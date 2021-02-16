Power Ranking НБА: Юта опередила Лейкерс, прогресс Детройта Михайлюка

За две недели до старта: топ-10 фаворитов сезона в НБА

Power Ranking НБА: Лейкерс доминируют, Детройт Михайлюка – худший

Power Ranking НБА: Клипперс обошли Лейкерс, клубы украинцев пасут задних

№1. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 23-5

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Хватит игнорировать сумасшедшую форму команды Куинна Снейдера. Юта выиграла 19 из 20 последних матчей, и даже потеря Майка Конли не мешает Джазменам с каждым днем наращивать отрыв и от конкурентов по Западу, и от остальной НБА. Хотя большинство побед во время своего горячего отрезка Юта одержала над командами, которые находятся ниже 50-процентного барьера побед/поражений, за последние 9 дней от рук Донована Митчелла, Руди Гобера и компании пострадали Индиана, Бостон, Милуоки и Майами, а сегодня Джаз положили на лопатки и лидера Востока Филадельфию (пусть Сиксерс играли и без Джоэля Эмбиида).

Юта со вторым защитным и четвертым атакующим рейтингом берет свое за счет превосходной командной работы. За последние две недели сразу шесть игроков Джаз в среднем за игру набирают как минимум по 13 очков, а особо стоит выделить, пожалуй, главного кандидата на лучшего шестого Джордана Кларксона. К слову, сегодня ночью экс-одноклубник Коби Брайанта в Лейкерс стал первым за 30 лет запасным Юты с как минимум 40-очковым перформансом.

The @utahjazz have now won 18 of their last 19 games... for the first time since 1998.



The last team to go 18-1 over a 19-game span was Milwaukee in 2019. @EliasSports pic.twitter.com/UZAurY3tMA — NBA.com/Stats (@nbastats) February 14, 2021

№2. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 21-7

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

На прошлой неделе Лейкерс устроили себе марафон из трех овертаймов кряду, а затем в проигранном матче с Денвером как минимум на 2-3 недели потеряли Энтони Дэвиса, который только-только восстановился после проблем с бедром.

У Лейкерс все еще лучший защитный рейтинг в НБА, но все идет к тому, что вскоре действующий чемпион расстанется с лидерством. Все дело в том, что именно без Дэвиса Лейкерс в плане обороны провели три из четырех худших игр в сезоне.

Еще одна заметная тенденция Лейкерс в последних матчах – это регулярные камбэки. Озерные – единственная команда в НБА с положительным балансом побед/поражений (8-5) в тех играх, в которых им приходилось отыгрывать как минимум 10-очковое отставание.

№3. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 21-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Вслед за Полом Джорджем Клипперс потеряли и Кавая Леонарда, что не мешает команде Тайрона Лью с активной 4-матчевой победной серией оставаться на хвосте у Лейкерс и идти с третьим лучшим процентом побед в лиге.

Но и у кадровых потерь нашелся свой плюс. Клипперс узнали, что в чемпионской гонке они все еще могут рассчитывать на Лу Уильямса. Многократный лучший шестой НБА за последние две недели вдвое увеличил свою среднюю результативность по сезону, набирая в среднем за вечер по 19,0 очка при 49-процентной реализации.

Впереди у Клипперс матчи с Ютой и Бруклином. Парусники в этом сезоне уже проигрывали эти командам – и было бы неплохо, если бы Джордж и Леонард восстановились к реваншам.

№4. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 17-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Финикс после неудачного отрезка в конце января выиграл 9 из 10 последних матчей и вновь прочно закрепился в топ-8 Запада с претензиями на преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Особо Солнечные впечатлили в матчах с Филадельфией и Милуоки, настреляв в противостоянии с топ-командами Востока 126 очков в среднем за 100 владений. В этих играх баскетболисты Финикса реализовали 57% бросков со средней и дальней дистанции, включая 45% трехочковых.

The Phoenix Suns are 8-1 in their last 9 games with Ws over:



Philly

Milwaukee

Dallas (2X)

Golden State

Boston



They're now 7-3 vs .500+ teams. Don't sleep on the Valley... pic.twitter.com/IosR8TChcY — Sam Cooper (@scooperhoops) February 13, 2021

О превосходной форме Криса Пола, Девина Букера и компании лучше всего говорит тот факта, что у Финикса третий показатель побед/поражений (7-4) в поединках с теми 14 командами, которые в регулярном чемпионате выиграли более 50% матчей.

№5. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 18-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

После 14 побед подряд стартовая пятерка Филадельфии на прошлой неделе в матчах с Портлендом и Финиксом потерпела первые поражения в сезоне. Это были худшие игры подопечных Дока Риверса в плане защиты – Блейзерс и Санз вместе отгрузили в корзину 76-х 126 очков за 100 владений.

Филадельфия, несмотря на приход в команду Сета Карри и Денни Грина, входит в топ-5 самых неактивных команд НБА на трехочковой дуге. При этом Сиксерс благодаря активности Джоэля Эмбиида и Тобайса Харриса остаются лучшими в лиге по реализации бросков со средней дистанции (48,8%).

В сегодняшнем матче против Юты Харрис и Симмонс без Эмбиида на двоих набрали 78 очков, но даже этого не хватило, чтобы зацепиться за самую «горячую» команду НБА. В 2021-м году сложно рассчитывать на положительный результат, если твоя команда забивает на 10 трехочковых меньше.

№6. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 27-12

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

У Бруклина ничего не меняется – суперзвездное трио в лице Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Джеймса Хардена обеспечивает Нетс по 120 очков за вечер, а вот оборона у команды Стива Нэша все так же далека от того, чтобы считать эту команду серьезным претендентом на титул.

Бруклин очень нестабилен – Нетс могут позволить Детройту с его скромным 22-м атакующим рейтингом набрать 122 очка за 96 владений, а могут за 107 владений отгрузить 134 очка в кольцо Голден Стэйта, входящего в топ-10 по защитному рейтингу.

В чем хорош Бруклин, так это в матчах с топ-командами, имея 8-1 в поединках с теми клубами, у которых более 50 процентов побед в сезоне, причем единственное поражение Сети потерпели в тот день, когда на площадке не было Ирвинга и Дюранта. Посмотрим, смогут ли Нетс улучшить свои показатели в грядущих играх с Финиксом и Лейкерс.

№7. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 15-11

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Денвер был бы лучшей командой НБА, если бы матчи проводились только из двух четвертей. Наггетс до большого перерыва переигрывают своих соперников на 11 очков за 100 владений, но вторая половина игры у команды минусовая (-1,6), причем такой контраст практически полностью связан с проседанием атакующих показателей.

Денвер в первой половине показывает абсолютно лучший атакующий рейтинг в лиге (121,9 очка на 100 владений), но когда матч переваливает за экватор, то эффективность нападения Наггетс ухудшается до 21-го места (109,2 очка на 100 владений).

Никола Йокич за последние две недели в среднем собирает по трипл-даблу (25,8 очка+10,7 подбора+9,2 передачи), а вот Джамал Мюррей сейчас не так силен, принося команде по 17,2 очка при скромных 39% реализации бросков с игры.

№8. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-11

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Перед затяжной домашней серией (8 матчей за 15 дней) Милуоки во второй раз за три сезона с Майком Буденхольцером проиграл три матча кряду и не смог подобраться к Филадельфии в борьбе за лидерство на Западе.

Бакс из-за коронавируса потеряли Джру Холидэя, а заменить основного разыгрывающего просто некем. В отсутствие Холидэя с мячом больше находится Крис Миддлтон, раздавший в матчах с Денвером и Финиксом 23 ассиста, но все же без Джру атака Милуоки выглядит уже не так убедительно.

Персонально для Янниса Адетокумбо последние игры были успешными. Грек в феврале в среднем за игру набирает по 28,3 и 11,6 подбора, но ему срочно нужно возвращать Милуоки на первое место в конференции, если он хочет защитить звание MVP.

№9. Портленд Трэйл Блейзерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-10

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Портленд ухитряется идти 5-м на Западе, имея 29-й защитный рейтинг в НБА и играя на протяжении четырех недель без своего второго главного скорера в лице Си Джей Макколума.

Одна из причин таких результатов Блейзерс – возрождение Кармело Энтони. Прославленный бомбардир в феврале в среднем за вечер набирает по 17,0 очка и забивает солидные 42% трехочковых.

И, конечно же, Дамьен Лиллард. Плеймейкер Портленда в этом сезоне реализовал в клатче 4 из 7 бросков на последней минуте четвертой четверти или овертайма. И это лучший показатель в НБА.

№10. Сан-Антонио Сперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-11

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Даже без ЛаМаркуса Олдриджа Сан-Антонио выиграл 5 из 6 последних матчей и заслуженно прорвался в топ-10 этого рейтинга. Как не удивительно, но лидер Сперс ДеМар ДеРозан действует гораздо эффективней, когда вместе с ним на площадке среди «больших» находится на опытный Олдридж, а ограниченный Якоб Пелтль.

Боеспособность Сан-Антонио еще и в командной сплоченности. В феврале сразу семь подопечных Грегга Поповича в среднем за игру набирает более 10 очков за игру.

№25. Детройт Пистонс

Показатель побед/поражений в сезоне – 8-19

Место в предыдущей версии рейтинга – 28

Будучи худшей командой Востока по проценту выигранных матчей, Детройт Святослава Михайлюка внезапно стал грозой авторитетов – на прошлой неделе Пистонс обыграли Бруклин и Бостон, а также затащили Лейкерс в овертайм. Особо выделился новичок Саддик Бей, который в матче с Селтикс набрал 30 очков и реализовал 7 и 7 трехочковых.

Михайлюк запомнился неплохой игрой с Лейкерс (11+6 подборов+3 передачи), а в матче с Нью-Орлеаном Святослав повторил личный рекорд результативности (18 очков, 4 из 8 трехочковых). Но в то же время за последние три недели украинец провел шесть матчей, в которых забивал не более 33% бросков с игры. Неудивительно, что Дуэйн Кэйси регулярно ограничивает игровое время Михайлюка, хотя после отказа от услуг Блэйка Гриффина ситуация вскоре может измениться.

№28. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 8-18

Место в предыдущей версии рейтинга – 30

Вы очень сильно удивитесь, но Вашингтон в феврале входит в топ-10 лучших защит НБА. За двухнедельный отрезок Уизардс выиграли 5 из 10 матчей – и теперь команда Алексея Леня отстает от зоны плей-офф всего на 3,5 победы.

Лень в какой-то момент выиграл конкуренцию у Робина Лопеса за место в стартовой пятерке. Украинец в начале феврале в четырех из пяти матчах набирал как минимум по 10 очков, но в двух последних играх главный тренер Вашингтона Скотт Брукс украинца на площадку не вызывал. Проблема для Леня в том, что Уизардс выиграли эти два матча, пусть и его непосредственные конкуренты за игровое время не показали чего-то особенного.