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Формула-1. Онлайн-трансляция основной гонки Гран-при Италии, прямая видео трансляция

Автоспорт
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Где 06.09.2020 покажут видео онлайн трансляцию гонки Формулы-1 Гран-при Италии

Формула-1. Онлайн-трансляция основной гонки Гран-при Италии, прямая видео трансляция
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Сегодня, 6 сентября состоится главная гонка девятого после карантина этапа Формулы-1 Гран-при Италии. В 16:10 по Киеву на старт выйдут 20 пилотов.

Результаты квалификационных заездов

Результаты Практики 3

Вашему вниманию прямая видео трансляция гонки Формулы-1 Гран-при Италии:

Трансляция этой и других гонок Формулы-1 доступна, если вы - пользователь сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить пароль не требуется.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, дальше - 97 грн в месяц.

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В статье: формула-1 Гран-при Италии
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