Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 октября 2022

Возможно, афиша "Черноморец" - "Александрия" не соберет у экранов большого количества зрителей, однако у данного матча есть все, дабы стать интересным. Здесь и амбиции двух команд, которые точно метят выше середине таблицы. Здесь и серьезный кадровой подбор, и неплохой тренерский уровень. Ну и самое главное, обе команды не очень стабильно начали новый сезон, а значит им есть что доказывать на футбольном поле. Обычно в таких ситуациях можно рассчитывать на интересное действо.

"Черноморец" 15:00 "Александрия"

VBET-лига. 5-й тур

2 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Р.Блавацкий

Трансляция: "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Черноморец":

Вряд ли болельщики одесситов остались довольны тем, как их команда начала сезон. Два очка в четырех играх, даже при всей сложной ситуации в стране и клубе - мизер. От возвращение легендарного Романа Григорчука стоило ожидать куда большего прогресса. Правда есть и положительные новости - "Черноморец" с каждым туром набирает ход. Если в первой игре против "Вереса" мы видели странный набор отдельных личностей, то против "Шахтера", даже при итоговом поражении, были видны наброски будущей команды. Единой и целой команды.

Во время паузы на матчи сборных одесситы встретились с "Металлистом 1925", добыв победу со счетом 3:1. Также продолжается работа над формированием состава. За последнее время клуб усилился 22-летним полузащитником Иналом Черткоевым, а также форвардом из Конго Кевином Кубемба. Правда далеко не факт, что кто-то из них появится в воскресенье на футбольном поле.

Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Ермаков, Белый, Салюк - Кравченко, Политыло, Бобко - Брагару, Юсов, Наумец

"Александрия":

На старте кампании "горожане", возможно, смотрелись не столь уверенно, но первые два матча они смогли выиграть. А вот дальше все пошло вниз. Здесь и поражение в большинстве против "Металлиста" (1:3), и безголевая ничья против полтавской "Ворсклы". В игре "Александрии" прослеживается две проблемы. Во-первых, очень неуверенно новый сезон начал основной кипер Билык, правда свое место в воротах он не потерял. Во-вторых, "горожанам" есть куда прибавлять в плане созидания, ведь большинство атак заканчиваются банальным навесом в штрафную.

???? Другий комплект форми нашої команди на сезон 2022/23 pic.twitter.com/MyP68QncDk — FC Olexandriуa (@FCO1948) September 21, 2022

Против последнего фактора клуб нашел противоядие. Не сумев впечатлить "Динамо" и отказавшись переезжать в Европу, в практически родной клуб вернулся Кирилл Ковалец. Учитывая большую паузу, вряд ли он будет сразу готов к игре в старте, однако на дистанции полузащитник точно будет полезен. В команде нет более талантливой и креативной "десятки".

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Белошевский, Цуриков - Рыбалка, Демченко - Калитвинцев, Авагимян, Третьяков - Кобзарь

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 8 Александрия 4 2 1 1 5-5 0 7 0 15 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 0

Статистика команд

"Черноморец":

"Александрия":

Очные встречи

"Черноморец" - "Александрия": трансляция матча

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"Черноморец" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Александрия" от UA-Football

Ничья 1:1. Каждая из сторон имеет свои козыри. Кадрово "горожане" Юрия Гуры смотрятся более интересно, однако в последних играх одесситы оставили приятное впечатление, а потому будут иметь все шансы победить в воскресенье. Мы не смогли определиться с явным фаворитом, однако уверенны, что в матче точно будет больше одного гола. В обеих командах хватает исполнителей, умеющих реализовывать свои моменты.