Биатлон онлайн текстовая трансляция. Смешанная эстафета в Поклюке. LIVE

На UA-Футбол читайте текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты в рамках шестого Кубка мира в Поклюке (Словения). 26 команд, включая квартет из Украины, стартуют в гонке в 16:00 по киевскому времени.

Все основные события эстафеты с Артемом Тищенко, Артемом Примой, Юлией Джимой и Еленой Пидгрушной доступны на UA-Футбол прямо в этой новости. Посты обновляется автоматически, вам не нужно перезагружать страницу. Если вы не видите лайв, то временно отключите блокировщики рекламы.

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