедшем туре. Прогнозируем, что в центре обороны окажется Вернидуб, а Цвек займет место Назарины в опорной зоне. Оба в новой кампании не впечатляют, но Ловро гораздо больше ориентирован именно на оборону. Вернулся в строй Шахаб, но наша ставка на другую пару форвардов - Гладкий и Аллахяр. Оба забили неделю назад, оба должны будут выйти в воскресенье.

Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Вернидуб, Хомченовский - Цвек - Кабаев, Булеца, Кочергин - Гладкий, Аллахяр

Цифры и факты

  • "Днепр-1" и "Заря" провели шесть матчей, но две встречи носили статус товарищеской. Преимущество на стороне коллектива Виктора Скрипника, который побеждал четыре раза. Еще по разу была зафиксирована ничья и виктория днепрян
  • "Днепр-1" никогда не побеждал луганчан в официальных матчах
  • Коллектив Йовичевича не играет вничью на протяжении семи игр - пять побед и два поражения
  • Игор Йовичевич может в 20-й раз расписать мировую в чемпионате Украины
  • Луганчане не проигрывают в УПЛ в пяти играх - три победы и две ничьих
  • Коллектив Виктора Скрипника забивает на протяжении семи игр - 16 голов
  • Лучший бомбардир в составе двух команд - Артем Довбик, успевший забить четыре раза. По три точных удара на счету Фримпонга, Кочергина и Аллахяра

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ
5 Днепр-1 8 5 1 2 13-8 +5 16 0
7 Заря 8 4 2 2 16-9 +7 14 0

Статистика команд

"Днепр-1":

Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 сентября 2021 - изображение 1

"Заря":

Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 сентября 2021 - изображение 2

Очные встречи

Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 сентября 2021 - изображение 3

"Днепр-1" - "Заря": Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч "Днепр-1" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. В теории, нас ожидает отличный матч. На три результата. Достаточно непросто назвать однозначного фаворита, но мы все-таки небольшое предпочтение отдаем гостям. По нескольким причинам. При Йовичевиче днепряне шикарно играют с андердогами, но часто сыпятся с более серьезными командами. Это уже комплекс, с которым в этом сезоне хорватский тренер справиться не может. "Заря" же наоборот, умеет собраться в определенный момент, имеет ряд опытных игроков и всегда набирает форму с середины сентября. Коллектив поддерживает Скрипника, а недавняя победа должна положительно отразиться на команде. Ставим на минимальную победу гостей в рамках матча воскресенья.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1 Прогнозы
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