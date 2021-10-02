Металлист 1925 - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 октября 2021

История повторяется дважды. Не верите? Посмотрите на "Минай". Уже второй год подряд закарпатский коллектив начинает сезон под крылом Василия Кобина, однако многократный чемпион Украины не дотягивает до конца кампании. Только если в прошлый раз Василий прошел более половины дистанции, то сейчас - лишь два с половиной месяца. Ряд неутешительных результатов и Кобин покинул "Минай", а его сменщиком вновь стал Николай Цымбал. Надолго ли? Ближайший матч покажет.

Соперником закарпатцев станет "Металлист 1925", который неделю назад организовал главную сенсацию тура. Харьковчане обыграли "Десну", прервав неудачную серию в УПЛ и улучшив положение в таблице. Их следующая задача - продолжить побеждать и закрепиться в середине. Получится ли? Ближайший матч покажет.

"Металлист 1925" 17:00 "Минай"

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3 октября, Харьков, ОСК "Металлист"

Арбитр: В.Романов

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Металлист 1925":

Победа над "Десной" стала для харьковчан первой за последние полтора месяца. Форвард команды Марлисон забил уже на 1-й минуте, а во втором тайме Кравченко ответил на ответный гол Тотовицкого. Итоговый счет - 2:1 в пользу коллектива Кривенцова, сенсация и лифт на 10-е место в таблице. Неплохо, как для команды, которая долго не могла выбраться из ямы.

Победу в прошлом туре можно назвать Пирровой, ибо Кривенцов потерял сразу двоих - Ткачука из-за травмы и Фабиньо из-за перебора желтых. С большой долей вероятности, первого в центре обороны заменит Ченбай, а вместо бразильца на правом крыле обороны появится Ермаков. В остальном, учитывая кадровую катастрофу, больших изменений быть не должно.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня - Габелок - Ременюк, Кравченко, Крыськив, Батюшин - Марлисон

"Минай":

Если харьковчане неделю назад смогли прервать серию неудач, то у закарпатцев дело идут совсем худо. В прошлом туре они проиграли "Львову" на своем поле, продлив серию без побед до семи игр кряду. Кобина попросили на выход, и, судя по всему, к матчу воскресенья коллектив из западной Украины будет готовить Николай Цымбал. Чего от этого ждать - непонятно.

Евгений Селезнев отсидел двухматчевую дисквалификацию, но будет ли он в почете после ухода Кобина - вопрос открытый. Поставим на то, что в старте опытный нападающий таки окажется. В целом, ожидаем от Цымбала схемы 3-5-2, которую всегда использовал его предшественник. Если изменения и будут наигрываться, то уже во время международной паузы. В десятом туре все останется на своих местах.

Ориентировочный состав: Кучер - Гончар, Матич, Синегуб - Кныш, Кулиев, Петрусенко, Хахлев, Багайоко - Вишневский, Селезнев

Цифры и факты

"Металлист 1925" и "Минай" дважды пересекались в официальных матчах. Оба раза - в рамках Первой лиги. Преимущество на стороне закарпатцев, которые победили дважды - 3:2 и 1:0

"Минай" может в десятый раз сыграть вничью в рамках УПЛ

Закарпатцы не побеждают в семи играх чемпионата кряду - три ничьих и четыре поражения. Помимо этого, "небесно-белые" успели вылететь из кубка от "Альянса"

"Минай" пропускает в УПЛ в семи играх кряду. У них лишь один "сухой" матч в этом сезоне

Четыре игрока в составе двух команд забили по два гола - Марлисон, Юрий Батюшин ("Металлист 1925"), Антон Байдал и Олег Вишневский ("Минай")

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 11 Металлист 1925 9 3 5 1 8-13 -5 10 0 14 Минай 8 1 3 4 6-11 -5 6 0

Статистика команд

"Металлист 1925":

"Минай":

Очные встречи

"Металлист 1925" - "Минай": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Минай" от UA-Football

Победа "Металлиста 1925" 2:0. Тяжело сказать, что сейчас происходит с закарпатцами. Еще сложнее - прогнозировать матчи с их участием. Если делать выводы по последним играм, то смотрелись они, мягко говоря, не лучшим образом. Может ли смена тренера серьезно исправить положение? Вряд ли. "Металлист 1925" добыл три очка в прошлом туре, что придаст команде сил и уверенности, а потому мы видим их в качестве явного фаворита перед воскресной игрой.