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Черноморец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 октября 2021
Футбол состоится и в красной зоне
Фото: ФК Верес
И снова футбол в эпоху карантина... 11-й тур украинского чемпионата завершится в Одессе, где местный "Черноморец" примет "Верес". Одесская область официально вошла в красную зону, а это возвращает нас в грустную реальность двух последних лет. Зрителям вход на стадион не запретили, но для посещения игры нужно будет предъявить справку о полном курсе вакцинации, или отрицательный тест на коронавирус. Но матч состоится и это уже позитив.
"Черноморец" и "Верес" год назад на пару выступали в первой лиге, заняв там второе и первое место соответственно. Но если ровенский клуб практически не поменялся, то одесситы набрали молодую кровь из "Динамо", которая, по их мнению, должна помочь им закрепиться в элите. Получается с переменным успехом, но шансы избежать вылета есть. Осталось только отыскать стабильность.
"Черноморец" 19:30 "Верес"
Favbet-лига. 11-й тур
18 октября, Одесса, стадион "Черноморец"
Арбитр: Д.Шурман
Трансляция: канал "Футбол 1"
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Последние новости и составы
"Черноморец":
Перед международной паузой одесситы проиграли "Колосу", проведя в целом добротный поединок, в котором, правда, не смогли реализовать свои моменты. Параллельно с прямыми обязанности (игрой в футбол), игроки "Черноморца" выслушивают постоянную критику со стороны болельщиков, которые не могут принять статус "фарм клуба". И несмотря на слова молодых футболистов, что это им не мешает, многим понятно, что данная ситуация не может положительно сказываться на коллективе.
У Юрия Мороза неплохой выбор исполнителей впереди, однако оборона продолжает оставаться слабым местом одесситов. Рискнем предположить, что стоит ждать изменений в центре защиты, где вместо Дубко выйдет Михайленко. Место Дмитрия в опорной зоне займет Тлумак или Вачиберадзе, а рядом расположится опытный Кравченко. Впереди изменений быть не должно. Смирный забил в двух матчах кряду, а потому садить его в запас смысла особого нет. Возможно, небольшую передышку получит Цитаишвили, отыгравший два матча за сборную Грузии.
Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Кадири, Михайленко, Вантух - Тлумак, Кравченко - Цитаишвили, Смирный, Авагимян - Ванат
"Верес":
В конце августа ровенский клуб выдал неплохую серию из трех побед подряд, однако далее результаты "красно-черных" пошли вниз. Были поражения "Шахтеру" и "Днепру-1", была нулевая ничья с "Александрией" перед паузой, где впереди команда Вирта не создала ничего, правда в обороне сыграла достаточно неплохо. Серию неудовлетворительных результатов продолжил "Львов", обыгравший "Верес" в товарищеской встрече.
Ми продовжуємо готуватися до матчу з Чорноморцем ⚽️✊— NK VERES RIVNE (@veres_club) October 9, 2021
Відео за посиланням - https://t.co/7nJyTL27bT pic.twitter.com/y26eHfIvhQ
Главная потеря ровенского клуба - травма Клеца, который точно не сыграет в ближайшее время. В остальном - все исполнители в строю, а потому мы ожидаем от Вирта максимально боевой состав. Не удивимся, если наставник вернется к привычной схеме 4-4-2, выпустив Сергийчука и Гегедоша в качестве пары нападающих. Роберт, по идеи, уже должен был набрать форму после травмы.
Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Е.Пасич, Петько, Кучеров, Г.Пасич - Гегедош, Сергийчук
Цифры и факты
- Команда Мороза не может победить в УПЛ в шести последних играх - три поражения, три ничьих
- В десяти матчах нового сезона одесситы пропустили 24 гола. Ни разу они не оставляли свои ворота "сухими"
- Свой 25-й гол в рамках УПЛ может забить опытный Сергей Кравченко
- "Верес" находится в двух точных ударах от сотого гола в рамках украинского чемпионата
- Целый ряд игроков забили по два гола в составе будущих оппонентов. В этот список входят Евгений Смирный, Владислав Бугай, Владислав Ванат, Артур Авагимян и Геннадий Пасич
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|9
|Верес
|10
|3
|3
|4
|9-12
|-3
|12
|0
|15
|Черноморец
|10
|1
|3
|6
|11-24
|-13
|6
|0
Статистика команд
"Черноморец":
"Верес":
Очные встречи
"Черноморец" - "Верес": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Черноморец" - "Верес" от UA-Football
Ничья 1:1. Классический матч УПЛ, который на бумаге может закончиться с любым счетом, чаще всего перерастает в стандартную ничью. "Верес" почти всегда плохо играет на выезде, а одесситам пока не хватает стабильности, дабы на одном уровне провести все 90 минут. Дадим прогноз, что "моряки" попытаются сыграть первым номером, будут лучше выглядеть в первом тайме, однако свой один момент "Верес" найдет, а команды уйдут с поля поделив очки. Банальный, но крайне вероятный сценарий будущей встречи.
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