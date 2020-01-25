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Без комментариев: Сборную Украины дисквалифицировали за нарушение правил безопасности

Биатлон
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Результаты смешанной эстафеты аннулируются

Без комментариев: Сборную Украины дисквалифицировали за нарушение правил безопасности
UA-Футбол
Новина українською

Сборную Украины дисквалифицировали за нарушение правил безопасности на огневом рубеже и ее результат в классической смешанной эстафете будет аннулирован.

Причина такого решения в том, что во время последней стрельбы рефери ошибочно поставил Елену Пидгрушну на ложную установку, после чего сразу исправился и попросил спортсменку перейти на соседний коврик. Елена выполнила маневр, но при смене позиции на стрельбище забыла забросить винтовку за спину. Рефери посчитали это как нарушение правил безопасности.

Напомним, что сегодня состоялись одиночная и классическая смешанные эстафеты на шестом этапа Кубка мира в Поклюке.

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В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону
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