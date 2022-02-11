Шахтер - Шахтер Караганда. Анонс и прогноз товарищеского матча на 12 февраля 2022

Во второй раз за эту зиму "Шахтер" попытается сыграть против "Шахтера". Не ищите парадоксов, это лишь команды с одинаковым названием. На первых сборах, которые прошли в январе, коллектив де Дзерби объявил о матче против солигорского "Шахтера", но тогда все отменили в самый последний момент. В субботу - вторая попытка, правда на этот раз соперник с одинаковым именем будет представителем Казахстана, а конкретнее - город Караганда. Вместе разберемся, чего стоит ожидать от данного поединка.

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"Шахтер" (Донецк) 16:00 "Шахтер" (Караганда)

Контрольный матч, 31 января

УТС, Белек, Турция

Трансляция: YouTube-канал "ФК Шахтер" и "Shakhtar TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

"Горняки" де Дзерби достаточно странно готовятся к возобновлению сезона. Действующий лидер УПЛ в сумме зимой проведет лишь семь игр, а пятидневный перерыв между первыми и вторыми сборами удивил как экспертов, так и самих футболистов. Многие опасаются, как бы Роберто де Дзерби не наделал ошибок во время своей первой украинской зимы, однако все будет мерятся весной. Пока что болельщикам клуба стоит доверять итальянскому наставнику.

Первые сборы "Шахтер" прошел без поражений. В трех встречах футболисты синьора де Дзерби обыграли "Црвену Звезду" (3:2) и "Вольфсбергер" (4:1), а также сыграли в нулевую ничью с "Мариуполем". Последний результат, судя по всему, не может дать покоя тренерскому штабу, а потому на вторых сборах запланирован реванш.

Теперь что касается состава. Пропустившие предыдущие сборы Соломон и Кривцов пока работают индивидуально, это же касается Марлона, Патрика и Корниенко, которые время от времени пропускали общие занятия. Предположим, что их в старте не будет. Учитывая, что на первых сборах де Дзерби начинал матчи всегда основой, вряд ли он перестанет это делать сейчас.

Ориентировочный состав: Трубин - Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Антонио - Нерес, Педриньо, Мудрик - Мораес

"Шахтер" (Караганда):

Что нужно знать о представителе Казахстана? В последнем розыгрыше местного чемпионата они заняли лишь седьмое место, проиграв в сумме 11 раз. Украинский зритель может помнить "Шахтер" К по играм против "Колоса" в квалификации Лиги Европы, когда за две встречи соперники на двоих забили ноль раз, из-за чего все решала серия пенальти. К слову, на следующей стадии отбора Караганда вылетела.

???? Разогрев эстафетами, а после – усердная работа над обороной и атакой.



Смотрите, как «горняки» провели четвертый день на втором сборе в Турции!#Shakhtar pic.twitter.com/aILeYMsMgd — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 10, 2022

Если "Шахтер" Д готовится к возобновлению сезона, то "Шахтера" К, из-за системы "весна - осень", в феврале будет только стартовать. Представители Казахстана зимой успели провести два контрольных матча, разгромно проиграв софийскому "ЦСКА" и российской "Чайке".

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Расписание на сборах

На вторых УТС "Шахтер" в сумме проведет четыре поединка. Приводим полный календарь матчей команды де Дзерби.

12-е февраля. "Шахтер" - "Шахтер" Караганда

13-е февраля. "Шахтер" - "Мариуполь"

18-е февраля. "Шахтер" - "Астана"

19-е февраля. "Шахтер" - "Рига"

"Шахтер" - "Шахтер" Караганда: Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Шахтер" Караганда от UA-Football

Победа "Шахтера" Д 2:0. "Горняки" достаточно свежо смотрелись на первых турецких сборах, а единственный не победный матч завершился без положительного результата лишь по одной причине - реализация. А это дело наживное. Караганда мало атакует, а потому будущая встреча должна быть похожа на рядовой матч команды де Дзерби в УПЛ: игра против низкого блока и трудности в созидании, которые решаются первым точным ударом. Наша ставка - победа украинского "Шахтера". Будет ли она уверенной по счету? Многое будет зависеть от того, как футболисты будут смотреться под нагрузками и как скоро смогут открыть счет. Чем раньше, тем лучше.