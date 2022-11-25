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Замашка на чудо или битва аутсайдеров? Тунис – Австралия. Анонс и прогноз матча второго тура ЧМ-2022

Чемпионат мира
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Карфагенскими орлами" и "Австралийскими кенгуру" в рамках Чемпионата мира по футболу

Замашка на чудо или битва аутсайдеров? Тунис – Австралия. Анонс и прогноз матча второго тура ЧМ-2022

GettyImages Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира, групповой этап, квартет D, второй тур

26 ноября. Эль-Вакра. "Эль-Джануб"

Тунис 12:00 Австралия

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт

Короткая дистанция группового этапа финальной части Чемпионата мира тем и прекрасна, что болельщики у телевизоров в разговорах под пиво, аналитики напротив мониторов, эксперты в студиях всегда требуют больше данных для нерасплывчатых выводов: "… а там посмотрим, как оно будет".

К тому же, ситуация в квартете либо может запутаться на старте, либо в последний момент кардинально поменяться благодаря голу одной из команд – тогда кто-то из соседей уже не будут иметь возможности отреагировать и, если нужно, спастись.

В общем, это мы к тому, что у сборной Туниса есть шансы на выход в плей-офф.

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Содержание

Новости Туниса

В матче 1-го тура с Данией Тунис откровенно удивил (0:0). Арабы продемонстрировали, что способны преподнести сюрприз – мало кто ожидал потерю очков в исполнении "11 друзей Ольсена" в первом же поединке Мундиаля.

На стадионе присутствовало много болельщиков "орлов" и, безусловно, рев фанатов помог подопечным Кадри сдержать более опытную команду Юльманда.

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Честно говоря, казалось, что тунисцев не хватит на второй тайм, однако по истечении 90 минут напрашивался обратный громкий вывод – эти парни смогли бы отбегать против Дании даже дополнительное время.

Да, где-то Тунис проседал, где-то ему откровенно повезло. Можно вспомнить хотя бы промах Корнелиуса по пустым воротам и отмену пенальти в ворота Дамена на 95-й минуте матча в результате проверки эпизода на VAR. Тем не менее, свой паритет "орлы" абсолютно точно заслужили.

Травмированных у Туниса нет.

Новости Австралии

Все, что смогла сделать Австралия в матче с Францией, так это разбудить ее голом в дебюте противостояния. Затем действующие чемпионы мира методично и неспешно раскатывали "Соккеруз" до того момента, пока им не надоело и они просто перешли в режим экономии энергии.

Ничего постыдного для команды Арнольда в проигрыше со счетом 4:1 французам нет. "Триколор", как правило, стабильно делают то же самое примерно с четырьмя командами из пяти.

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Главный матч на турнире для "кенгуру" пройдет как раз 26 ноября против Туниса. Именно этот поединок станет настоящей проверкой амбиций для Австралии на Мундиале. В случае поражения шансы на выход в плей-офф наверняка будут потеряны.

Травмированных перед матчем с Тунисом у Австралии нет.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 1 1 0 0 4-1 +3 3
2 Тунис 1 0 1 0 0-0 0 1
3 Дания 1 0 1 0 0-0 0 1
4 Австралия 1 0 0 1 1-4 -3 0

Личные встречи

В своей истории Австралия и Тунис пересекались всего один раз, 17 лет назад. В Кубке Конфедераций арабы оказались сильнее (0:2).

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Где смотреть матч Тунис – Австралия

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Ставки и коэффициенты на матч

Parimatch
2.21
3.30
3.75
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2.21
3.30
3.70
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2.22
3.34
3.76
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Прогноз на матч между Тунисом и Австралией от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. В Катаре мы увидели много сенсаций, почему бы не прибавить к Саудовской Аравии и Японии еще и Тунис?

Опять же, баланс сил в группе на данный момент немного изменился в сравнении с тем, что мы писали на бумаге перед стартом форума. Дания не выглядит крепкой, Франция с запасом демонстрирует тот уровень игры, который позволит ей выйти из группы с 1-й строчки. Главная интрига – сможет ли Тунис выскочить со второй позиции? Все реально: нужно обыграть Австралию, посмотреть, как Франция разберется с Данией, а в третьем туре скатать ничью с дублем "триколор" и болеть за "Соккеруз" в ее матче с командой Юльманда.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Австралия Дания Франция анонс букмекеры ЧМ-2022 Тунис Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира прогноз UA-Футбол ставки Прогнозы Прогноз
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