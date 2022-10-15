Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 октября 2022

"Шахтер" и "Динамо" по-разному провели стартовый отрезок сезона. "Горняки" даже с новым тренером и серьезными кадровыми потрясениями сумели не провалиться, обрели новый стиль, образовали костяк из украинцев и неплохо идут как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов. А у столичного клуба ситуация иная. Коллектив Луческу минимально пострадал кадрово, однако все равно провалился на старте в УПЛ, потерял статус явного фаворита сезона, и параллельно с этим набрал ноль балов в четырех играх Лиги Европы.

Но очный матч грандов потому и вызывает интерес, что буквально за 90 минут все может серьезно измениться. Или же наоборот, остаться при своем. Если "Шахтер" одолеет главного оппонента в "классическом", то это докажет правильность нового вектора, а также загонит киевлян в еще большую яму. Победа же "Динамо" может стать трамплином, после которого некогда явный фаворит начнет прямой путь наверх.

"Шахтер" 17:00 "Динамо"

VBET-лига. 7-й тур

16 октября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Е.Монзуль

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA Футбол"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

"Горняки" не зря договаривались о паузе на прошлых выходных, которая помогла лучше подготовиться к "Реалу" (к слову, "классическое" переносить на несколько дней "Шахтер" не захотел, хотя Мирча Луческу частенько этот вопрос поднимал). Против мадридцев "Шахтер" провел качественный матч, упустив победу лишь в компенсированное время (ничья 1:1). Теперь коллектив Йовичевича имеет средние шансы на второе место в группе ЛЧ, но вполне хорошие - на третью строчку.

В целом по сезону видно, что игра на контратаках в рамках ЛЧ дается команде хорвата куда лучше, нежели позиционный стиль в УПЛ. Йовичевич страдает схожим с Каштру и де Дзерби синдромом - пока "Шахтеру" тяжело взламывать низкий блок большинства команд украинского первенства. Отсюда лишь одна уверенная победа против "Металлиста", а вот три бала против "Кривбасса", "Черноморца" и "Руха" давались "оранжево-черным" с трудом.

???? Наш наступний матч – із «Динамо»! ???????? Українське класико у Львові ????



⚽️ #ШахтарДинамо

???? Прем’єр-ліга, 7-й тур

???? 16 жовтня ⏰ 17:00

???? «Арена Львів»

???? Setanta Sports

⚒ #Shakhtar



Придбайте благодійний квиток на гру: https://t.co/2WPK2Mfepq. pic.twitter.com/O25YUjj8BG — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 13, 2022

Перед игрой против "Динамо" у номинальных хозяев будущей игры практически нет кадровых проблем. Все еще в лазарете находится Корниенко, и пробудет он там еще порядка пяти месяцев. Помимо этого, есть вопросы по Шведу и Кулакову, которые за день до игры занимались индивидуально. В остальном все здоровы и готовы играть, а потому мы ожидаем сильнейший состав от господина Йовичевича. "Классическое" - не место для экспериментов.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Мудрик - Сикан

"Динамо":

Мирча Луческу пока не нашел путь выхода из кризиса. Хотя стоит отдать должное, в рамках украинского первенства результаты киевлян стали куда лучше. "Динамо" победило в трех последних играх, не пропустив при этом ни одного гола. После тяжелого старта - это вполне положительный симптом. Главное, что начинают просыпаться лидеры - в отличной форме находится Буяльский, понемногу набирает Цыганков.

А вот в Лиге Европы все плохо. Команда проиграла все четыре игры, причем спарка против "Ренна" была решающей. Возьми киевляне хотя бы три бала в двух матчах, можно было бы говорить о каких-то перспективах, однако ничего этого добиться не удалось. Максимум в еврокубках - третье место и выход в Лигу Конференций.

Кадрово у "Динамо" немало проблем. Во-первых, на длительный срок вылетел Николай Шапаренко. Также с травмами в лазарете находятся два основных вратаря - Бущан и Нещерет - что дарит отличный шанс юному Нещерету закрепиться в основе. Помимо этого, у столичной команды было на два дня меньше отдыха перед игрой с "Шахтером", а потому грамотная ротация от Луческу жизненно необходима. Вопрос только в том, кем её проводить.

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Забарный, Попов, Вивчаренко - Сидорчук, Андриевский - Цыганков, Буяльский, Кабаев - Беседин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 2 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 0 8 Динамо 5 3 0 2 7-6 +1 9 0

Статистика команд

"Шахтер":

"Динамо":

Очные встречи

Тренерская статистика

"Шахтер" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Динамо" от UA-Football

Ничья 1:1. Свой прогноз мы поделим на две части. Вначале поговорим о ходе игры. Как нам кажется, "Динамо" не будет бороться за владение, а постарается предложить "горнякам" неудобный сценарий. Без мяча команда Луческу играть все же умеет и если "Шахтеру" не удастся забить быстро, то время начнет играть на пользу Киева. С обратной стороны, любой провал сзади подставит уже "Динамо", ведь пытаться отыграть отставание против контратакующего "Шахтера" - миссия очень сложная.

Теперь к конкретике. Мы не ждем очень яркой игры, да и далеко не факт, что будет большой накал в плане эмоций. Футбол немного отошел на второй план в тяжелые дни и далеко не факт, что команды готовы зарубиться как в старые добрые времена. Ментально и в игровом плане "Шахтер" выглядит фаворитом, однако победа куда нужнее сейчас "Динамо", да и тренерский опыт в воскресенье точно будет на стороне Луческу. Потому мы поставим на ничью, как на наиболее очевидный исход.