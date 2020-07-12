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Существует большая вероятность проведения третьего подряд Гран-при в Австрии

Автоспорт
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Венгрия не готова принять соревнования

Существует большая вероятность проведения третьего подряд Гран-при в Австрии
UA-Футбол
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Руководство Формулы-1 сообщает, что Гран-при Венгрии может не состояться из-за жестких карантиных ограничений. Таким образом, в Австрии может пройти три этапа Формулы-1 подряд.

"Чейз Кэри попросил меня узнать, что думают пилоты о возможной третьей гонке на "Ред Булл Ринг". Сказал ему, если это единственная подходящая трасса для гонок, мы сможем здесь провести хоть десять этапов. Так что, возможно, мы быстро отреагируем. Все необходимое оборудование уже здесь. Посмотрим, что произойдет в следующие сутки. Возможно, мы вернемся на "Ред Булл Ринг" через неделю" - сказал Алекс Вурц, председатель ассоциации гонщиков.

Напомним, что прямую трансляцию главной гонки Гран-при Ширии вы можете посмотреть здесь.

Стартовый лист Гран-при можете посмотреть здесь.

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