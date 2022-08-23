Колос - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 августа 2022

Команда по имени "Кривбасс" возвращается в УПЛ. Кривой Рог не был представлен в элите с 2013-го года и сейчас от них немаленькие ожидания. Понятное дело, что никто не говорит о борьбе за титул, но яркие заявления в прессе, возвращение в Украину Юрия Вернидуба, ряд крепких трансферов намекают на то, что "красно-белые" могут выстрелить. С другой стороны, большие ожидания рождают большую ответственность, далеко не каждый сможет выдержать.

У "Колоса" все стабильнее. В команде сменилось несколько имен, при этом сама направленность клуба осталась прежней. Это все та же боевая команда, которая в большинстве своем делает ставку на опыт и сыгранность, при этом не забывая искать молодые таланты в других командах для временных аренд. В общем, в эту среду встречаются команды с немного разным подходом, что добавляет интерес к противостоянию.

"Колос" 17:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 1-й тур

23 августа, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Ю.Иванов

Трансляция: "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Колос":

Прошлый сезон ковалевцы провели ниже ожиданий. После двух прыжков выше головы и выходом в еврокубковые квалификации, начало казаться, что боевой коллектив деградирует. Легендарный для "бело-черных" Костышин ситуацию спасти не сумел, его заместитель Сергей Кузнецов, заменивший его в сентябре, только ухудшил положение. У следующего "временщика" Ярослава Вышняка получилось куда лучше. В шести играх под его руководством клуб победил четырежды и даже запрыгнул в середину таблицы. Зимой Вышняк стал полноценным наставником "Колоса", однако официального дебюта в новой роли пришлось ждать долго.

Чурко, Нуриев, Костышин-младший, Кариока, Ром и недебютировавший Тотовицкий - вот потери "Колоса" за последние восемь месяцев. Звучит неприятно. Правда есть и интересные находки. Гончаренко и Емец могут усилить оборону, повидавший многое Болбат добавит универсализма впереди. Да и возвращение Смирного можно назвать плюсом, в Ковалевке он показывал наиболее уверенную игру.

На сборах Вышняк наигрывал привычную схему 4-2-3-1, которая подходит лидерам команды. Ожидаем, что Гончаренко дебютирует за новый клуб в центре обороны, где заменит Попова; Болбат появится на правом крыле атаки, а хорошо показавший себя на сборах Мякушко сыграет "десятку". Правда он неплохо смотрится и на фланге.

Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец - Ориховский, Милько - Болбат, Мякушко, Ильин - Лысенко

"Кривбасс":

Представители Кривого Рога вызывают немалый интерес. По крайней мере для нас. Усилиями своего вице-президента имя команды частенько мелькало в сети, да и трансферная кампания получилась достаточно амбициозной. Бабич в клубе продержался недолго, да и от возможности приглашения Юрия Вернидуба отказываться не стоило. Именно украинский наставник - главное усиление "Кривбасса" прошедшей весной. Параллельно стоит понимать, что даже самому гениальному из тренеров нужно время. Далеко не факт, что новая команда Вернидуба выстрелит сразу.

Юрий Николаевич сходу пригласил к себе старых знакомых - Вернидуба-младшего, Хомченовского и Опанасенко. Свое место на поле они точно получат. Но были и другие интересные трансферы. Стецков, Понедельник, Устименко, Волошин - все играли на сборах и приносили пользу. Накануне старта УПЛ "Кривбасс" еще и успел подписать Якимца из "Львова", который должен будет заменить Щедрого.

Тренер - новый, игроки - новые, и как они покажут себя в первой игре сказать сложно. На сборах Вернидуб наигрывал любимые 4-2-3-1 и вряд ли от него стоит ожидать серьезных изменений. Тем более, во всех предыдущих его проектах данная схема работала. Точно не примет участие в матче Опанасенко, поскольку будет отбывать дисквалификацию. В остальном должны сыграть лучшие.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Татарков, Вернидуб, Зотько, Стецков - Семенов, Банада - Хомченовский, Понедельник, Волошин - Хобленко

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ - Колос 0 0 0 0 0-0 0 0 0 - Кривбасс 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Статистика команд

"Колос":

"Кривбасс":

Очные встречи

"Колос" и "Кривбасс" ранее не пересекались на футбольном поле.

"Колос" - "Кривбасс": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Колос - Кривбас Смотреть трансляцию

"Колос" - "Кривбасс": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Кривбасс" от UA-Football

Победа "Колоса" 2:1. Как же так, спросите вы. Мы хвалили выше "Кривбасс" за их трансферы, а тут ставим на их поражение. Да, и в этом нет противоречий. Криворожане неплохо усилились летом, но у нас нет уверенности, что это сходу даст результат. "Колос" - известный коллектив, мы прекрасно знаем сильные стороны команды и что от них ожидать на поле. На фоне соперника, который только строится, их сыгранность должна стать решающей. Именно поэтому мы уверенны в победе ковалевцев в первом туре украинского чемпионата.