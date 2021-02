Power Ranking НБА: Юта опередила Лейкерс, прогресс Детройта Михайлюка

За две недели до старта: топ-10 фаворитов сезона в НБА

Показатель побед/поражений в сезоне – 23-5

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Хватит игнорировать сумасшедшую форму команды Куинна Снейдера. Юта выиграла 19 из 20 последних матчей, и даже потеря Майка Конли не мешает Джазменам с каждым днем наращивать отрыв и от конкурентов по Западу, и от остальной НБА. Хотя большинство побед во время своего горячего отрезка Юта одержала над командами, которые находятся ниже 50-процентного барьера побед/поражений, за последние 9 дней от рук Донована Митчелла, Руди Гобера и компании пострадали Индиана, Бостон, Милуоки и Майами, а сегодня Джаз положили на лопатки и лидера Востока Филадельфию (пусть Сиксерс играли и без Джоэля Эмбиида).

Юта со вторым защитным и четвертым атакующим рейтингом берет свое за счет превосходной командной работы. За последние две недели сразу шесть игроков Джаз в среднем за игру набирают как минимум по 13 очков, а особо стоит выделить, пожалуй, главного кандидата на лучшего шестого Джордана Кларксона. К слову, сегодня ночью экс-одноклубник Коби Брайанта в Лейкерс стал первым за 30 лет запасным Юты с как минимум 40-очковым перформансом.

The @utahjazz have now won 18 of their last 19 games... for the first time since 1998.



The last team to go 18-1 over a 19-game span was Milwaukee in 2019. @EliasSports pic.twitter.com/UZAurY3tMA