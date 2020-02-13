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Биатлон онлайн текстовая трансляция. Чемпионат мира. Смешанная эстафета в Антхольце

Биатлон
(1 голосов)

Биатлон смотреть онлайн Чемпионат мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция. Чемпионат мира. Смешанная эстафета в Антхольце
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Уважаемые болельщики биатлона! Сайт UA-Футбол приглашает Вас на текстовую трансляцию первой гонки Чемпионата мира 2020 году в итальянском Антхольце. Сегодня по четыре спортсмена из 27 стран будут определять лучших в классической смешанной эстафете. Гонка стартует ровно в 15:45 по Киеву и в 14:45 по местному времени.

Все основные события эстафеты доступны на UA-Футбол прямо в этой новости. Посты автоматически не обновляются , нужно перезагрузить страницу.

На UA-Футбол вы всегда можете просмотреть актуальные новости из мира биатлона. Также у нас доступен полный календарь Кубок мира и актуальное положение в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.

ОНЛАЙН:

- Отметка 1,7 км. - Меркушина на 19 позиции, +9,9с.

- Отметка 0,9 км. - Меркушина на 19 позиции, +6,2с.

- Гонка стартовала!!!

- Украина выступает крайне неудачно в этой дисциплине. Так, наши биатлонисты в первой гонке сезона заняли низкое 15-ое место, а в крайней были дисквалифицированы за нарушение правил безопасности.

- Что касается поточного сезона, то по одной победе имеют команды Италии и Франции, два серебра у Норвегии, по бронзе у Швеции и Германии.

- На Чемпионате мира 2019 года в шведском Эстерсунде победу добыла сборная команда Норвегии, серебро завоевали представители Германии, а бронза досталась Италии.

- Стартовый состав сборной Украины на гонку:

24-1. Анастасия Меркушина

24-2. Юлия Джима

24-3. Артем Прима

24-4. Дмитрий Пидручный

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В статье: Украина Чемпионат Мира Анастасия Меркушина биатлон сборная Украины по биатлону Артем Прима Дмитрий Пидручный Юлия Джима Кубок мира по биатлону биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Комментарии (2)
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Pokeruga (Кропивницкий)
13.02.2020 в 15:09
Трансляция на UA-Перший??
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0
0
OctoberFest (Голая Пристань)
13.02.2020 в 15:47
да
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