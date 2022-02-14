Динамо – Кайрат. Анонс и прогноз товарищеского матча на 15.02.2022

Это такая стратегия – проводить на сборах как можно больше товарищеских матчей. За это команду Мирчи Луческу не следует ни хвалить, ни ругать, но нужно внимательно присматриваться к каждому нюансу. В спаррингах формируются те наработки, которые "Динамо" будет использовать в возобновляющемся уже через две недели чемпионате. Очередной площадкой для экспериментов будет поединок против "Кайрата" – соперника, который заслуживает уважения.

Товарищеский матч. 15.02.2022

Турция. Анталия. "Mardan Stadium"

"Динамо" (Украина) 16:00 "Кайрат" (Казахстан)

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – "Динамо Киев TV", Youtube

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Динамо"

Это уже финишная прямая насыщенной зимней подготовки. Уже через две недели киевляне сыграют с "Ингульцом" в первом туре весенней части чемпионата, поэтому очень вовремя в состав вернулись травмированные. В преддверии матча с "Кайратом" в основной группе занимались те, кто пропускал предыдущие спарринги и тренировки: Александр Андриевский, Денис Попов, Руслан Нещерет.

Два дня назад (13.02.2022) "Динамо" провело свой первый спарринг на этом сборе. Со счетом 4:0 была одолена "Инджия", представляющая второй сербский дивизион. Раззабивалась "старая" динамовская гвардия – Вербич, Де Пена, Буяльский. А вот гол Ваната стал предвестником будущего. Хотя до игры молодого нападающего остается немало вопросов, его старания не могут не радовать главного тренера. Ведь вопрос с забивным форвардом у "Динамо" до сих пор остается открытым.

"Кайрат"

Кайрат завершил прошлогодний чемпионат Казахстана на третьей позиции. Это позволило команде квалифицироваться в Лигу конференций, где путь будет начат со второго раунда отбора. Однако это планы на лето, а сейчас "Кайрат" готовится к началу чемпионата 2022-го года, которое запланировано на шестое марта. Первый соперник – "Актобе".

"Кайрат" сейчас тренирует Курбан Бердыев, в свое время не бесславно выступавший с "Рубином" в Лиге чемпионов. В частности, пересекались его пути и с киевским "Динамо". В 2009-м это было два матча в рамках группового этапа (3:1 в пользу "Динамо" и ничья 0:0), а вот в 2011-м – в рамках квалификации Лиги чемпионов. Воспоминания о последней встрече с Бердыевым у киевлян совсем плохи – поражения 0:2 и 1:2.

"Динамо" – "Кайрат". Ставка и коэффициенты

"Динамо" – "Кайрат". Прогноз на матч от UA-Футбол

"Кайрат" пытается играть в результативный футбол. В последнем официальном поединке "желто-черные" расписали "нулёвку" с "Омонией", однако до этого были кубковые 3:3 с "Шахтером" (Караганды), еще раньше – 2:3 с "Базелем". На сборах нет смысла защищаться всеми силами, хотя и раскрываться "Кайрат" вряд ли станет. Так что выбираем осторожный вариант ставки – победа "Динамо" и обе забьют.