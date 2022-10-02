Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 октября 2022
Победа нужна всем
Фото: ФК Черноморец
Возможно, афиша "Черноморец" - "Александрия" не соберет у экранов большого количества зрителей, однако у данного матча есть все, дабы стать интересным. Здесь и амбиции двух команд, которые точно метят выше середине таблицы. Здесь и серьезный кадровой подбор, и неплохой тренерский уровень. Ну и самое главное, обе команды не очень стабильно начали новый сезон, а значит им есть что доказывать на футбольном поле. Обычно в таких ситуациях можно рассчитывать на интересное действо.
"Черноморец" 15:00 "Александрия"
VBET-лига. 5-й тур
2 октября, Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр: Р.Блавацкий
Трансляция: "Setanta Sports"
Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
-
"Черноморец":
Вряд ли болельщики одесситов остались довольны тем, как их команда начала сезон. Два очка в четырех играх, даже при всей сложной ситуации в стране и клубе - мизер. От возвращение легендарного Романа Григорчука стоило ожидать куда большего прогресса. Правда есть и положительные новости - "Черноморец" с каждым туром набирает ход. Если в первой игре против "Вереса" мы видели странный набор отдельных личностей, то против "Шахтера", даже при итоговом поражении, были видны наброски будущей команды. Единой и целой команды.
Во время паузы на матчи сборных одесситы встретились с "Металлистом 1925", добыв победу со счетом 3:1. Также продолжается работа над формированием состава. За последнее время клуб усилился 22-летним полузащитником Иналом Черткоевым, а также форвардом из Конго Кевином Кубемба. Правда далеко не факт, что кто-то из них появится в воскресенье на футбольном поле.
Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Ермаков, Белый, Салюк - Кравченко, Политыло, Бобко - Брагару, Юсов, Наумец
-
"Александрия":
На старте кампании "горожане", возможно, смотрелись не столь уверенно, но первые два матча они смогли выиграть. А вот дальше все пошло вниз. Здесь и поражение в большинстве против "Металлиста" (1:3), и безголевая ничья против полтавской "Ворсклы". В игре "Александрии" прослеживается две проблемы. Во-первых, очень неуверенно новый сезон начал основной кипер Билык, правда свое место в воротах он не потерял. Во-вторых, "горожанам" есть куда прибавлять в плане созидания, ведь большинство атак заканчиваются банальным навесом в штрафную.
???? Другий комплект форми нашої команди на сезон 2022/23 pic.twitter.com/MyP68QncDk— FC Olexandriуa (@FCO1948) September 21, 2022
Против последнего фактора клуб нашел противоядие. Не сумев впечатлить "Динамо" и отказавшись переезжать в Европу, в практически родной клуб вернулся Кирилл Ковалец. Учитывая большую паузу, вряд ли он будет сразу готов к игре в старте, однако на дистанции полузащитник точно будет полезен. В команде нет более талантливой и креативной "десятки".
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Белошевский, Цуриков - Рыбалка, Демченко - Калитвинцев, Авагимян, Третьяков - Кобзарь
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|8
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|0
|7
|0
|15
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|0
Статистика команд
-
"Черноморец":
-
"Александрия":
Очные встречи
"Черноморец" - "Александрия": трансляция матча
"Черноморец" - "Александрия": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Черноморец" - "Александрия" от UA-Football
Ничья 1:1. Каждая из сторон имеет свои козыри. Кадрово "горожане" Юрия Гуры смотрятся более интересно, однако в последних играх одесситы оставили приятное впечатление, а потому будут иметь все шансы победить в воскресенье. Мы не смогли определиться с явным фаворитом, однако уверенны, что в матче точно будет больше одного гола. В обеих командах хватает исполнителей, умеющих реализовывать свои моменты.
Популярное сейчас
- Минобороны Украины: Почти все российские войска в Лимане были передислоцированы в мешки или в плен
- Де Дзерби о ничьей с Ливерпулем: Мои мысли до сих пор о Шахтере и украинском народе
- Де Дзерби начинает весело. Ливерпуль - Брайтон 3:3. Обзор матча, видео голов
- Минай - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.10.2022
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО