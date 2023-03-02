Кривбасс - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 марта 2023

Путь "Кривбасса" в УПЛ начался в августе 2022-го года. И начался очень непросто. Уже в первом туре нынешнего сезона криворожанам показали, что неплохая трансферная кампания и крутой по украинским меркам тренер не являются гарантиями быстрого результата. "Колос" по делу обыграл дерзкого новичка на своем поле, на опыте добыв минимальную победу.

Спустя полгода криворожане и ковалевцы официально откроют программу второго круга сезона 2022/23. Качественный финиш полугодия дарит надежду фанатам "Кривбасса" на качественный перфоманс команды, однако "Колос" умеет играть против равных по силе, но чуть менее опытных команд, доставляя тем немало неприятностей. Как вы понимаете, впереди нас ожидает очень конкурентный матч.

"Кривбасс" 13:00 "Колос"

VBET-лига. 16-й тур

3 марта, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр:

Трансляция: "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sport"/OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Кривбасс":

Как мы упомянули выше, зимовать команда Вернидуба ушла в отличном настроении. Коллектив выиграл четыре из пяти последних игр, сумев напоследок нанести первое поражение "Днепру-1". Почетное достижение. Зимой "Кривбасс" времени также не терял, проведя в сумме девять контрольных встреч. Да, выиграли всего в трех, зато сумели забить сразу 12 голов, и параллельно обыграли экс-коллектив Вернидуба - "Шериф". А это, на секундочку, участник еврокубков.

Трансферная кампании вышла неплохой. Можно было бы даже сказать отличной, если бы не потеря ключевого футболиста Назара Волошина - яркий и юный вингер вернулся в родное "Динамо". На его позицию был взят Максим Лунев из "Зари", ранее работавший с Вернидубом в луганской команде, а также опорник Приходько и центрбек Бескоровайный. Последнего ждем в основе, где он сыграет в паре с Вернидубом-младшим. В остальном состав "Кривбасса" будет похож на тот, который мы видели в последних играх осени.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Вернидуб, Бескоровайный, Стецков - Банада, Капич - Задерака, Татарков, Хомченовский - Дебелко

"Колос":

Вероятно, вы уже и не помните, но коллектив Ярослава Вышняка шикарно начал текущий сезон. Настолько шикарно, что уходил на первую международную паузу в качестве лидера чемпионата, добыв десять балов в четырех играх. Правда сея положительная серия быстро закончилась, "Колос" стал часто терять очки, миксуя поражения с ничьими. В сумме, если в четырех стартовых турах "Колос" выиграл три матча, то за последующие 11 - всего два. Выводы делайте сами.

"Колос" не потерял зимой важных игроков (ушедшие Задоя и Кузык не играли важной роли в построениях Вышняка), однако параллельно с этим почти не сумел усилить состав. Да, вновь арендованный у "Динамо" фулбек Кравченко сможет добавить разнообразия справа в защите, и, вероятно, станет основным, однако на остальных позициях в клубе все стабильно. Лидеры все те же и вряд ли Вышняк будет сильно экспериментировать в первой игре полугодия.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Новак, Чоботенко, Черноморец - Милько, Богданов - Ильин, Мякушко, Болбат - Лысенко

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 6 Колос 15 5 5 5 14-18 -4 20 8 Кривбасс 15 5 3 7 11-16 -5 18

Статистика команд

"Кривбасс":

"Колос":

Очные встречи

"Кривбасс" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Колос" от UA-Football

Победа "Кривбасса" 1:0. Полгода назад мы верно предсказали триумф более опытного "Колоса", однако теперь видим ситуацию под другим углом. Игроки "Кривбасса" с каждой игрой осени становились все больше похожи на команду Вернидуба - классно разгонялись на пространстве, грамотно использовали стандарты и умели отыгрываться в непростых ситуациях. Их будущий соперник добыл четыре из пяти побед в сезоне в родных стенах, являясь одной из худших "гостевых" команд соревнования. Одним словом, несмотря на ожидания равного матча, мы предположим, что минимальный триумф в эту пятницу будут праздновать игроки криворожан.