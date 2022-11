Замашка на чудо или битва аутсайдеров? Тунис – Австралия. Анонс и прогноз матча второго тура ЧМ-2022

Чемпионат мира, групповой этап, квартет D, второй тур

26 ноября. Эль-Вакра. "Эль-Джануб"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Короткая дистанция группового этапа финальной части Чемпионата мира тем и прекрасна, что болельщики у телевизоров в разговорах под пиво, аналитики напротив мониторов, эксперты в студиях всегда требуют больше данных для нерасплывчатых выводов: "… а там посмотрим, как оно будет".

К тому же, ситуация в квартете либо может запутаться на старте, либо в последний момент кардинально поменяться благодаря голу одной из команд – тогда кто-то из соседей уже не будут иметь возможности отреагировать и, если нужно, спастись.

В общем, это мы к тому, что у сборной Туниса есть шансы на выход в плей-офф.

В матче 1-го тура с Данией Тунис откровенно удивил (0:0). Арабы продемонстрировали, что способны преподнести сюрприз – мало кто ожидал потерю очков в исполнении "11 друзей Ольсена" в первом же поединке Мундиаля.

На стадионе присутствовало много болельщиков "орлов" и, безусловно, рев фанатов помог подопечным Кадри сдержать более опытную команду Юльманда.

Честно говоря, казалось, что тунисцев не хватит на второй тайм, однако по истечении 90 минут напрашивался обратный громкий вывод – эти парни смогли бы отбегать против Дании даже дополнительное время.

Да, где-то Тунис проседал, где-то ему откровенно повезло. Можно вспомнить хотя бы промах Корнелиуса по пустым воротам и отмену пенальти в ворота Дамена на 95-й минуте матча в результате проверки эпизода на VAR. Тем не менее, свой паритет "орлы" абсолютно точно заслужили.

Травмированных у Туниса нет.

Все, что смогла сделать Австралия в матче с Францией, так это разбудить ее голом в дебюте противостояния. Затем действующие чемпионы мира методично и неспешно раскатывали "Соккеруз" до того момента, пока им не надоело и они просто перешли в режим экономии энергии.

Ничего постыдного для команды Арнольда в проигрыше со счетом 4:1 французам нет. "Триколор", как правило, стабильно делают то же самое примерно с четырьмя командами из пяти.

Главный матч на турнире для "кенгуру" пройдет как раз 26 ноября против Туниса. Именно этот поединок станет настоящей проверкой амбиций для Австралии на Мундиале. В случае поражения шансы на выход в плей-офф наверняка будут потеряны.

Травмированных перед матчем с Тунисом у Австралии нет.

