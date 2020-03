Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Нове Место. LIVE

UA-Футбол представляет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки в рамках седьмого этапа Кубка мира в чешском Нове Место. Первый биатлонист отправится на 10-километровую дистанцию с двумя стрельбами в 18:30 по киевскому времени.

Следить за событиями спринта при участии пятерых представителей сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

5. Дмитрий Пидручный

15. Артем Прима

46. Сергей Семенов

69. Антон Дудченко

103. Руслан Ткаленко

Полный старт-лист спринта

Онлайн

18:20. В прошлом сезоне этап в Нове Место проходил в декабре и стал местом триумфа Йоханнеса Бё. Действующий обладатель Кубка мира выиграл три личных гонки (спринт, преследование и масс-старт). Мартен Фуркад, к слову, ни разу не побывал на подиуме.

18:15. В малом зачете спринтов Мартен Фуркад на 17 баллов опережает Александра Логинова, а в общем зачете Кубка мира преимущество француза над ближайшим преследователем составляет 76 баллов. Посмотрим, сможет ли он сегодня сохранить свой отрыв.

18:10. Напоминаем, что из-за эпидемии коронавируса в мире этап в Нове Место проходит за закрытыми дверями.

