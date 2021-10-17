Черноморец - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 18 октября 2021

И снова футбол в эпоху карантина... 11-й тур украинского чемпионата завершится в Одессе, где местный "Черноморец" примет "Верес". Одесская область официально вошла в красную зону, а это возвращает нас в грустную реальность двух последних лет. Зрителям вход на стадион не запретили, но для посещения игры нужно будет предъявить справку о полном курсе вакцинации, или отрицательный тест на коронавирус. Но матч состоится и это уже позитив.

"Черноморец" и "Верес" год назад на пару выступали в первой лиге, заняв там второе и первое место соответственно. Но если ровенский клуб практически не поменялся, то одесситы набрали молодую кровь из "Динамо", которая, по их мнению, должна помочь им закрепиться в элите. Получается с переменным успехом, но шансы избежать вылета есть. Осталось только отыскать стабильность.

"Черноморец" 19:30 "Верес"

Favbet-лига. 11-й тур

18 октября, Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: Д.Шурман

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Черноморец":

Перед международной паузой одесситы проиграли "Колосу", проведя в целом добротный поединок, в котором, правда, не смогли реализовать свои моменты. Параллельно с прямыми обязанности (игрой в футбол), игроки "Черноморца" выслушивают постоянную критику со стороны болельщиков, которые не могут принять статус "фарм клуба". И несмотря на слова молодых футболистов, что это им не мешает, многим понятно, что данная ситуация не может положительно сказываться на коллективе.

У Юрия Мороза неплохой выбор исполнителей впереди, однако оборона продолжает оставаться слабым местом одесситов. Рискнем предположить, что стоит ждать изменений в центре защиты, где вместо Дубко выйдет Михайленко. Место Дмитрия в опорной зоне займет Тлумак или Вачиберадзе, а рядом расположится опытный Кравченко. Впереди изменений быть не должно. Смирный забил в двух матчах кряду, а потому садить его в запас смысла особого нет. Возможно, небольшую передышку получит Цитаишвили, отыгравший два матча за сборную Грузии.

Ориентировочный состав: Кучерук - Путря, Кадири, Михайленко, Вантух - Тлумак, Кравченко - Цитаишвили, Смирный, Авагимян - Ванат

"Верес":

В конце августа ровенский клуб выдал неплохую серию из трех побед подряд, однако далее результаты "красно-черных" пошли вниз. Были поражения "Шахтеру" и "Днепру-1", была нулевая ничья с "Александрией" перед паузой, где впереди команда Вирта не создала ничего, правда в обороне сыграла достаточно неплохо. Серию неудовлетворительных результатов продолжил "Львов", обыгравший "Верес" в товарищеской встрече.

Ми продовжуємо готуватися до матчу з Чорноморцем ⚽️✊



Відео за посиланням - https://t.co/7nJyTL27bT pic.twitter.com/y26eHfIvhQ — NK VERES RIVNE (@veres_club) October 9, 2021

Главная потеря ровенского клуба - травма Клеца, который точно не сыграет в ближайшее время. В остальном - все исполнители в строю, а потому мы ожидаем от Вирта максимально боевой состав. Не удивимся, если наставник вернется к привычной схеме 4-4-2, выпустив Сергийчука и Гегедоша в качестве пары нападающих. Роберт, по идеи, уже должен был набрать форму после травмы.

Ориентировочный состав: Когут - Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов - Е.Пасич, Петько, Кучеров, Г.Пасич - Гегедош, Сергийчук

Цифры и факты

Команда Мороза не может победить в УПЛ в шести последних играх - три поражения, три ничьих

В десяти матчах нового сезона одесситы пропустили 24 гола. Ни разу они не оставляли свои ворота "сухими"

Свой 25-й гол в рамках УПЛ может забить опытный Сергей Кравченко

"Верес" находится в двух точных ударах от сотого гола в рамках украинского чемпионата

Целый ряд игроков забили по два гола в составе будущих оппонентов. В этот список входят Евгений Смирный, Владислав Бугай, Владислав Ванат, Артур Авагимян и Геннадий Пасич

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 9 Верес 10 3 3 4 9-12 -3 12 0 15 Черноморец 10 1 3 6 11-24 -13 6 0

Статистика команд

"Черноморец":

"Верес":

Очные встречи

"Черноморец" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Верес" от UA-Football

Ничья 1:1. Классический матч УПЛ, который на бумаге может закончиться с любым счетом, чаще всего перерастает в стандартную ничью. "Верес" почти всегда плохо играет на выезде, а одесситам пока не хватает стабильности, дабы на одном уровне провести все 90 минут. Дадим прогноз, что "моряки" попытаются сыграть первым номером, будут лучше выглядеть в первом тайме, однако свой один момент "Верес" найдет, а команды уйдут с поля поделив очки. Банальный, но крайне вероятный сценарий будущей встречи.