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Лень пропустит около двух месяцев из-за травмы
Желаем как можно быстрее выздороветь
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский баскетболист, центровой "Сакраменто" Алексей Лень пропустит от 6 до 8 недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Причина такого решения – травма в поединке против "Кливленда". Наш соотечественник получил растяжение связок голеностопного сустава средней степени тяжести.
Отметим, что в текущем сезоне статистика Лёня в матчах регулярного чемпионата в среднем 2,5 очка, 2,7 подбора и 0,8 передач в шести матчах.
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