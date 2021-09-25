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Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26 сентября 2021
Претендент на бронзу против претендента на бронзу
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" и "Заря" сойдутся в центральном матче девятого тура УПЛ. Оба коллектива претендуют на звание третьей силы, но чтобы занять место в этой очереди, каждому желательно взять максимум на этих выходных. Особенно это касается ребят Виктора Скрипника, которые традиционно плоховато начали сезон и рискуют уже на старте серьезно отстать от конкурентов.
У днепрян дела также идут не идеально. Коллектив Йовичевича неостановим против андердогов, но в играх с более зрелыми командами и себе подобными соперниками они не побеждают. В этом сезоне "Днепр-1" проиграл "Шахтеру" и "Десне", параллельно с этим сыграв вничью с "Ворсклой". Пора бы хорватскому коучу исправлять тенденцию.
"Днепр-1" 17:00 "Заря"
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26 сентября, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Арбитр: И.Пасхал
Трансляция: канал "Униан"
Интернет-трансляция: Youtube-канала "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Днепр-1":
За последнюю неделю коллектив Йовичевича успел провести сразу два поединка - в чемпионате и кубке. Обе встречи закончились победами над "Вересом" (1:0) и "ВПК-Агро" (2:1). Да, счет бросается в глаза, ведь ни в одной из игр не наблюдалось разгрома, но в обоих случаях днепряне доминировали все 90 минут и вполне могли забивать.
Перед встречей с луганчанами у Йовичевича сразу несколько кадровых проблем. Александр Назаренко не сможет помочь команде еще несколько недель, а Когут и Логинов не доиграли кубковый матч из-за повреждений, степень серьезности которых пока что неизвестна. С большей долей вероятности в состав вернется Чуже, который займет позицию слева в атаке, а новичок Монте, неплохо отыгравший с "ВПК", окажется в центре обороны.
Ориентировочный состав: Кожукару - Кравченко, Сваток, Монте, Дубинчак - Игнатенко, Джурасек - Гуцуляк, Пихаленок, Чуже - Довбик
"Заря":
В отличие от будущего оппонента, луганчане посреди недели не проводили кубковый матч, ведя целенаправленную подготовку к встрече с "Днепром-1". Виктор Скрипник несколько раз говорил о важности будущего противостояния, намекая, что о встрече с "Ромой" и Моуриньо в четверг они подумают позже. Впереди девятый тур. Неделю назад луганчане не заметили на своем поле "Черноморец", добыв уверенную победу (3:0).
Подготовка к игре с «Днепром-1»— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) September 23, 2021
Луганская «Заря» продолжает подготовку к игре с «Днепром-1». https://t.co/P6KlcGwqHF pic.twitter.com/SDd6gxQHuj
Крайне вероятно, что в воскресенье мы увидим сильнейший состав "Зари", который будет немного отличаться от выходившего в прошедшем туре. Прогнозируем, что в центре обороны окажется Вернидуб, а Цвек займет место Назарины в опорной зоне. Оба в новой кампании не впечатляют, но Ловро гораздо больше ориентирован именно на оборону. Вернулся в строй Шахаб, но наша ставка на другую пару форвардов - Гладкий и Аллахяр. Оба забили неделю назад, оба должны будут выйти в воскресенье.
Ориентировочный состав: Мацапура - Фаворов, Имереков, Вернидуб, Хомченовский - Цвек - Кабаев, Булеца, Кочергин - Гладкий, Аллахяр
Цифры и факты
- "Днепр-1" и "Заря" провели шесть матчей, но две встречи носили статус товарищеской. Преимущество на стороне коллектива Виктора Скрипника, который побеждал четыре раза. Еще по разу была зафиксирована ничья и виктория днепрян
- "Днепр-1" никогда не побеждал луганчан в официальных матчах
- Коллектив Йовичевича не играет вничью на протяжении семи игр - пять побед и два поражения
- Игор Йовичевич может в 20-й раз расписать мировую в чемпионате Украины
- Луганчане не проигрывают в УПЛ в пяти играх - три победы и две ничьих
- Коллектив Виктора Скрипника забивает на протяжении семи игр - 16 голов
- Лучший бомбардир в составе двух команд - Артем Довбик, успевший забить четыре раза. По три точных удара на счету Фримпонга, Кочергина и Аллахяра
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Днепр-1
|8
|5
|1
|2
|13-8
|+5
|16
|0
|7
|Заря
|8
|4
|2
|2
|16-9
|+7
|14
|0
Статистика команд
"Днепр-1":
"Заря":
Очные встречи
"Днепр-1" - "Заря": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Днепр-1" - "Заря" от UA-Football
Победа "Зари" 2:1. В теории, нас ожидает отличный матч. На три результата. Достаточно непросто назвать однозначного фаворита, но мы все-таки небольшое предпочтение отдаем гостям. По нескольким причинам. При Йовичевиче днепряне шикарно играют с андердогами, но часто сыпятся с более серьезными командами. Это уже комплекс, с которым в этом сезоне хорватский тренер справиться не может. "Заря" же наоборот, умеет собраться в определенный момент, имеет ряд опытных игроков и всегда набирает форму с середины сентября. Коллектив поддерживает Скрипника, а недавняя победа должна положительно отразиться на команде. Ставим на минимальную победу гостей в рамках матча воскресенья.
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