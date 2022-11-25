Замашка на чудо или битва аутсайдеров? Тунис – Австралия. Анонс и прогноз матча второго тура ЧМ-2022

Чемпионат мира, групповой этап, квартет D, второй тур

26 ноября. Эль-Вакра. "Эль-Джануб"

Тунис 12:00 Австралия

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт

Короткая дистанция группового этапа финальной части Чемпионата мира тем и прекрасна, что болельщики у телевизоров в разговорах под пиво, аналитики напротив мониторов, эксперты в студиях всегда требуют больше данных для нерасплывчатых выводов: "… а там посмотрим, как оно будет".

К тому же, ситуация в квартете либо может запутаться на старте, либо в последний момент кардинально поменяться благодаря голу одной из команд – тогда кто-то из соседей уже не будут иметь возможности отреагировать и, если нужно, спастись.

В общем, это мы к тому, что у сборной Туниса есть шансы на выход в плей-офф.

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Новости Туниса

В матче 1-го тура с Данией Тунис откровенно удивил (0:0). Арабы продемонстрировали, что способны преподнести сюрприз – мало кто ожидал потерю очков в исполнении "11 друзей Ольсена" в первом же поединке Мундиаля.

На стадионе присутствовало много болельщиков "орлов" и, безусловно, рев фанатов помог подопечным Кадри сдержать более опытную команду Юльманда.

Честно говоря, казалось, что тунисцев не хватит на второй тайм, однако по истечении 90 минут напрашивался обратный громкий вывод – эти парни смогли бы отбегать против Дании даже дополнительное время.

Да, где-то Тунис проседал, где-то ему откровенно повезло. Можно вспомнить хотя бы промах Корнелиуса по пустым воротам и отмену пенальти в ворота Дамена на 95-й минуте матча в результате проверки эпизода на VAR. Тем не менее, свой паритет "орлы" абсолютно точно заслужили.

Травмированных у Туниса нет.

????⚪ Retour à l'entrainement pour les joueurs de la sélection nationale en vue du match décisif face à l'Australie samedi.



(???? FTF)#Tunisie #TeamTunisia #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oDxpT2WUsd — Tunisie Football (@tunisiefootball) November 23, 2022

Новости Австралии

Все, что смогла сделать Австралия в матче с Францией, так это разбудить ее голом в дебюте противостояния. Затем действующие чемпионы мира методично и неспешно раскатывали "Соккеруз" до того момента, пока им не надоело и они просто перешли в режим экономии энергии.

Ничего постыдного для команды Арнольда в проигрыше со счетом 4:1 французам нет. "Триколор", как правило, стабильно делают то же самое примерно с четырьмя командами из пяти.

Главный матч на турнире для "кенгуру" пройдет как раз 26 ноября против Туниса. Именно этот поединок станет настоящей проверкой амбиций для Австралии на Мундиале. В случае поражения шансы на выход в плей-офф наверняка будут потеряны.

Травмированных перед матчем с Тунисом у Австралии нет.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 Тунис 1 0 1 0 0-0 0 1 3 Дания 1 0 1 0 0-0 0 1 4 Австралия 1 0 0 1 1-4 -3 0

Личные встречи

В своей истории Австралия и Тунис пересекались всего один раз, 17 лет назад. В Кубке Конфедераций арабы оказались сильнее (0:2).

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Тунисом и Австралией от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. В Катаре мы увидели много сенсаций, почему бы не прибавить к Саудовской Аравии и Японии еще и Тунис?

Опять же, баланс сил в группе на данный момент немного изменился в сравнении с тем, что мы писали на бумаге перед стартом форума. Дания не выглядит крепкой, Франция с запасом демонстрирует тот уровень игры, который позволит ей выйти из группы с 1-й строчки. Главная интрига – сможет ли Тунис выскочить со второй позиции? Все реально: нужно обыграть Австралию, посмотреть, как Франция разберется с Данией, а в третьем туре скатать ничью с дублем "триколор" и болеть за "Соккеруз" в ее матче с командой Юльманда.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.