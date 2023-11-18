Лень пропустит около двух месяцев из-за травмы

Украинский баскетболист, центровой "Сакраменто" Алексей Лень пропустит от 6 до 8 недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причина такого решения – травма в поединке против "Кливленда". Наш соотечественник получил растяжение связок голеностопного сустава средней степени тяжести.

Отметим, что в текущем сезоне статистика Лёня в матчах регулярного чемпионата в среднем 2,5 очка, 2,7 подбора и 0,8 передач в шести матчах.

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